Copa Nacional de Clubes – divisional A 

Ferro ganó, gustó y goleó

El último campeón salteño tuvo su estreno en la Copa Nacional de Clubes en la jornada de este domingo y lo hizo de la mejor manera: imponiendo condiciones, marcando diferencias y dejando en claro el potencial que tiene hoy el fútbol salteño frente al resto del norte del país. Con una actuación contundente, Ferrocarril goleó a Peñarol de Rivera en un estadio Merazzi colmado de público, donde la expectativa por volver a ver al franjeado en el máximo torneo de clubes del interior se hizo sentir desde mucho antes del pitazo inicial.

El equipo dirigido por Pablo Emilio Silva mostró una imagen sólida y ambiciosa, renovando nombres y apostando a la incorporación de figuras del litoral para fortalecer un plantel que pretende ser protagonista. La presencia de Quinteros desde el inicio, el aporte del sanducero Falcón y la jerarquía de jugadores que ya formaban parte de la base del campeón salteño terminaron construyendo una noche redonda para el local.

Ferrocarril volvió a demostrar que en su casa se hace fuerte. El estadio Merazzi presentó un campo de juego en excelentes condiciones y una infraestructura acorde a una competencia de primer nivel, recibiendo a una multitud que acompañó fiel a la histórica tradición copera del club. El entorno terminó siendo ideal para que el equipo franjeado comenzara esta nueva ilusión nacional con autoridad y buen fútbol.

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Desde el comienzo, Ferro manejó el partido y encontró los goles en momentos claves, golpeando cada vez que el rival intentaba reaccionar. Del otro lado apareció un Peñarol riverense tibio, sin respuestas futbolísticas y ampliamente superado en todas las líneas por un conjunto salteño que dejó claro que afronta esta Copa Nacional con serias aspiraciones.

La goleada no solo significó tres puntos importantes en el arranque, sino también el liderazgo inicial en una serie exigente, de esas que comienzan a marcar el rumbo de los equipos que sueñan con llegar lejos. Ferrocarril arrancó con autoridad, con fútbol y con una señal clara para el resto de los competidores: el campeón salteño quiere volver a ser protagonista a nivel nacional.

Goles de la Franja

Los goles para el equipo de Ferrocarril aparecieron de la mano de Javier Quintero, quien retornó a Ferro en la titularidad cumpliendo un muy buen rol y convirtiendo dos goles para su equipo. También apareció en el tanteador el fraybentino Michel Palacio, que venía de jugar en la selección de Río Negro y ahora está plenamente involucrado con Ferrocarril en esta Copa Nacional de Clubes, marcando hoy su primer gol en el certamen con la camiseta de Ferro.

Un viejo conocido, Fabio Rondán, también dijo presente para anotar el cuarto gol del encuentro, mientras que Rubén Caldi, otro de los debutantes en este equipo, puso el quinto y definitivo para el triunfo de Ferrocarril por 5 a 0 frente a Peñarol de Rivera en el estadio Estadio Merazzi.

La diferencia conseguida le permite al conjunto salteño ubicarse en el primer lugar del grupo, marcar una importante superioridad y comenzar a hacerse fuerte desde su propia casa.

Ferro Carril 5 – Peñarol de Rivera 0.

Estadio; Luis Merazzi

Público; 800 personas

Árbitro; Rodrigo González. Asistentes; Alejandra Latorre y Carlos Ramis. (Artigas)

Titulares

Arquero;

Guzmán Aranda

Defensores:

• Richard Rodríguez

• Joaquín De León

• Lautaro Fernández-Reis

Volantes:

• Nahuel De León

• Nahuel Machado (capitán)

• Franco Silva

• Michell Palacio

Delanteros:

• Javier Quintero

• Santiago Falcón

• Jorgeluis Vera

Suplentes:

• Mateo Pereira

• Hernán Barros

• Mauro De Mora

• Ezequiel Martínez

• Fabio Rondán

• Elías Falcón

• Alan Rusconi

• Brian Pertuzatti

• Rubén Carlis

• Dalton Bueno

Cuerpo técnico:

DT: Emilio Silva

AT: Nicolás Ferreira

AT: Luis Avellanal

PF: Nicolás Piñeiro

Serie A, Ferro Líder del Grupo

La Serie A de la Copa Nacional de Clubes tuvo un comienzo contundente para Ferro Carril de Salto, que debutó con una goleada 5 a 0 frente a Peñarol de Rivera en una primera fecha donde también ganó Atlético Bella Vista.

El conjunto salteño fue ampliamente superior y dejó en claro desde el arranque por qué es considerado uno de los grandes candidatos de la serie. Los goles fueron convertidos por Javier Quintero, que anotó por duplicado, además de las conquistas de Michel Palacio, Favio Rondán y Carlis.

En el otro encuentro de la jornada, Atlético Bella Vista derrotó 1 a 0 a Atlético Arsenal con anotación de Laforcada.

Las posiciones tras la primera fecha quedaron con Ferro Carril liderando por diferencia de goles, seguido de Bella Vista, ambos con tres unidades. Arsenal y Peñarol de Rivera aún no suman puntos.

Posiciones

Ferro Carril — 3 pts (+5)

Bella Vista — 3 pts (+1)

Arsenal — 0 pts (-1)

Peñarol Rivera — 0 pts (-5)

Segunda fecha

Para la segunda fecha, la actividad tendrá los cruces entre Peñarol de Rivera y Atlético Arsenal, mientras que el gran partido de la etapa será el choque entre Ferro Carril de Salto y Atlético Bella Vista, en un duelo clave por el liderazgo de la serie.

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