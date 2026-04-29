Acuerdo entre la Asociación Agropecuaria de Salto y Diario EL PUEBLO

Desde el 1° de mayo, los integrantes de la institución accederán a descuentos en suscripciones y avisos publicitarios, en el marco de un convenio que fortalece el vínculo con el sector productivo.

En la tarde de ayer se concretó la firma de un acuerdo entre la Asociación Agropecuaria de Salto, representada por su presidente Luis Manfredi, y el director de Diario El Pueblo, Gustavo Boksar.

El convenio establece que, a partir del 1° de mayo, los socios de la gremial agropecuaria podrán acceder a beneficios exclusivos, tanto en el costo de la suscripción diaria al medio como en la publicación de avisos publicitarios.

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La iniciativa apunta a facilitar el acceso a la información y, al mismo tiempo, ofrecer herramientas de difusión a un sector clave para la economía del departamento.

Para conocer más sobre estos beneficios, llame a la AAS o a Diario EL PUEBLO que con gusto le infomaremos, basta presentar su tarjeta de socio vigente para acceder.

Desde Diario El Pueblo se destacó la importancia de continuar generando vínculos con instituciones locales, en una línea de trabajo que busca acercar beneficios concretos a distintos sectores de la comunidad.

El acuerdo con la Asociación Agropecuaria de Salto se suma a otras acciones impulsadas por el medio, reafirmando su compromiso con el desarrollo regional y el fortalecimiento institucional.

Luis Manfredi, presidente de la AAS, y Gustavo Boksar, director de diario EL PUEBLO durante la firma del convenio.

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