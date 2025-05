Convocan a marcha por animales maltratados y asesinados

- espacio publicitario -

“Queremos levantar nuestra voz por los que no tienen voz”

Este sábado 24 a partir de las 18 horas un grupo de vecinos convoca a concentrarse en Plaza Artigas “a la población (para) ser parte de la lucha en honor a los animales maltratados y cruelmente asesinados”. Se trata de marchar hasta Plaza Treinta y Tres Orientales para dejar de mirar al costado cuando veamos maltratar a animales, buscando “que se cumpla la ley” donde se reconocen sus derechos. Para conocer el origen de esta iniciativa, EL PUEBLO dialogó con Glena Miranda, una de las personas referentes de esta invitación.

– ¿Qué ha llevado a que se unan vecinos para convocar a una marcha en defensa de las mascotas?

– En estos últimos tiempos particularmente, pero en realidad, siempre ha existido maltrato hacia nuestras mascotas, pero lamentablemente como que la gota que rebasó el vaso fue el asesinato de Rex con 7 puñaladas en la zona de Arenitas Blancas, esa triste historia del pitbull blanco. Pero igualmente, esa semana anterior, una persona había quemado a un perrito en Cien Manzanas, lo dejó casi con la mitad del cuerpo quemado, pobrecito. Pero también hubo otro caso tremendo de un perro pastor alemán en una casa con dueños que terminó muriendo abichado. Se ve que el sufrimiento de este animal fue enorme, pasó una agonía tremenda de varios días, sin enterarnos del caso. No lo pudimos recuperar, lamentablemente. Totalmente agusanado, teniendo dueños que podían haber hecho algo. Voy al caso que si una persona no puede cubrir una asistencia veterinaria y quiere buscar solución al problema del animal, para eso están las redes, para eso están los grupos bicheros, se publica el caso para pedir ayuda. Pero en este caso, ni eso hicieron.

Entonces, como que fue algo que nos tocó profundamente lo que pasó con Rex, como te decía. Irene, que es la dueña, la mamá humana de Rex, nos convocó y nos presentó la idea y sí, bárbaro, vamos para adelante, nos juntamos todas las animalistas y empezamos a coordinar para esta marcha del 24 de mayo.

– ¿Qué nos está pasando como sociedad que tenemos este tipo de actitudes? Por más que no sean comunes, hay casos como los que usted acaba de relatar que nos emplazan sobre como tratamos a nuestras mascotas.

– Y la verdad que sí, es lamentable, una falta de empatía tremenda. ¿Qué está pasando? ¿Qué nos está pasando? En algo estamos fallando, lamentablemente. ¿Y qué le estamos enseñando a nuestros niños? Porque lo están viendo y entonces, ¿qué va a ser del futuro de ellos si lo ven esto como algo normal? Tenemos que cambiar esta situación. No podemos seguir así.

– ¿Esta marcha viene a ser un llamado de atención a la comunidad para que reaccionemos?

– Claro, totalmente, sí, sí. Queremos levantar nuestra voz por los que no tienen voz, que no están solos y que vamos a luchar para que realmente esto no quede así. Queremos que la gente se concientice que es maltrato animal, que los animales sufren igual a nosotros, que hay que tomar medidas, hay que hacer denuncias. No puede quedar esto como que fuera algo común que alguien mate a un animal o de que alguien lo tenga como quiera. No, maltrato es maltrato. El maltrato no es solamente matarlo, el maltrato es cuando tenés un perro atado en el fondo, sin una casa donde refugiarse, sin agua, sin comida. Maltrato es cuando tenés a una perra pariendo y no la castrás, es cuando tenés un animal agonizando, enfermo y no buscás ayuda, no tratás de darle una solución sanitaria a ese animal. No solamente es maltrato que la gente piensa cuando vas y le pegás a un perro. También eso es maltrato, es obvio, pero hay infinidades de cosas que están dentro de lo que es maltrato animal.

– Y si hay vecinos que ven que sucede eso, ¿que no miren para el costado y que reaccionen?

– Totalmente, que denuncien, que avisen, que publiquen y que digan la dirección, que es importante para que podamos ayudar a ese animalito. Están también las denuncias en el INBA (Instituto Nacional de Bienestar Animal), están las denuncias en la seccional de policía. Porque en definitiva, cuando van a visitar a una persona por una denuncia, no le dicen “venimos porque fulano de tal hizo la denuncia”, son denuncias anónimas.

– La última palabra es suya.

– Bueno, sí, para aprovechar para hacer la invitación a toda la gente para que nos acompañe, aquellos que aman a los animales que sean parte de nuestra lucha, que se unan a nosotros y que juntos podamos levantar nuestra voz y decir no al maltrato y al sufrimiento animal. Que se unan porque los animales nos necesitan. Los esperamos a todos este sábado 24 de mayo a las 18 horas, donde estaremos comenzando en Plaza Artigas para llegar hasta Plaza Treinta y Tres Orientales.