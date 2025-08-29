Convención del Partido Nacional; Alejandro Secco fue reelecto como Presidente por unanimidad

- espacio publicitario -

Este jueves a la noche sesionó la Convención Departamental del Partido Nacional con el objeto de elegir a la nueva Comisión Departamental. En la oportunidad se hizo presente el Intendente Carlos Albisu, el Senador Luis Alberto Heber, el Diputado Pablo Constenla y Álvaro Delgado, Presidente del Honorable Directorio del Partido Nacional.

EN MODO AVIÓN

Antes de pasar a votar la única lista que se presentó, con el número 2025 y con el lema “La unión nos hará fuerza”, hizo uso de la palabra Delgado, quien hizo hincapié en la importancia del gobierno de la Coalición Republicana en Salto como laboratorio de lo que comenzará a estudiarse con detenimiento a partir del año próximo en el Directorio blanco.

Reivindicó ser un partido político con 189 años de historia, lo que habla de sus raíces y tradición, lo que no se pierde por liderar una coalición de gobierno. Dejó en claro que el Partido Nacional será opositor responsablemente del gobierno nacional, pero a la vez moderno, donde la Secretaría de Asuntos Sociales tendrá un papel fundamental. Iniciando en la primera semana de setiembre cursos de capacitación para todos los alcaldes que responden al Partido Nacional. Dejó en claro que tenían que prepararse porque «este es un gobierno de tránsito lento, en modo avión», que lo único que ha hecho hasta el momento es bajar del gobierno a un jerarca cada mes.

NUEVA COMISIÓN

Tras sus palabras, más de cincuenta convencionales terminaron votando a mano alzada por unanimidad la lista única, conformando la nueva Comisión Departamental, cuyos quince miembros titulares electos son Alejandro Secco, José Luis Ambrosoni, Adriana Areta, Adriana Miraballes, Jorge Kemayd, Facundo Marziotte, Marcelo Alario, Augusto Bonet, Roberto Báez, Fernando Burutarán, Enrique Garbarini, María Inés Bernasconi, Paola Guarino, Michello Breventano y Carlos Silva.

A LA ORDEN

La Convención culminó con las palabras del reelecto Presidente Alejandro Secco, quien agradeció a los convencionales por la confianza. Recordó cuando en plena pandemia en 2020 Albisu “me convidó” a asumir esta presidencia, donde se impuso algunos objetivos, siendo el primero de ellos recuperar la Diputación blanca para Salto, y luego alcanzar la Intendencia. “Tuvimos la vara alta, y ahora la tenemos más alta por lo que viene”, pero empecemos por decir que «ponemos al partido a la orden del gobierno departamental», dijo Secco.