Conversatorio sobre Turismo en Salto: Perspectivas para el Desarrollo Local

Si no sé qué tipo de turista quiero atraer, no sé qué mensaje transmitir. Salto tiene un destino termal clave, pero hay que saber qué turista queremos. Si nos dirigimos a adultos mayores, entonces debemos asegurarnos de que las instalaciones sean accesibles, cómodas, y adaptadas a sus necesidades. Eso no es solo un tema de infraestructura, sino de promoción estratégica.