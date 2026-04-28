Convocan al Premio Nacional de Artes Visuales 2026

El MEC abrió la convocatoria al Premio Nacional de Artes Visuales 2026, con apoyos económicos a artistas y exposición en el EAC.

Convocatoria al 62.º Premio Nacional de Artes Visuales

La Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura, a través del Instituto Nacional de Artes Visuales, anunció la apertura del 62.º Premio Nacional de Artes Visuales 2026, una de las principales plataformas de reconocimiento y estímulo a la producción artística en Uruguay.

En esta edición, el certamen rinde homenaje a los artistas Clemente Padín (1939-2025) y Ernesto Vila (1936-2025), figuras clave en el desarrollo del arte contemporáneo uruguayo, especialmente desde enfoques experimentales y conceptuales.

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Apoyo económico a la producción

Como principal novedad, el Premio incorpora por primera vez un apoyo económico destinado al proceso creativo. Se otorgarán hasta 30 contribuciones de 40.000 pesos para la producción y montaje de las obras seleccionadas, marcando un cambio en la política cultural al reconocer no solo el resultado final, sino también el proceso artístico.

Premios y exposición

El certamen mantiene su estructura de reconocimientos con los Premios Adquisición MEC, que totalizan 950.000 pesos distribuidos en Gran Premio, Primer, Segundo y Tercer Premio. Además, se suma el Premio de Pintura Julio Alpuy, otorgado por la fundación homónima, con un monto de 150.000 pesos.

Las obras seleccionadas formarán parte de una exposición en el Espacio de Arte Contemporáneo (EAC), instancia central para su visibilidad y evaluación final.

Curaduría y jurado

La propuesta curatorial estará a cargo de Fernando López Lage, quien desarrollará una experiencia expositiva basada en el diálogo entre obras y estrategias de mediación para ampliar el acceso del público.

El jurado estará integrado por Andrea Filkenstein y Diego Focaccio (Uruguay), junto al brasileño Hélio Menezes. Su trabajo se realizará en dos etapas: selección de hasta 30 obras y posterior adjudicación de premios.

Quiénes pueden participar

La convocatoria está dirigida a artistas individuales y colectivos, tanto uruguayos como extranjeros con residencia legal definitiva en el país, mayores de 18 años.

El plazo para realizar consultas se extiende hasta el 8 de julio de 2026 a las 13 horas. Las bases e inscripciones se encuentran disponibles a través de los canales oficiales del MEC.

Este nuevo llamado reafirma el rol del Premio como espacio clave para el desarrollo, la circulación y la proyección del arte contemporáneo en Uruguay.

Inscribirse

Necesitas acceder a tu cuenta o crear un registro en la plataforma para poder inscribirte en llamados u oportunidades:

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