Contrapunto – ¿Salto está en crisis? Gustavo Chiriff / Pablo Bonet

“Ganaron, ahora háganse cargo”

Gustavo Chiriff, ex secretario general de la IdS

¿Salto está en crisis?

EL PUEBLO consultó a Gustavo Chiriff, ex Secretario General de la Intendencia de Salto en el periodo 2020-2025, sobre los dichos de Albisu, quien sostuvo que Salto está en crisis.

SALTO EN CRISIS

“Con respecto a los dichos que Salto está en crisis –comenzó diciendo Chiriff-, hay por lo menos dos lecturas. La primera, si hablamos de Salto, el departamento en general, la sociedad como tal, de sus relaciones económicas, sin duda que tiene una crisis que viene de hace muchísimos años”.

“Los departamentos que están al norte del río Negro, en estos últimos años no han podido recibir la inyección de inversión necesaria para poder desarrollarse, está dependiendo de la agricultura exclusivamente, todo lo que es inversión importante está llegando hacia lo que es la zona metropolitana, y eso va en desmedro del desarrollo del departamento”.

“En todo lo que fue la campaña electoral había dos temas que eran recurrentes, el empleo y la vivienda. En el último gobierno del Frente Amplio se desarrollaron planes de vivienda, de erradicación sobre todo de zonas muy endémicas desde el punto de vista económico-social. No estamos hablando de erradicación de asentamientos, pero sí de realojo, sobre todo de gente que le llegaba la inundación”.

“En estos últimos cinco años, en el gobierno de coalición, no hubo absolutamente nada de desarrollo de inversión en vivienda para el departamento. Y eso obedece evidentemente a una voluntad política del gobierno de coalición de no darle eso a un gobierno frenteamplista. En ese sentido, podemos afirmar que hay una crisis económica en el departamento”.

SOBRE SUPUESTA CRISIS EN INTENDENCIA

“El otro abordaje sería referido a la intendencia. Y ahí Albisu es coherente con su discurso, porque durante toda la campaña electoral fue uno de sus eslóganes, la intendencia está en crisis. Se hablaba que estaba en crisis financiera, crisis económica, crisis institucional”.

“Se dijo tanta cosa que evidentemente tiene que sostener ese discurso electoral ahora en su primer discurso como Intendente. Desde el punto de vista de cómo dejamos la intendencia, uno puede analizarlo y va a tener evidentemente distintas lecturas. No dejamos la mejor Intendencia, sin duda, porque tuvimos 10 años en donde los primeros 5 años tuvimos que lidiar con la peor crisis económica financiera de la historia de la intendencia de Salto, la peor. Y hasta institucional, podría decirse. En donde hubo que hacer frente a enormes deudas y contraer otra deuda, que es el fideicomiso, que limita absolutamente todo. El valor de la cuota que se paga en forma anual es un mes de presupuesto de la intendencia y eso ya marca la renuncia a muchísimas cosas para pagar esa cuota”.

“Pero en ese momento, que fue a principios de 2015, fue la herencia del gobierno de Coutinho con sus socios blancos, el gobierno del Partido Colorado con sus socios blancos. Ahora es al revés, es el gobierno del Partido Nacional con sus socios colorados, porque lo de la coalición, en realidad, fue más bien un experimento electoral, pero hoy quien está en el gobierno, quien corta la torta es el Partido Nacional. Y detrás del furgón de cola va el Partido Colorado, y no el Partido Colorado, va Germán Coutinho, no es todo el Partido Colorado”.

“Pero bueno, ese es el gobierno que tenemos hoy, donde todos los días vemos a algunos directores que salen a decir que prácticamente vienen a refundar la Intendencia, que está en una situación caótica. Los propios funcionarios nos dicen, es una barbaridad lo que están diciendo, porque en realidad la Intendencia funciona, ahora, si ellos quieren que funcione mejor, y bueno, van a tener que trabajar”.

“Lo mismo pasa con el tema que en estos últimos días se ha tocado muchísimo, que es el tema de los funcionarios. Nosotros asumimos una Intendencia con 1.937 funcionarios y la entregamos 10 años después con 1.724 funcionarios. Bajamos el 11%. La rendición del 2024, que se presentó a fines de junio en la Junta Departamental, muestra que la incidencia o el peso del rubro cero, todo lo que tiene que ver con retribuciones salariales, en el gasto es el 60%, el más bajo en los últimos 15 años”.

“Entonces digo, si habremos trabajado para lograr ese tipo de cosas, si habremos trabajado para lograr que a pesar de tener una cuota que nos pesaba mucho, igual todos los fines de mes se pagaban los sueldos, se pagaban todas las obligaciones, a principios de mes se pagaban las obligaciones con los proveedores, con el Estado, y encima quedaba dinero para hacer inversiones, porque muchas inversiones se hicieron con aportes genuinos que se cobra aquí en el departamento, no que venga a través del FDI o PDGS o cualquier otro programa, sino de la Intendencia con recursos propios y con funcionarios propios de la Intendencia de Salto”.

QUO VADIS CRISIS

“Entonces, hay que analizar cuál es la crisis que habla Albisu. Si hablamos del Departamento de Salto, de la situación socioeconómica, quizás podamos coincidir que se agravó muchísimo más en el gobierno de Lacalle Pou. Después de la pandemia vimos florecer lo que eran las ollas populares, que tuvieron que ser sostenidas por la Intendencia de Salto porque el gobierno nacional le soltó la mano a las organizaciones de ollas populares”.

“Hicimos un comedor para sostener la emergencia alimentaria, con fondos y recursos propios de la Intendencia de Salto, y eso es atender una crisis que se agravó en el gobierno de Lacalle Pou. Así que entregamos una intendencia dentro de las posibilidades que teníamos”.

“Con respecto a lo económico y financiero de la comuna, siempre fuimos claros, dijimos que teníamos una situación económica equilibrada, pero delicada, delicada por esa cuestión del tema de la deuda, en donde el presupuesto de la Intendencia, que era muy limitado, había que racionalizarlo en función de eso”.

“Así que, podemos tener diferencias en por qué está así el Departamento, pero no vamos a tener diferencias que hay que sacarlo adelante, y eso requiere, sobre todo, un gran apoyo del gobierno nacional y un impulso del gobierno departamental. Con respecto a lo que tiene que ver con la Intendencia, bueno, ganaron, ahora háganse cargo y lleven adelante el departamento que prometieron”, remató Chiriff.

“El contribuyente de Salto no aporta a la Intendencia para que solo pague sueldos”

Pablo Bonet, encargado de Cultura IdS

¿Salto está en crisis?

EL PUEBLO consultó a Pablo Bonet, responsable del sector de Cultura de la Intendencia de Salto, quien para explicar su punto de vista nos presentó algunos ejemplos concretos del área en la que trabaja dentro de la comuna.

“Hemos visto a lo largo de estos últimos años –comenzó Bonet- una administración que se jactó mes a mes de que pagaba los sueldos a funcionarios, contratos a término, monotributistas, que si bien la Intendencia anterior la quería sacar del rubro cero, termina teniendo una influencia importante el rubro cero en esta área con los monotributistas. Estamos hablando que la Intendencia rondaba los 2.000 funcionarios y la administración se jactó de que no dejó de pagar ni un mes los sueldos, cosa que me parece bien que no lo haya dejado de hacer, pero eso llevó a que la ciudad de Salto estuviera abandonada en todos los aspectos”.

“Y cuando decimos que Salto está en crisis y la Intendencia está en crisis, es que tenemos claro que la función de la Intendencia no es solamente pagar el sueldo de los funcionarios, sino que esencialmente su función es mejorar y modernizar la ciudad de Salto, embellecerla en cuanto a lo físico pero también en cuanto a los servicios, y eso es lo que está en crisis”.

“El contribuyente de Salto no aporta a la Intendencia para que solo pague sueldos, paga sus impuestos para que la ciudad cada vez esté mejor y lamentablemente no vemos una ciudad cada vez mejor, todo lo contrario, vemos a una ciudad abandonada en muchos aspectos y eso es lo que hay que revertir”.

“Una Intendencia que no tiene recursos para cambiar una bombita de luz, arreglar baños de los servicios propios de la Intendencia, evidentemente no ha cumplido los mínimos requisitos para la tarea la cual está determinada y creo que eso es lo que hay que cambiar. Hay que mirar la Intendencia como algo que sea promotor del crecimiento del Departamento y no simplemente un lugar donde la gente vaya a trabajar y cobre su sueldo”.

EJEMPLOS EN CULTURA

“Y para que se entienda qué se quiere decir cuando se dice que la Intendencia de Salto está en crisis, pondré como ejemplo algunas situaciones con las que me encontré en el área de Cultura, lo que podríamos definir como una gran irresponsabilidad patrimonial, porque hay muchos edificios, museos, que están abandonados y están siendo mantenidos, dentro de lo posible, por los pocos funcionarios que quedan en muchos museos, que después de años de trabajar ahí, no pueden entender cómo los responsables de las últimas administraciones, han olvidado a la cultura”.

“Yendo a lo concreto, el Museo del Hombre de la Tecnología, tan emblemático para Salto de hace tantas décadas, hace más de dos años y medio que está cerrado para realizar obras. Las obras nunca se hicieron y las pocas que se hicieron, se hicieron mal. Se necesita colocar vidrios, pero se compraron los incorrectos, ingresa agua, que cae sobre los objetos. Nuestra primera decisión fue, ya que debemos hacer la compra de los vidrios específicos, que no es cualquier vidrio, porque en verano, las altas temperaturas de la chapa y del sol hacen que los vidrios finos se quiebren. Resolvimos adquirir y colocar, ya que está pronosticado en estos días lluvia, nylon arriba de los objetos, para que si entra agua, no se moje, no se sigan perjudicando, estropeando”.

“En este momento tiene dos funcionarios, que tratan, inclusive con su propio sueldo, de ir arreglando de a poco algunas cosas, pero hay problemas edilicios que tiene que tener una inversión muy importante. El museo, además, necesita una actualización en cuanto a su propuesta y presentación. Está idéntico prácticamente a lo que está desde que se inauguró”.

“Ni que hablar del Museo Histórico, ubicado en Batlle Berres y Enrique Amorín, donado por la familia Haedo para museo. La hermosa casona que hoy no se sabe muy bien dónde está el destino de las cosas que había adentro y donde hoy está CECOED”.

“La decisión del Intendente ha sido que se retome esa casona para Cultura, y ahí pensamos instalar un museo y otras cosas más para que ese edificio cumpla la función por la cual fue donado. Esos ejemplos y algunos más, llevan a que no recibimos en el área de Cultura una Intendencia en funcionamiento con funcionarios que se vayan capacitando, todo lo contrario”.

“Otro ejemplo claro es la Escuela 78, hoy Museo Horacio Quiroga, con una propuesta interior muy interesante pero con una situación edilicia muy abandonada. Un parque que realmente podría ser un lindo paseo para las familias y está abandonado. Los funcionarios de los museos participaban anualmente de dos o tres jornadas que se realizaban organizadas por la Unión de Museos del Uruguay, institución que agrupa museos y que intercambian experiencia y conocimiento, participan de charlas de formación e información en distintos lugares, visitan museos de todo el país. Hace tres o cuatro años que la Intendencia no envía ningún funcionario para que se capaciten”.

“Hay cosas que realmente llaman mucho la atención. Gran parte de la biblioteca o donde estaba el Museo Edmundo Prati se tuvo que clausurar porque si se dejaban ahí las esculturas y se deja pasar el público, podía caer un pedazo de vidrio en la cabeza. Realmente son situaciones que uno no logra terminar de comprender”.

“El Museo Gallino, museo emblemático, patrimonio del Uruguay, se mantiene gracias al trabajo de los funcionarios también, pero además de una comisión de apoyo, amigos del museo Olarreaga, que ayudan a que muchas cosas se puedan hacer, porque tampoco hay presupuesto para mantenimiento de esos edificios”.

“Y así podría seguir enumerando otros ejemplos de expedientes que están trancados, proyectos, ideas de los propios funcionarios que han elevado a la administración para mejorar los servicios, para capacitarse, para participar de diferentes eventos y nada fue respondido”.

“Hemos encontrado una situación muy difícil, pero con la gran esperanza de que los funcionarios tienen muchas ganas de sacar adelante el área de Cultura. La administración que asumió tiene mucho interés de ponerle ganas al trabajo y de revalorizar la Cultura y el trabajo de los artistas aquí en Salto.

La situación no es peor gracias a los funcionarios, gracias a la gente que colabora desde afuera. Pero la desidia y el abandono de la cultura por parte de la Intendencia en estos últimos diez años ha sido criminal. Por eso vuelvo a la definición del comienzo”, concluyó Bonet.