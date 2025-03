Contrapunto: Rocca – Trindade – Paique

“Como Espacio 90 vamos a poner énfasis en los próximos 5 años en el acceso a la vivienda, en la salud y en el desarrollo del departamento” Juan Pablo Rocca, candidato socialista por el Frente Amplio

El Edil Juan Pablo Rocca presentó este jueves al Espacio 90 del Frente Amplio, con lo cual buscará su reelección a la Junta Departamental. Convocado por EL PUEBLO, compartió con nuestros lectores las razones que esgrime para mantener su banca en el legislativo.

CAPACIDAD DE ARTICULACION Y DE GESTIÓN

“Es una enorme responsabilidad y un honor luego de 5 años, donde nos tocó una Junta Departamental con muchos compañeros y compañeras que asumieron por primera vez, y dondehabían muy pocos, por no decir uno o dos, que tenían experiencia previa en la Junta, lo que nos dejaba en un estado lleno de incertidumbres y desafíos”.

“Pese a nuestra juventud nos animamos a asumir nada más y nada menos que la Presidencia de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, donde nos propusimos demostrar que pese a nuestra juventud, teníamos capacidad de articular y de gestión, lo que se logró con la aprobación récord del Presupuesto con poco más del 80% de los artículos votados por la unanimidad de todos los partidos que integran la Junta. Luego de 10 años sin Presupuesto, la Intendencia lo logró”.

“Eso demostró que cuando se nos dan las oportunidades tenemos las herramientas, y sobre todo las ideas y la voluntad de poder hacer cosas buenas. Creo que ese fue uno de los hitos que marcó nuestra participación en la Junta Departamental”.

EN CONGRESO NACIONAL DE EDILES

“También hemos hecho un trabajo incansable desde el Congreso Nacional de Ediles, donde pusimos temas del departamento en agenda, como el desempleo, la informalidad, las políticas de frontera, al punto que llegamos a generar un hecho político logrando que el Congreso Nacional de Ediles citara a la Ministra de Economía y al Ministro de Relaciones Exteriores del Uruguay para tratar la situación del litoral y la diferencia cambiaria. Es decir, la edad nunca debe ser una excusa para no poder lograr los objetivos, al contrario, creo que son importantes estos procesos de renovación y que aparezcan nuevos compañeros y compañeras Ediles y Edilas jóvenes que puedan aportar desde otra mirada de un recambio generacional”.

“No ha sido casualidad que muchas veces la Junta Departamental ha tenido momentos de consenso y de unanimidad, que se han logrado cuando los jóvenes de los distintos partidos políticos nos hemos sentado para dialogar con otras ideas y formas logrando esos acuerdos que han sido señales importantes para la población”.

EJES PARA TRABAJAR

“Como Espacio 90 vamos a poner énfasis en estos próximos 5 años, si la población nos renueva su voto de confianza, en el cooperativismo, porque entendemos que la vivienda tiene que ser un eje central y sobre todo darle un giro a como se está trabajando hoy en el departamento y entender que un aliado estratégico para el Estado tiene que ser FUCVAM, con una tradición y experiencia acumulada de conocimiento que puede ser un gran aliado para que el departamento pueda encauzar políticas de Estado para el desarrollo de la vivienda”.

“Vamos a poner como otro eje a la salud, por eso integrarán nuestra lista referentes de la salud, quienes darán una impronta desde la Comisión de Salud, Higiene y Medio Ambiente, en aquellos temas que estén vinculados para denunciar y proponer sobre aquello que estuvo vinculado al desmantelamiento de políticas públicas en materia de salud. ASSE ha tenido un deterioro importante, han existido denuncias sobre distintas complicaciones que ha tenido el Hospital como los tiempos de espera y la falta de medicamentos”.

“Y el tercer eje que queremos trabajar en este nuevo período, refiere a lo que para nosotros es fundamental, la producción. Queremos poner mucho énfasis en este ítem y ver cómo, con el cambio de signo político que existe en lo nacional en un gobierno encabezado por Yamandú Orsi, va a tener otro aterrizaje en políticas públicas para el departamento, algo que ha sido olvidado en estos 5 años. Ese intento de gobierno paralelo le ha hecho bastante mal a Salto, hacemos un balance y vemos que no le ha dejado nada al departamento”.

“Desde la Juntapodemos empezar a revertir eso que nos quedó en el tintero, entendemos que la producción tiene que ser un eje fundamental, y vamos a trabajar intentando revertir esos indicadores que nos ponen en alerta en el mapa nacional, pensando formas alternativas para generar fuentes de trabajo de calidad y prolongadas en el tiem

po que no dependan exclusivamente de una inversión extranjera que terminan generando desilusión en la gente”.

“Solo con esos ejes tenemos bastante para trabajar y hacer.Hemos aprendido en estos 5 años que no solo hemos tenido aciertos sino que también nos pudimos haber equivocado, lo que asumimos como un aprendizaje. Ponemos a disposición esta banca para poder trabajar y articular en una nueva Junta Departamental, porque lo que se viene será totalmente distinta a la actual composición. Al tener 3 candidatos el FA habrá nuevas correlaciones internas, entiendo que la oposición al ser un único partido como es la CORE también tendrá otra correlación de Ediles y Edilas”.

“Cuando asumimos la Junta tenía una imagen muy negativa frente a la sociedad, donde el FA había perdido muchos Ediles, había quedado solo con 8. En estos 5 años hicimos todos los esfuerzos para intentar revertir esa imagen. Hoy tenemos 17 Ediles, hemos tenido sesiones de forma regular, hubo centenas de proyectos aprobados, hubo discusión pública”.

“Pero como todo, siempre hay mucho para mejorar, hace falta mejorar muchísimo en la comunicación y en el relacionamiento con la sociedad y las organizaciones civiles para que las personas puedan apropiarse de la Junta Departamental y sentirla como la caja de resonancia que es. Se ha trazado una línea, y ese aprendizaje que hemos tenido nos permite decir con claridad que se podrá seguir mejorando y dando mejores respuestas a la sociedad”.

“Estamos ante la posibilidad junto a la CORE de cambiar, de renovar, de sacudir Salto y de generar oportunidades en los espacios que hay que crecer” Enzo Paique, candidato colorado por la CORE

Enzo Paique ha tenido una reconocida labor partidaria en tiendas coloradas desde su sector, Vamos Salto, y que en esta elección buscará llegar a la Junta Departamental desde el lema Coalición Republicana (CORE), dejando sus reflexiones para nuestros lectores.

CONTINUIDAD O CAMBIO

“Vamos a estar dentro de la Coalición Republicana (CORE) –comenzó diciendo Paique-, no concebimos otro lugar y que tiene dos muy buenos candidatos. Marcelo Malaquina con su juventud, que no imaginábamos que se involucre en política para no honrar el apellido de su padre, de ese tres veces Intendente que está en lo más profundo de la historia de Salto, un apellido de peso. Y si hablamos de apellidos de peso y de una familia filantrópica, de hacer, de dar de corazón, se encuentra con el apellido Albisu. Carlos Albisu con su vocación de médico, con su experiencia de vida, hoy también liderando la otra candidatura de la coalición. Por eso queremos transmitirle a la gente que la CORE tiene dos muy buenos candidatos, Marcelo Malaquina y Carlos Albisu”.

“Y acá estamos entonces, ante la continuidad que representa el Frente Amplio o el cambio que representa la CORE, que es sinónimo de renovar, de cambiar, es sacudir la Intendencia, sacudir al gobierno y darle otro rumbo. El Frente Amplio, como en el 2015, como en el 2020 y como proponen ahora, presentando candidatos que terminan arrimando agua hacia el molino de la continuidad con la familia Lima”.

“Llega el momento de dar jerarquía, certeza, razón al ser salteño. Hay algunos temas que preocupan en la juventud, donde veo tres ejes que son la salud mental, el empleo y la educación, las oportunidades que tenemos de formación. Y no se trata solo de los proyectos que todos podemos decir en una campaña y de las aspiraciones que se puedan tener, se trata también de lo que ha sido cada uno en los diferentes lugares en los que ha estado”.

SALUD MENTAL

“Para el Partido Colorado la salud mental ha sido un tema eje de la campaña nacional. El programa de gobierno profundiza lo que es el acceso a la atención, a la contención, a las terapias y a poder tener una mejor calidad de vida en momentos tan difíciles y en edades tan complejas. Uruguay tiene una de las tasas de suicidio más altas de América, y Salto estaba por encima del promedio nacional. Son más jóvenes quienes deciden quitarse la vida que los que fallecen por accidentes de tránsito”.

“Y el gobierno de Salto le ha faltado el respeto a familias que pasan por ese dolor, porque no nos podemos olvidar de los mayores escándalos que ha tenido la Intendencia cuando anunciaba en medios de prensa nacionales que tenía funcionando una clínica de salud mental, y en Salto contestaban pedidos de informes e iban a la Junta Departamental diciendo que era una aspiración. Le faltaron el respeto a la gente que está pasando un mal momento y a la gente que está trabajando en estos temas que sienten que hay que avanzar y que hay mucho por hacer. Porque además, Salud Pública no tiene que ser solo lo físico sino también lo mental, que a veces no duele pero se siente. Y acá tenemos un FA a nivel departamental que le faltó el respeto al sufrimiento de la gente y a uno de los grandes problemas que tiene la juventud en Salto”.

“Siento que podemos avanzar en ese tema, hay mucho para trabajar en salud mental, principalmente cambiar lo que ha sido esa vergüenza del FA en Salto y del gobierno de Lima”.

EDUCACIÓN Y OPORTUNIDADES

“Después tenemos lo que es la educación. Salto es una ciudad universitaria pero por su historia. Acá tenemos a la Universidad de la República desde hace más de 70 años, Magisterio, CERP, ahora tenemos el IAE en Turismo. Pero hay que profundizar mucho más, porque es real que una de las principales fuentes de trabajo en el departamento es la zafra, por ejemplo en la citricultura, y son empleos que no requieren una mayor formación, pero que además son por poco tiempo y con pagos muy bajos”.

“Hay que ir hacia las carreras del futuro, y más que del futuro, del presente. Hay que darle a los gurises de Salto la posibilidad que puedan aprender sobre ciencia, sobre tecnología, sobre programación, sobre la era digital que se vino, porque allí tenemos hoy las oportunidades laborales en uno de los sectores que en Uruguay hay déficit y que se puede trabajar. En Salto se puede profundizar más para que se pueda acceder a este tipo de trabajo, y que se pueda educar para seguir diversificando”.

“Pero lamentablemente, hace una década que no hay un gobierno departamental que esté asociado con la educación. Tenemos una Universidad de la República aislada y que cada vez tiene más estudiantes con déficits de salones y de espacios físicos para poder estudiar, mientras hay otros gobiernos como el de Paysandú que han decidido hacer las inversiones para la universidad para avanzar en el nivel educativo. Salto tiene que saber que necesita ir más allá, y que hay que estar dispuesto a invertir donde tengamos que hacerlo para la formación de los gurises”.

INVERSIONES Y EMPLEO

“El último punto termina siendo el de agarrar el pasaporte o el de comprarse el pasaje e irse hacia el sur, que es la falta de empleo habiendo pasado todo un período de gobierno sin recibir a los inversores, sin elaborar proyectos, sin buscar hacia dónde había que avanzar mientras se destinaba el tiempo en campañas políticas para ser Presidente, y hoy tenemos un Presidente de MEVIR, en una aventura política que le salió carísimo al pueblo de Salto y que no lo podemos volver a permitir”.

“Es por eso que estamos ante la oportunidad de cambiar. Tenemos enfrente la continuidad de las políticas que entendemos que son malas, pero estamos ante la posibilidad junto a la CORE de cambiar, de renovar, de sacudir Salto y de generar las oportunidades en los espacios que hay que crecer”, concluyó Paique.

“Albisu y su fórmula son el complemento perfecto para recuperar a Salto y ponerlo de pie” Lucas Trindade, candidato blanco por la CORE

En esta Legislatura de la Junta Departamental, ha habido Ediles jóvenes que han aprovechado este período para trabajar por nuestra sociedad y que en esta oportunidad se están volviendo a presentar en busca de su reelección para poder hacer valer esa experiencia acumulada y volcarla a los salteños. Como expresamos, algunos buscan repetir, mientras que otros buscan llegar al legislativo local en estas elecciones. Es así que EL PUEBLO buscó conversar con representantes que se postulan en los tres principales partidos políticos. En el caso de Ediles que buscan su reelección, tenemos a Juan Pablo Rocca del Frente Amplio y a Lucas Trindade del Partido Nacional. Quien busca llegar desde tiendas del Partido Colorado es Enzo Paique. En los dos últimos casos, lo harán bajo un mismo lema, la nueva Coalición Republicana (CORE), en una experiencia inédita para Salto que estará debutando el próximo 11 de mayo.

Pero comenzamos con la charla mantenida con el joven Edil nacionalista Lucas Trindade, quien inicia su reflexión poniendo énfasis en la importancia de la participación en el órgano representativo por excelencia del espectro político local.

UNA HERRAMIENTA PARA REPRESENTAR

“Soy Edil del Partido Nacional –comenzó diciendo Trindade-, recientemente cumplí 24 años, y en 2020 asumí como el Edil más joven con tan solo 19 años. Ser Edil es una herramienta muy importante de representatividad y participación que permite ser la voz del pueblo y ser además una herramienta de contralor del gobierno departamental”.

“Como Edil a lo largo de estos cinco años hemos hecho muchos reclamos y hemos sido crítico con temas de interés general, pero sobre todo con una mirada joven, siempre defendiendo lo mejor para los salteños”.

“En 2019 decidí ser candidato a Edil y luego de ser electo trabajar desde la Junta, porque entendí que era necesario una voz joven dentro de la llamada caja de resonancia del pueblo con un enfoque distinto, que esa voz fuera activa y participando, pero no solo para defender políticas para los jóvenes sino tener una mirada joven hacia temas de interés común”.

“Quiero volver a ser Edil porque entiendo que a lo largo de estos cinco años hicimos valer ese voto representativo a quienes nos brindaron el apoyo, y en esa misma línea de trabajo, de seguir creciendo y ahora con la posibilidad de ser gobierno departamental y ser Edil oficialista, para trabajar en los debes que tiene la juventud en el departamento. Trabajando del lado de los proyectos y con una participación más de la mano con el gobierno departamental”.

CIUDAD UNIVERSITARIA Y PRIMERA OPORTUNIDAD LABORAL

“Lo que necesita el departamento hoy es, por un lado, tomar la mano de impulsar lo que es la ciudad universitaria, salir a golpear puertas para seguir creciendo junto a los jóvenes para un mayor desarrollo. Sin duda que tiene que ser una prioridad el tema de la primera oportunidad laboral y las demás oportunidades para los jóvenes del departamento, para que justamente no tengan que salir a buscar oportunidades fuera del departamento o en la propia capital sino que quienes salgan a estudiar a otros lugares puedan volver a interesarse en nuestro querido Salto”.

DEBES EN POLÍTICA JOVEN

“Es importante que todos los Ediles, pero sobre todo los nuevos Ediles jóvenes, trabajen junto con el equipo de la Oficina de Juventud, no solo para generar las propias tareas que va a tener que llevar adelante dicha oficina, sino para generar proyectos en el corto y en mediano plazo, que sean realizables y de interés departamental fijándose en las deficiencias o las necesidades urgentes de los jóvenes, como el desempleo, la salud mental y un lote de debes que hay que afrontar en el departamento”.

ALBISU, EL INDICADO

“Carlos Albisu es la persona indicada para ser el próximo Intendente, por haber estado durante toda su trayectoria política sirviendo a la gente y no sirviéndose de la política. Ha demostrado que tiene un gran amor por el departamento y un fuerte cariño por todos los salteños, que además quiere poner a Salto donde supo estar cuando fue la capital del interior del país”.

“No tengo la menor duda que el complemento perfecto a Albisu es su fórmula, que es fundamentalmente técnica, comprometida y que tiene los mismos objetivos con la única bandera de recuperar a Salto y ponerlo de pie”, concluyó Trindade, quien forma parte de la Lista 404 del Partido Nacional bajo el lema Coalición Republicana.