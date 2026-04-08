Copa Nacional de Selecciones sub 18 

En la vereda de enfrente; Mercedes, un rival con mucho carácter y rebeldía

Se viene una cita que puede marcar un antes y un después para el fútbol juvenil del litoral, y en especial para el crecimiento sostenido que ha mostrado la selección Sub-18 de Salto. Un proceso que no es casualidad, sino consecuencia directa del trabajo serio en formativas que vienen realizando los clubes, apostando a largo plazo y dando sus frutos en el presente.

Los números respaldan el gran momento: 12 partidos disputados, 10 victorias, un empate y apenas una derrota. Un rendimiento que ilusiona, pero que también obliga a mantener la concentración al máximo, porque enfrente estará un rival de peso como Mercedes, que llega con argumentos suficientes como para plantear una final sumamente exigente.

El rival de turno.

- espacio publicitario -

El equipo mercedario no pasa desapercibido. Es una selección dinámica, intensa, que propone un juego de ida y vuelta constante. Tiene poder ofensivo, sabe convertir, pero también ha mostrado ciertas fragilidades defensivas, un aspecto que seguramente el cuerpo técnico salteño, encabezado por Wilson Cardozo, buscará explotar.

Dentro de sus puntos altos, Mercedes cuenta con un arquero de gran porte físico, de esos que llaman la atención de captadores, y un mediocampo hacia adelante con variantes, movilidad y capacidad para generar peligro en distintos sectores del campo. Además, no es un equipo improvisado: su entrenador lleva cuatro años al frente de las juveniles, consolidando un proceso que tiene continuidad, con varios jugadores que incluso repetirán en la próxima temporada.

Detalles que Salto no debe descuidar

Pero si algo tiene claro Salto es el desafío que representa este rival. No es uno más. Es un equipo ambicioso, que intentará cortar los circuitos de juego, presionar y estar presente en cada sector de la cancha. Un equipo que no especula y que vendrá a buscar un resultado que le permita definir con ventaja.

Por eso, más que nunca, será una final en toda su dimensión. De esas que no solo se juegan con fútbol, sino también con inteligencia táctica, concentración y carácter. Como suele decirse, se ganan con cabeza fría y piernas calientes.

Salto lo sabe. Tiene con qué. Pero deberá demostrarlo en la cancha ante un rival que exigirá al máximo cada detalle. Porque en este tipo de partidos, los pequeños aspectos son los que terminan escribiendo la historia.

Una radiografía al rival; El aporte de Mauricio Alfonso

Reconocido periodista mercedario, suma un valor clave en la previa de este encuentro, brindando información detallada sobre una selección que ha construido su identidad desde el trabajo colectivo y el compromiso.

El fin de semana se avecina un duelo más que atractivo, no solo desde lo emocional, sino también desde lo técnico y táctico. Será un partido ideal para quienes disfrutan analizar el fútbol desde una mirada más profunda, donde las ideas, los sistemas y las decisiones dentro del campo cobran un protagonismo especial.

Dos equipos con propuestas distintas, con estrategias bien marcadas, pero con un objetivo en común que los une y los impulsa: alcanzar la gloria y consagrarse campeones. Un choque de estilos que promete dejar mucho más que un resultado.

«La selección mercedaria en líneas generales, a casi todo su plantel a la orden. La única baja importante es la de Bautista Suarez De Lima, volante ofensivo, quien salió lesionado a los 39 minutos del primer tiempo tras recibir un golpe.

En materia ofensiva, Thiago Vique aparece como su principal carta de gol, llegando además en buen momento tras convertir dos tantos en el último encuentro. De todas formas, no se puede hablar de un referente goleador definido, ya que el equipo reparte bastante sus anotaciones.

Se trata de una selección, que basa su funcionamiento principalmente en el orden colectivo y en un fuerte compromiso defensivo. En ese esquema, los volantes cumplen un rol clave, con Ignacio Peduzzi como uno de los puntos más destacados por su aporte constante.

En defensa, cuenta con dos zagueros firmes como Martínez Haedo y Facundo Arballo, mientras que en el arco está Bruno Rial.

No es un equipo de grandes figuras, pero sí de mucho carácter. Se sostiene en su espíritu combativo y en la capacidad de sobreponerse a las adversidades.

Un ejemplo claro fue el partido ante Federación de Colonia, que fue superior en el juego, pero no logró imponer condiciones justamente por la falta de esa fortaleza anímica que sí mostró este equipo«.

Detalles para el sábado

Ya quedaron definidos todos los detalles para la gran final de la categoría Sub-18, donde el título nacional estará en juego en una serie que promete mucha intensidad y buen fútbol.

El primer encuentro se disputará este sábado a las 17:00 horas en el estadio Ernesto Dickinson, escenario que nuevamente será protagonista de una instancia decisiva. Allí, uno de los equipos intentará sacar ventaja en el arranque de la serie.

Revancha dentro de 8 días

La revancha, en tanto, se jugará el domingo 19 de abril en el estadio Luis Koster de Mercedes, donde se definirá el campeón nacional de la categoría. Ese segundo partido será determinante para conocer al mejor equipo juvenil del país.

Se vienen dos jornadas que no solo pondrán en juego un título, sino también el trabajo formativo de ambas selecciones, en una definición que seguramente será muy atractiva desde lo futbolístico y lo emocional.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/nlsl