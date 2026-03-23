Convocan propuestas gastronómicas en Salto

El Gobierno de Salto abrió inscripciones para vendedores ambulantes, food trucks y cantinas que quieran participar en actividades de Semana de Turismo.

Salto abre convocatoria para propuestas gastronómicas en Semana de Turismo

En el marco de la programación prevista para la Semana de Turismo, el Gobierno de Salto abrió una convocatoria dirigida a vendedores ambulantes, food trucks y cantinas interesados en integrarse a las actividades que se desarrollarán en plaza 33 Orientales y en Espacio Puerto.

La propuesta apunta a ampliar y diversificar la oferta gastronómica durante uno de los períodos de mayor movimiento de visitantes en la ciudad, al tiempo que busca generar nuevas oportunidades para emprendedores locales y fortalecer el circuito turístico del departamento.

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Las inscripciones se realizan de manera presencial desde este lunes 23 y hasta el jueves 26 de marzo inclusive, en la portería del Palacio Córdoba, ubicado en calle Uruguay 202, en el horario de 8:00 a 17:00.

Desde la organización se destacó el valor de esta convocatoria como una instancia de promoción y crecimiento para el sector gastronómico, en el marco de una agenda de actividades que cada año reúne a residentes y turistas en distintos puntos de la ciudad.

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