Contrapunto Esteche – Yaque

“Con Malaquina está la oportunidad del cambio y de la renovación” Facundo Esteche, candidato a la Junta Departamental por Lista 1 PC – CORE

A tres semanas del acto eleccionario, EL PUEBLO continúa su prédica de presentar a nuestros lectores a jóvenes que pugnan por llegar a representarnos desde una banca en la Junta Departamental de Salto.

Es el caso de Facundo Esteche, quien fue elegido para encabezar la histórica y renovada Lista 1 del Partido Colorado, en esta oportunidad, dentro del lema Coalición Republicana.

– ¿Cuáles son sus expectativas de llegar a la Junta Departamental?

– Las expectativas son bastante altas, más allá que esto es política y hay que votar. Están las ganas no solo mías sino de un gran equipo de jóvenes y también de adultos que con su experiencia acompañan. Hay una fuerza viva, nueva, que valoramos bastante y le hemos dado lugar. El hecho que yo encabece la Lista 1, por ejemplo, es justamente una muestra de ello. Te podrás imaginar que para mí encabezar la histórica Lista 1 es un gran orgullo y una gran responsabilidad. Sé lo que significa esta mochila, estoy bastante contento y lo asumo. Inclusive en esta entrevista soy consciente que no me represento solo a mí, obviamente, porque en los dichos que yo pueda decir, tengo claro que también represento a la Lista 1 y a un gran grupo de personas. Entonces, eso lo tengo bastante presente, y la idea es llegar a la Junta Departamental para proponer ideas. Hemos tratado de difundir desde las redes algunas propuestas. La idea es difundir treinta, algunas ya están en el programa de gobierno de Malaquina, otras son un poco más propias. Así que vamos con ideas, con ganas, con el ánimo de renovar y darle un valor que creo que la Junta Departamental tiene que tener.

– ¿Cuáles son esos aspectos que le gustaría trabajar en la Junta?

– Hay cosas grandes y hay de las pequeñas. Hay pequeños detalles que un Edil puede tratar para con la sociedad que hacen la diferencia. Por ejemplo, una de las propuestas que presentaba en las redes sociales es que el Intendente por lo menos una vez al año visite la Junta Departamental y rinda cuentas de lo actuado y de lo que proyecta, una especie de Estado de la Unión, como le llaman en Estados Unidos. Lacalle Pou también estiló hacerlo todos los meses de marzo durante cinco años. Creo que es una costumbre que hay que hacer en el entendido del relacionamiento de los Poderes, del Poder Ejecutivo con el Legislativo a nivel departamental. Es una cosa pequeña pero creo que marca la diferencia, porque normalmente las únicas veces que va el Intendente a la Junta Departamental es cuando hay polémica o un llamado a sala, y últimamente no hemos tenido mucho éxito en ello y las veces que el Intendente ha ido, lo único que ha dejado son bromas o chistes, y hay que revalorizar el trabajo de los Ediles, que es el pueblo representado de Salto.

Luego naturalmente acompañar propuestas grandes que pueda llevar a cabo el Ejecutivo, tanto sea que gane la Coalición, que gane Malaquina, como si eventualmente ganara el Frente Amplio. Más allá que parece trillado, hay que ponerse la camiseta de Salto y evaluar las distintas propuestas. En eso estamos para acompañar, no es que vamos a tener la mano siempre levantada como capaz algunos estilan, sino que tenemos las ganas de estudiar los temas y dar lo mejor de uno.

– Mencionó a Malaquina, quien convoca a un proyecto político, ¿cómo se ve dentro de ese proyecto?

– Con Marcelo venimos trabajando desde hace años. Iniciamos un proceso de renovación que empieza con la elección de jóvenes dentro del Partido Colorado donde él acompañó a Acción País, que fue un grupo que en Salto votó bastante bien, después empieza la reactivación de la Lista 1. Ni qué hablar de las internas del año pasado y después octubre cuando el doctor Horacio de Brum gana la Diputación. Son distintos escalones en donde la renovación se ha estado dando y es el acompañamiento en el proceso de Marcelo Malaquina, una nueva opción que existe. Hoy Marcelo es el único distinto de los cinco candidatos, el único que no ha estado en ningún cargo internacional ni departamental ni nacional, no tiene ninguna mochila, nada se le puede criticar en ese sentido. Esto no quiere decir que no se pueda equivocar, puede hacerlo tranquilamente, como todo el mundo, pero trae esa cuestión nueva, y también está demostrando en el trato con la gente, y ni qué hablar de las propuestas. Porque acá no es solo una cuestión que es hijo de Malaquina, como a veces se quiere decir, sino que hay un programa de gobierno que se vino trabajando desde diciembre fuertemente con la ingeniera Carolina Tolosa, con quien tuve el placer de trabajar sobre las 250 acciones o propuestas. Entonces, hay contenido, hay razones, hay un por qué, y naturalmente el por qué más grande es la situación de Salto.

– ¿Por qué piensa que es importante que triunfe la Coalición Republicana en Salto?

– Soy partidario que la rotación en el poder es algo sano. Noto que hay una especie de achanchamiento en el poder del Frente Amplio y precisamente de los hermanos Lima, donde hay cosas que no se hacen, por ejemplo, por voluntad, porque lo van emparchando o lo vamos dejando así como está. Falta proyectar, falta programar, falta una nueva administración, una nueva gestión, desde lo económico, desde lo social y desde un montón de ámbitos. Es lo que queremos cambiar, por eso es importante la alternancia en el poder, en este esquema nuevo de coalición, en donde hay dos candidatos, el doctor Albisu y Malaquina, el más votado probablemente, y si los números de estas encuestas que aparecen que dicen que gana la coalición, uno de los dos será el Intendente. Allí está justamente la oportunidad de Malaquina, que también, y vale decirlo, viene creciendo en las encuestas. Por tanto, allí está la oportunidad del cambio y de renovación. Cambiar sí, pero cambiando los actores políticos que hace tanto tiempo están en la palestra pública de Salto.

“Tengo la plena convicción que el tipo de gobierno en el que creo lo tendremos con Ramón Fonticiella” Paulina Yaque, candidato a la Junta Departamental por Lista 133 FA

Paulina Yaque hoy representa al Espacio “Raíces” encabezando la Lista 133 del Frente Amplio buscando su lugar en la Junta Departamental de Salto acompañando la candidatura a la Intendencia de Ramón Fonticiella.

– ¿Qué siente al asumir la responsabilidad de encabezar una lista a la Junta Departamental?

– Es verdad, encabezo la lista 133. Estoy muy contenta y agradecida porque los compañeros hayan confiado en mí y me hayan puesto en ese lugar. Siento una responsabilidad grande porque además, en el Espacio Raíces, no hay un solo sector, si bien soy parte de uno, somos varios, entonces sumo la responsabilidad de representarlos, sintiendo ese apoyo de esos sectores que me acompañan con el mismo objetivo de llegar a la Junta Departamental, de poder apostar a una Junta activa, transformadora. Mi idea de llegar a la Junta es esencialmente para conectar un poco lo que es la política, la Junta Departamental y la Intendencia de Salto con el pueblo y que no sea como algo aislado de la gente.

– ¿Cuáles son los principales problemas que le preocupan y que le gustaría llevar a la Junta?

– Siempre estuve militando en colectivos sociales, me refiero a movimientos feministas y también a movimientos antirracistas. Personalmente siempre estuve en esos lugares que me han llevado después a empezar a militar en lugares más políticos, llevando esas preocupaciones. Si bien esos son como mis temas principales, como los de la violencia de género, sobre los derechos para todos y para todas, para las mujeres, para los jóvenes. Si bien esos son como mis puntos de referencia donde estuve siempre, en general lo que me convoca son las preocupaciones de la gente. O sea, poder llevar realmente lo que está pasando en el día a día, y hoy el tema del vertedero me preocupa, donde hay una demanda generalizada de que hay que hacer algo con el ambiente, que hay que ponerle un control a eso, de que hay que ser más responsables en el cuidado del ambiente, de cuidar nuestros recursos naturales, y por ahí también va mucho mi interés de poder trabajar en esa línea.

– ¿Cuáles son los principales temas que preocupan a quien postula como candidato a Intendente?

– La otra semana lo que hizo Ramón Fonticiella fue presentar las principales prioridades a las que él se compromete si llega a la Intendencia como gobierno, a hacerlo de inmediato sea con la Intendencia con la que nos encontremos. Una es el control del vertedero, otro es reflotar el turismo y la cultura, pero sobre todo reflotar el turismo como un medio de generación de empleo y de desarrollo económico del departamento. Pero después también, la mejora de las calles y de los caminos rurales, generar una planta de compostaje. Estas son como las prioridades que ha recogido de diferentes visitas y reuniones que hemos tenido. El empleo es lo más importante, para eso tenemos un proyecto para las veredas que funcionaría como empleos remotos y urgentes para poder solucionar temas económicos de la gente, mientras se puedan generar otros empleos más sustentables.

– ¿Por qué sería importante que el Frente Amplio retenga el gobierno departamental y por qué debería ser de la mano de Fonticiella?

– Para mí es importante que el Frente Amplio siga estando en el gobierno, primero porque estoy convencida que es el único camino si nos ponemos como en esos dos modelos que hay, Frente Amplio por un lado y Coalición Republicana por el otro. Es el único camino que nos puede llevar realmente a un bienestar para todos y todas, de un gobierno desde la cercanía, desde la solidaridad, desde la justicia social. Ir para el lado de la derecha, que en este caso es la Coalición Republicana, sería retroceder en un montón de otras cosas como en las políticas sociales, en el acercamiento de la gente, en las oportunidades para todos.

Estoy convencida también que hay que hacer un cambio adentro de la izquierda, tomar otro rumbo dentro de la izquierda porque en el departamento de Salto el actual gobierno ha demostrado que no ha estado a la altura, por lo menos de lo que nosotros esperábamos. No ha cumplido con objetivos que teníamos como Frente Amplio, esa no es la política que nosotros pensamos desde nuestra convicción que sea la mejor política para un buen desarrollo departamental y para el bienestar de la sociedad. No estoy de acuerdo con la política que se ha llevado adelante, me parece que lo que se ha hecho pertenece a una forma que ya caducó, que ya no funciona.

Se trata de seguir estando en la izquierda porque estoy convencida de lo que eso significa y que ese es el camino, pero caminando por el lado de la responsabilidad de una buena gestión, de un gobierno de cercanía que te escucha, de trabajo con diferentes actores como con los sindicatos, con organizaciones sociales, con comisiones vecinales. Tengo la plena convicción que ese tipo de gobierno en el que creo lo tendremos con Ramón Fonticiella, porque ya lo tuvimos cuando fue Intendente. Por eso creímos que era necesario que volviese a ser candidato, para retomar las riendas de lo que es no solo el gobierno departamental sino también internamente nosotros como Frente Amplio, recordando cuáles eran nuestros principios e ideas fundacionales, y qué es lo que nos mueve para seguir estando adentro de este espacio y fuerza política.