Contrapunto: los primeros 100 días de Orsi. Daniel Dalmao PCU / Alejandro Secco PN

Daniel Dalmao, exdiputado del PCU del Frente Amplio

“En algunos temas quisiéramos que el gobierno avanzara más”

Yamandú Orsi asumió el 1º de marzo, por lo que ya pasaron sus primeros 100 días. Es tiempo de balances y perspectivas donde no hay una sola visión, por lo que es momento de Contrapunto. EL PUEBLO consultó a Daniel Dalmao, exdiputado suplente por el Frente Amplio (FA), la visión desde el oficialismo.

“Lo que observamos — comenzó reflexionando Dalmao — es que ese 1° de marzo fue un hecho político importante, cargado de respaldo popular, con mucha esperanza, o sea que eso marca que, como frenteamplistas, tenemos que responder a esa expectativa de la gente.

Por otro lado, tenemos la impresión que la oposición tiene una postura bastante irracional, más allá que tenemos visiones distintas y que es natural que la oposición haga sus críticas, pero especialmente la forma en que lo está haciendo.

Todo lo lleva al terreno de la disputa política, o sea que no hay nada en común, no hay nada que se pueda compartir. Ahora vimos esta última instancia en el Parlamento, donde todavía no han aceptado que perdieron la elección, que la ciudadanía eligió otra opción y que a ellos los destinó a la oposición”.

“A partir de ahí, nos parece importante resaltar un conjunto de medidas que el gobierno tomó, que a veces en la discusión cotidiana, y sobre todo lo que se da a través de los medios, se pierde de vista.

Primero, algo que le damos mucha importancia, porque lo que había pasado en el periodo anterior con la falta de medicamentos, que era continua, allí el gobierno nos dice que de los 100 medicamentos que estaban faltando en ASSE, ya 90 están resueltos.

Otro tema que resaltamos, es la creación del bono para los escolares, que en julio se le va a otorgar $ 2.500 a más de 100.000 estudiantes de Primaria, Iniciales, y que para el próximo año eso se va a universalizar a toda la Enseñanza Primaria Pública”.

“Lo de las medidas que se tomaron con respecto a los departamentos que son limítrofes a Brasil, eso marcó una diferencia importante, porque tenemos todo recuerdo muy reciente de la situación en Argentina y el no tomar medidas por parte del gobierno de aquel momento, y ahora con la situación de Brasil, este gobierno tomó varias medidas que cayeron muy bien en los departamentos de frontera, que ayudan mucho en alguna forma a aplacar eso de la gran diferencia cambiaria o de precios que hay en el caso con Brasil”.

“Medidas que ha tomado el gobierno con respecto al crimen organizado, creando herramientas tanto en el Ministerio del Interior como en la órbita de la Presidencia, que también ya ha mandado proyectos de ley con el tema del lavado de activos, que hace tanto daño porque permite el desarrollo que tenemos en Uruguay del narcotráfico.

Otro punto que resaltamos, a pesar de que ha sido muy criticado, es el de la compra de las 4.000 hectáreas en Florida, en plena zona lechera y que además es lo que tiene que ver con el hecho de pensar en democratizar el acceso a la tierra, que no sean solamente los privilegiados de siempre que tienen esa posibilidad, sino que acá son trabajadores que de otra manera no pueden acceder a la tierra”.

“También, las cosas que se recibieron con problemas y que hubo que resolver, como lo del CASMU que venía del periodo anterior, el tema de todo el drama con el Ferrocarril Central, lo que significaba la deuda y el no continuar con esa obra. Y lo de la Caja Profesional, que todavía está allí por terminar de resolverse, pero fueron problemas heredados y que venían con problemas que había que resolverlos ya”.

“Señales importantes también, como el hecho que Antel tomó alguna medida que había sido muy irritante en el período anterior, para favorecer a los canales privados con aquel contrato que como fueron tres años, significó unos 100 millones de dólares, que fue un regalo a los canales grandes de televisión y sin ningún beneficio para la población, porque era simplemente para transmitir los informativos en los teléfonos celulares.

O sea que fue un regalo directamente para los canales que son parte del poder y que obviamente tuvieron mucho que ver con lo que fue cercar y defender al gobierno anterior. Además, Antel también hizo una marcha atrás en lo que tenía que ver con el contrato con que permitía a los canales de Montevideo utilizar la fibra óptica, que es de todos los uruguayos, para que compitieran con Antel”.

“Y además, cosas que eran compromisos de campaña, como la convocatoria al diálogo social, también está en marcha. Y medidas que ya están por comenzar, lo que tiene que ver con la negociación colectiva, que allí damos gran importancia al hecho de que se tomen las medidas para que de esas rondas de salario salgan fortalecidos los salarios más bajos. Hay que apuntar a eso y a su vez a recuperar también salario”.

“Lo último que he seguido conociendo es lo de la Rendición de Cuentas, que allí se confirmó el estado con el cual se recibió este gobierno. Cuestión muy preocupante. En definitiva, pasó ese gobierno y el déficit quedó con el mismo nivel. Es más, después nos enteramos que el nivel puede ser superior porque hubo cosas que la forma en que se contabilizaron tiró para adelante.

Hicieron un gasto que tenían que haberlos pagado y lo dejaron para pagar en el 25. Y a su vez, le pidieron a las empresas públicas que le adelantaran partidas de dinero de las ganancias que tienen las empresas públicas para utilizar, que eran para el 25 y la usaron en el 24.

Eso, sumado a los déficits grandes en ASSE y en ANEP, es lo que anda rondando ahí los mil millones de dólares, que tiene que ver con ese pedido que se hizo a la oposición que votara en la Rendición de Cuentas la habilitación para endeudarse, para poder cubrir eso, pero ahí se dio una de esas formas irracionales que la derecha hace su accionar político en este momento, que es oposición a todo, que no quiso votarlo”.

“No es solo el accionar del gobierno, para nosotros también son importantes el conjunto de movilizaciones que se dan a nivel social y popular en estos 100 días de gobierno, que tiene que ver con instancias fundamentales, como el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con una visión también importante de la mujer trabajadora allí, como fue el propio 20 de mayo, esa marcha que cada vez es más grande, que sigue reclamando por verdad y justicia, para que se encuentren a los desaparecidos”.

“El Congreso del PIT CNT también nos parece que está en este marco, porque fue una gran señal de unidad de la clase trabajadora del Uruguay, con aportes importantísimos, de propuestas y de disposición al diálogo y a participar en lo que se llama el diálogo social, y a su vez haciendo propuestas importantes, a ver cómo resolver el tema de la pobreza, que es uno de los problemas que no lo resolvió el gobierno anterior”.

“En los sectores de la niñez, sobre todo, es donde hay un aumento importante de la pobreza, o sea que eso es uno de los temas a tratar”.

“Somos conscientes que quisiéramos que el gobierno avanzara más, para nosotros la cuestión va por el rumbo del programa de FA, que lo aprobamos entre todos, y a eso es a lo que vamos a apuntar, estamos convencidos que, si se trabaja ahora a partir del presupuesto, y a partir del alineamiento que se den en los Consejos de Salario, y que ese presupuesto refleje lo que el programa de FA plantea, vamos a poder resolver las contradicciones que tenemos en favor de la gran mayoría de nuestro país, que realmente es lo que interesa”.

Alejandro Secco, Presidente Partido Nacional Salto

“Un Gobierno sin rumbo claro, con excusas y tropezones”

La oposición tiene una mirada crítica de los primeros 100 días del gobierno del Presidente Yamandú Orsi, así lo hizo saber a EL PUEBLO Alejandro Secco, Presidente de la Comisión Departamental del Partido Nacional.

“El análisis de los primeros 100 días del nuevo gobierno nacional”, comenzó diciendo Secco, “encabezado por Yamandú Orsi, lo hacemos naturalmente desde nuestra mirada desde el norte del país y en un departamento donde estamos a punto de generar un hito en la historia: la instalación del primer gobierno electo por la Coalición Republicana”.

“En ese sentido me animaría a calificar estos 100 primeros días como los de un Gobierno sin un rumbo claro, con excusas y tropezones, pero al que le deseamos éxito, porque en ello nos va el futuro a todos”.

“Es cierto que el Presidente Orsi lentamente va comprendiendo la lógica natural del funcionamiento del sistema democrático y republicano y de su rol, y se aparta lentamente del palabrerío y de la intención permanente de generar un relato confrontativo de su aparato político y sus aliados ideológicos o programáticos, digamos electorales, que también contribuyeron a la victoria en la pasada elección.

Así, el Presidente se va mostrando, despacito, como lo que algunos entreveíamos, un hombre bonachón, de diálogo, con su experiencia en el gobierno departamental de Canelones, en un ámbito sustancialmente distinto a lo que es la vida política y gubernamental a nivel nacional y en particular la montevideana”.

“Pero siguiendo por sectores, por ejemplo en materia de economía y de empleo, donde sí tenemos un ministro que ha demostrado sensatez y que creo que todo el mundo espera que pueda soportar las tensiones internas de su propio partido, en donde a veces parece que pesa más el grito tribunero que la realidad de los hechos. El ministro dice una cosa y el partido político dice lo opuesto.

El ministro sostiene algunas opiniones técnicas y muy sólidas, que sus compañeros en el parlamento la intentan desmentir y que en las tribunas desconocen olímpicamente, de vuelta el relato, de vuelta el puro discurso, el palabrerío por encima de la realidad, que dice que encontraron un país mucho mejor que el que entregaron en 2020, además del desconocimiento brutal y grosero de las enormes dificultades que atravesó el país en estos últimos 5 años.

Hay que hablar de la pandemia, que parece que no hubiera existido en el país lo sufrido y soportado, nos olvidamos lo que fue la cruda realidad que impactó socialmente, pero también económicamente, a pesar de que la visión y decisión del Presidente Lacalle impidió que aconteciera aquí lo que sucedió en casi todo el mundo, el derrumbe de la economía por la paralización total y sus brutales impactos sociales”.

“De aquella propuesta recogida por los uruguayos, sin distinción de partidos, de la libertad responsable, que hizo que el Uruguay sufriera muchísimo menos las consecuencias económicas que generó el cierre de los mercados y comercio internacional. Con la prudencia en el manejo de las cuentas públicas de nuestra Ministra de Economía Azucena Arbeleche que, asistiendo puntualmente la grave crisis, se evitó el sobreendeudamiento, a pesar de que naturalmente hubo que gastar mucho más de lo previsto”.

“Después vino una terrible sequía, que recién se dieron cuenta cuando afectó a Montevideo, pero en realidad la sequía duró 3 años e impactó gravemente toda la producción agropecuaria, auténtico sostén de la economía nacional.

Recién allí el país (o ¿Montevideo?) tomó cuenta real del impacto de las crisis climáticas en la realidad nacional. También aquí el gobierno y el partido, demostró un destacado y prudente manejo de la situación, atendiendo las necesidades de la población, sin perder de vista los costos económicos en que se podría incurrir. También aquí hubo que soportar a la oposición rastrera y mezquina”.

“También en la educación encontramos similar panorama, se atacó duramente a la transformación educativa. Sin embargo, vemos que todo se mantiene y que en todo caso, como era esperable y razonable, se harán los retoques, los cambios adecuados y necesarios con la participación pertinente de los técnicos y de los docentes, pero la decisión final es política y sigue siendo responsabilidad de los dirigentes que la ciudadanía ha puesto en el gobierno”.

“Otro plano donde se hacen críticas especiales al nuevo gobierno es en las distintas posiciones diplomáticas asumidas en nuestras relaciones internacionales. Desde nuestra óptica, lo único positivo es la continuidad de la negociación de los tratados internacionales con importantes negociaciones que se vienen realizando de larga data, como el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea. Aquí es necesario precisar claramente la necesidad de ahondar distintos tratados internacionales que el país necesita imperiosamente en un contexto cada vez más complejo, a nivel internacional.

Esta realidad nos obliga necesariamente a abrirnos cada vez más. Nos preocupan mensajes en que insisten con discursos arcaicos priorizando las relaciones políticas o ideológicas. En ese sentido, es de lamentar expresiones de solidaridad con Cristina Fernández en Argentina o con Maduro en Venezuela”.

COMO EVALUACIÓN GENERAL

“Registramos positivamente el rol que Yamandú Orsi va intentando asumir lentamente como Presidente de la República, como Presidente de todos. Y como tal, haciéndose digno de las mejores tradiciones del país, mostrándose más cercano al diálogo con la oposición, representada por la Coalición Republicana, relación de convivencia democrática que es importantísimo cuidar y conservar hacia el futuro, nuestra democracia, que es ejemplo internacional porque se ha cultivado y porque todos postergamos intereses sectoriales o partidarios en aras de ese bien mayor”.

“Entendemos que se está viviendo un momento histórico, novedoso, cual es la presencia de dos grandes bloques a nivel parlamentario, donde el gobierno tiene mayoría en el Senado pero no tiene esa mayoría en la Cámara de Diputados, lo cual obliga a necesarias negociaciones, lo que implica nuevos desafíos para el país y para esta Democracia que acaba de cumplir sus 40 años de vigencia ininterrumpida desde la dictadura”.

“Esta situación es para nosotros justamente el signo de los tiempos de la madurez de nuestra sistema político, en la imperiosa necesidad de encontrar acuerdos más allá de las banderas políticas”.

“Deseamos fervientemente que el gobierno tenga la flexibilidad necesaria para encabezar como corresponde esta realidad, que siempre va a encontrar la mano tendida del Partido Nacional y de la Coalición Republicana para llevar adelante las transformaciones que sean necesarias, algunas imprescindibles.

Esperemos algunas que continúen priorizando nuestra realidad geográfica para nuestros departamentos del norte del país, que tuviera un fuerte énfasis en políticas públicas en la pasada administración, pero en otras anteriores hemos quedado rezagados de la consideración del poder central”.