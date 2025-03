Contrapunto Furtado – Bonet

“Nos hemos tenido que adaptar al presupuesto que tenemos, y mal no nos ha ido” Mario Furtado, Director de Paseos Públicos IdS

Dentro de las distintas reparticiones que trabajan en la Intendencia de Salto, una de las más comentadas es la de Servicios Públicos, y que pese a las diferentes visiones, no fue tarea fácil para este Contrapunto encontrar posturas enfrentadas. Lo que hayamos fueron visiones que se complementan con matices, al extremo que nos dijeron, “¿justo esa área de la Intendencia donde no hay mucha crítica para hacer?”.

Para empezar, EL PUEBLO consultó a Mario Furtado, Director de Servicios Públicos de la Intendencia de Salto, para que nos cuente el trabajo que allí se realiza.

– ¿Qué áreas de trabajo son de jurisdicción de Servicios Públicos?

– Aparte de parques y jardines, todo lo que es espacio público, donde tenemos alumbrado, talleres, carpintería, herrería, las necrópolis y todas las zonas no municipalizadas con temas de agua, por ejemplo, son de Servicios Públicos.

– ¿Tiene el presupuesto adecuado para poder realizar todas esas tareas?

– Nos hemos tenido que adaptar al presupuesto que tenemos, que es de $ 200 mil semanales, de los cuales solo $ 50 mil es para alumbrado público por compra de materiales e insumos. Los otros $ 150 mil lo dividimos entre herrería, carpintería, espacios verdes, arreglos de máquinas, que es lo que más nos lleva porque los repuestos no salen poca plata y a veces nos lleva más de un presupuesto semanal, pero nos adaptamos y mal no nos ha ido. Otra cosa que nos demanda mucho gasto son las dos necrópolis, sobre todo en estos últimos años por haber muchos más enterramientos, por lo que se debe tener más infraestructura, hubo que hacer más nichos, hay que tener más material para los entierros.

– ¿Hay espacio para expandir los cementerios?

– Si. Se han hecho nuevos nichos en el Cementerio Central, hay nuevos espacios porque hubo que sacar algunos árboles para conseguir lugar. Donde también ha existido un crecimiento en los enterramientos ha sido en el cementerio de barrio Artigas, pero también hay espacio.

– ¿Se planifica el trabajo o se trabaja en base a requerimiento de los vecinos?

– Se trabaja de las dos formas, hay cosas que planificamos más a largo plazo y otras que van surgiendo atendiendo el día a día. Lo que más nos trae problemas son las roturas de bombas de agua, más en el verano, que es imprevisible y cada vez que ocurre tenemos que salir rápidamente a atender, sobre todo en el interior donde hay localidades que dependen de una bomba de agua potable. Luego tenemos, como mencioné, cosas que se planifican a largo plazo, como es el alumbrado, donde siempre estamos tratando de ir ordenando qué barrios o zonas tienen prioridades, por supuesto que el ida y vuelta con los vecinos es muy importante.

– ¿Qué evaluación hace del estado del alumbrado público en la ciudad?

– En este momento estamos bastante bien, si bien hay temas puntuales porque el cableado es muy viejo, que es algo que siempre nos trae problemas, es un debe de la Intendencia que cambió los focos Led pero no se cambió el cableado, que es algo que venimos haciendo de a poco, entonces nos trae problemas, sobre todo cuando hay viento o tormenta. Pero salimos de una realidad de aquellos 25 mil focos que se habían cambiado primero porque habían llegado a su fin, y que a través de distintas compras hemos ido sustituyendo y hoy, si bien hay algunos problemas que surgen cotidianamente, estamos en otra etapa y estamos bastante bien. El año pasado se pudo recambiar 6.500 focos Led, ahora estamos en un proceso de cambio en la costanera por focos de mayor calidad y también trabajando en el proyecto FDI de barrio Artigas donde van 320 luminarias nuevas.

– La última palabra es suya.

– Siempre es bueno decir que desde Servicios Públicos estamos las 24 horas al servicio de la gente, a veces no hemos podido solucionar temas puntuales en el día, pero al otro día se le da respuesta a los vecinos, hemos puesto mucho cuidado sobre todo en el tema del alumbrado y en la limpieza de la ciudad. Y cuando no ha habido funcionarios, hemos hablado con la Contadora y solucionado los temas que a veces son difíciles, sobre todo salir fuera de hora que implica horas extras, y que es difícil con una economía que se cuida mucho por la Intendencia, pero siempre hemos tenido respuesta y cuando no podían salir los funcionarios, nosotros mismo con los encargados y el equipo hemos salido a realizar distintas tareas. Creo que la gente reconoce el esfuerzo que se ha hecho desde Servicios Públicos, hay cosas muy lindas que se hicieron, como por ejemplo el tema del arbolito, donde se hizo un evento que antes era algo tan sencillo y que tenía muchas críticas, nosotros logramos levantar eso y hacer las cosas bien. El trabajo que se hizo en Parque del Lago también es algo que ha sido muy valorado por la gente, recibimos un parque totalmente deteriorado, abandonado, sin baños públicos. Hoy tiene una batería de once baños, cinco de varones y seis de mujeres, las playas, arreglamos los parrilleros. Le hemos dado, dentro de lo que podíamos, un toque distinto desde Servicios Públicos, con mucho esfuerzo, trabajo e ingenio, porque hemos reciclado materiales, como en la entrada a la ciudad, que sirvió para terminar con un basurero endémico en la zona de barrio Uruguay, también sirvió para llevar algunas cosas que teníamos en el ex zoológico que estaban obsoletas. Lo mismo en Parque del Lago donde se hizo un mirador que se ve que la gente lo disfruta.

“El trabajo de Furtado, dentro del desastre que han sido otros directores, ha sido bueno” Augusto Bonet, Edil del Partido Nacional

Luego de buscar bastante, finalmente EL PUEBLO logró encontrar la palabra de Augusto Bonet, Edil del opositor Partido Nacional, donde deja claro más aciertos que errores de una gestión de Servicios Públicos que igualmente deberán corregirse en un próximo gobierno departamental.

– ¿Qué visión tiene del trabajo que se realiza desde la Dirección de Servicios Públicos de la Intendencia de Salto?

– En términos generales, hay que evaluarlo dentro de la gestión de la Intendencia, y creo que el trabajo de Furtado dentro del desastre que han sido otros directores ha sido bueno. Se me viene ahora a la cabeza Parque del Lago, algunas plazas que han restaurado en algunos barrios, como la de barrio Uruguay, atrás del Cien Manzanas, que el gran problema que tiene, más allá que quedaron lindas, es que está hecho con materiales que no van a durarporque no son aptos para ese lugar. Por ejemplo, lo que se hizo detrás del Cien Manzanas se inunda. Por eso pienso que los temas financieros de la Intendencia la incapacitan para comprar materiales de buena calidad y han hecho que dentro de una gestión bastante mala de la Intendencia en general, Furtado se haya revuelto en esa situación y haya hecho cosas con los recursos que tiene.

Luego tenemos el tema de la iluminación, que más allá del cambio por Led, donde se cambió el sistema de iluminación donde ya había iluminación, sigue habiendo un faltante muy grande de alumbrado público en muchos lugares en Salto, y no me refiero solo a un tema estético sino principalmente a un tema de seguridad. Diría que se trata de casi los mismos reclamos de la campaña anterior, que fue algo que estuvo arriba de la mesa y que ahora se está repitiendo. Si bien se ha mejorado en algunos lugares, en aquellos lugares donde no había alumbrado, siguen estando sin alumbrado.

Y el gran debe que tiene es el centro, más allá de lo que se ha hecho a fin de año y en carnaval, pero el estado de centro de la ciudad es malo desde el punto de vista de la parte ornamental, las veredas, aunque no es potestad de la Intendencia, tiene que haber un esfuerzo. Nosotros presentamos en la Junta Departamental una propuesta para mejorar el estado de las veredas a través de incentivos fiscales a los propietarios. El Edil Juan Pablo Rocca, que en ese entonces era el coordinador de su bancada, me dijo que estaba interesado, pero lo encajonaron y nunca se votó ni salió de comisión. Entonces, hay cosas para mejorar.

– Mencionó problemas económicos que tiene la Intendencia de Salto y que eso lleva a la compra o utilización de materiales de mala calidad. En ese entendido, se ha tenido que recurrir al uso de recursos naturales como la madera proveniente del Parque del Lago, ¿está de acuerdo con la utilización de esos recursos naturales?

– Hay un montón de grises en ese tema que sé que hay otros Ediles que lo están trabajando, no estoy enterado del todo, pero quien más o menos conoce sabe que los árboles que están plantados tienen que ser utilizados en algún momento, y cuando la Intendencia realizó esa plantación con el vivero municipal, por ejemplo, lo hizo para utilizarlos. Estoy de acuerdo con que se utilicen esos recursos naturales, porque no son montes naturales sino que son montes plantados para eso, el tema es la forma y la transparencia, ese es el punto donde hay dudas, se está poniendo foco en eso y hay Ediles que están trabajando.

– ¿Cómo debería funcionar la Dirección de Servicios Públicos en un posible gobierno del Partido Nacional?

– La respuesta que daré es personal, no del partido. Creo que Servicios Públicos tiene que ser una función de la Intendencia que esté distribuida en otros organismos, si bien tiene que existir como Departamento en sí, hay diferentes funciones que tienen que estar en otros Departamentos. Por ejemplo, el tema de los espacios públicos y el mantenimiento de las plazastendrían que pertenecer a Obras, porque los materiales que se utilizan para hacer las plazas como los bancos, las cercas, etcétera, son más afines a la Dirección de Obras. Iluminación, podría tener una dependencia distinta. Entiendo que la agrupación de actividades en Servicios Públicos se puede modificar, lo que determinará la eficiencia de la Intendencia.

Luego, con respecto a los recursos, va de la mano. Creo que hay muchas cosas que habría que meterlos en proyectos de plazas. Pongo un ejemplo clarísimo que me parece está bueno destacar, como el ocurrido en el barrio Federico Moreira, allí Servicios Públicos trabajó dentro de un proyecto más grande, y creo que lo ha hecho de buena manera, después veremos de dónde salieron los recursos, si del gobierno nacional o del departamental, pero el trabajo de Servicios Públicos se realizó en el marco de un presupuesto mucho más grande que era el presupuesto de ese proyecto. Pero eso amerita otra discusión que tiene que ver cómo la Intendencia maneja sus recursos.