Contrapunto | Enzo Molina – Juan Pablo Rocca

“Tenemos la responsabilidad de que este cierre de periodo no sea una excusa para no avanzar” Juan Pablo Rocca, edil del Frente Amplio

El martes 11 de marzo ingresó a la Junta Departamental de Salto un proyecto enviado por la Intendencia de concesión de la gestión por 25 años del Hotel Municipal de Termas del Arapey a manos de una empresa privada. El jueves 3 de abril se formó en el seno del legislativo la Comisión Integrada de Legislación y Reglamento con Turismo para estudiar dicho proyecto. Esta comisión aun no ha podido reunirse, aunque las expectativas de que pueda avanzarse en su estudio se encuentran dentro del marco del proceso de transición existente entre gobierno saliente y el que asumirá dicha responsabilidad el 10 de julio.

En este Contrapunto, EL PUEBLO comenzó pidiendo la opinión del Edil oficialista Juan Pablo Rocca, quien reconoce que “el primer gran desafío es que sesione la Comisión Integrada de Turismo y Legislación y Reglamento. Creo que hay un gran desafío ahí en este cierre de periodo, sobre todo transición de por medio, pero que con voluntad política, se puede avanzar, a pesar obviamente de esas condiciones”.

“Hay algo que es importante en la discusión, que hay datos del hotel que es como la previa, y que si no se tienen en cuenta parecería una medida aislada, y es que si bien el Destino Termas tiene una cierta consolidación, la falta de innovación hace que esté estancado sobre todo lo que es la demanda, que en los últimos años por diversos motivos se destaca la falta de inversión y sobre todo la falta de innovación hace que la demanda en los últimos años haya caído. Si bien se construyeron entre 2000 y 2013 tres ofertas de alojamiento, que dos de ellas son cinco estrellas, la innovación de los atractivos turísticos es como la pata renga que está teniendo la demanda turística, es decir el hotel por sí solo no tiene la capacidad de captar nuevos clientes”.

“La sucesión de gobiernos departamentales en los últimos años han realizado el mantenimiento en general, con la excepción de lo que fue la construcción de los bungalows Ñandubay, todo lo que fue duchas, baños y piscinas olímpicas en el 2012 por ejemplo, pero en mayor medida el centro termal no ha sufrido grandes modificaciones en su atractivo, ni se ha desarrollado lo que es una oferta integral”.

“Hay un concepto clave que hay que discutir, que es que los tiempos cambian, cambian las concepciones de las administraciones de cómo se tiene que conceptualizar los roles de los gobiernos departamentales. En este caso, nuestra visión tiene que ser articulador y promotor junto con el sector privado, que tiene la capacidad de aterrizar inversiones que se desarrollen de forma plena para el turismo. Este concepto no es incompatible con pensar y desarrollar turismo social que para nuestra fuerza política, el Frente Amplio, tiene como eje programático. Tampoco esta visión va contra los trabajadores municipales, es simplemente una forma de reorganización, las fuentes de trabajo no están ni deberían estar en riesgo”.

NÚMEROS DEL HOTEL DIERON PÉRDIDA

“Hay datos que son contundentes y que tienen que estar sobre la mesa”, agregó Rocca. “Por ejemplo, los ingresos registrados en 2019 no llegaron a cubrir el 50% del rubro cero, o sea retribuciones de salario de aporte. Tomando todos los rubros de egresos, los dos tercios de los mismos corresponden a retribuciones salariales. Para tomar idea, entre el 2015 y el 2019 el máximo de ocupación fue del 44% de las habitaciones, es decir, el modelo desarrollo del mismo sin atractivo que lo complementen tiene su impacto. Estamos hablando que en promedio se ocuparon 25 habitaciones de 54 disponibles”.

“Si uno hace un escenario de proyección, aun cuando el 100% de las habitaciones estuvieran ocupadas, sigue dando déficit. Es decir, la Intendencia tendría que subsidiar con recursos de otra área para cubrir los egresos que tiene el hotel. Si me dan a elegir entre subsidiar eso, prefiero que se destine para mantener un ómnibus social, el boleto con un valor accesible, incluso hasta mejorar el servicio, o incluso directamente que esos recursos no se muevan de otras áreas que son fundamentales y que tengan impacto en la población. Todo eso sin contar la necesidad de hacer una inversión millonaria, que la Intendencia de Salto no cuenta con esos recursos para priorizar y quitarlos de otras áreas me parece que le dañarían su funcionamiento”.

“En estos casos, sería irresponsable solicitar una línea de crédito a largo plazo para asumir esos costos, aun sabiendo que es inviable como modelo de negocio para el sector municipal”.

SOBRE LA PROPUESTA DE CONCESIÓN

“Sobre la concesión, es en este marco que Termas de Arapey, y en particular el Hotel Municipal, necesita innovar, necesita que lleguen inversiones del sector privado, y sobre todo diversificar la oferta actual del turismo termal y que tenga nuevos atractivos, es por eso que se propone la concesión del Hotel Municipal. Seguirá su propiedad en manos municipal, pero se da la posibilidad que un privado pueda hacer la explotación del predio. Estamos hablando de una inversión cercana a $ 80 millones, junto con un canon de 15 mil unidades reajustables que serán abonados por anualidad de mil unidades reajustables a partir del décimo año. La concesión en total será por 25 años”.

“Entiendo que esto moverá, incentivará a nuevas inversiones en Termas de Arapey, que son necesarias, que tienen que seguir desarrollándose a mediano y largo plazo. Como Ediles, la nuestra responsabilidad es velar de que se pueda tomar mano de obra cercana de Villa Constitución y Belén, que esto pueda tener impacto en las fuentes laborales, ni que hablar que se cumpla la propuesta que se compromete a la empresa en que el Hotel Municipal, aún en un modelo de concesión, va a mantener una visión de turismo social”.

“Con estos elementos sobre la mesa tenemos la responsabilidad que la transición y que este cierre de periodo no sea una excusa para no poder avanzar. Tenemos en nuestras manos una propuesta interesante que hay que debatir y que siempre hay que anteponer obviamente lo mejor para nuestro departamento”, concluyó Rocca.

“Está claro que esta concesión va a salir en la próxima administración” Enzo Molina, edil del Partido Nacional

Desde la visión de lo que hoy es oposición y que a partir del mes de julio pasará a ser gobierno, es necesario que el sector privado se haga cargo de la concesión del Hotel Municipal en Termas del Arapey, pero que es difícil avanzar cuando el actual gobierno no da quórum en la comisión que tiene a estudio dicho proyecto. Así lo afirmó a EL PUEBLO el Edil nacionalista Enzo Molina.

– El tema que no sabemos si lo va a votar la legislatura saliente en la que está formando parte o la legislatura entrante de la cual también va a formar parte, refiere a la concesión del Hotel Municipal de Termas de Arapey.

– En la semana previa a las elecciones se formó la Comisión Integrada de Legislación y Reglamento con Turismo, se eligieron sus autoridades, la presidenta es la doctora Mayra Moreira, el secretario creo que es Pablo Williams, y se fijó como fecha de la primera sesión con el pedido de información complementaria que no llegó aún, el 20 de mayo para sesionar. O sea que fue el martes. Bueno, el martes fuimos solo tres ediles a la Comisión Integrada, de los ediles del Frente Amplio ninguno fue. Perdón, llegué y estaba en la puerta Marcela da Col, pero estuvo un momento y se fue porque no teníamos cuórum. Así que estábamos Pablo Williams, Amalio Silva y yo.

– El ex intendente Lima estaría tratando de apurar el tema porque quiere que se apruebe antes que asuma Albisu.

– Le está saliendo divino seguir apurando, porque en realidad ahora sesionamos dentro de 15 días. O sea que se nos va para junio. No hay forma que los plazos alcancen para sacar esto si queremos hacer un estudio serio desde la Comisión. Porque este tema estaba desde hace meses en la discusión pública, pero lo mandaron el día antes.

– Ingresó el proyecto en la Junta Departamental el martes 11 de marzo.

– Bueno, en la comisión nosotros nos reuníamos el martes.

– Si el oficialismo quiere aprobarlo ya sin estudio, ¿lo puede hacer?

– No sé si tiene la mayoría tampoco, no sé si alcanza. Está bravo la interna ahí.

– Pero, ¿cuál es su postura personal respecto al proyecto? Porque Albisu ha manifestado públicamente que él está de acuerdo con tercerizar el Hotel Municipal de Termas del Arapey.

– Mi postura personal y en realidad es la postura creo que de todo el equipo y de toda la plana de gobierno, por decirlo así, es que la única salida que tenemos para el Hotel Municipal en Termas del Arapeyes la inversión privada. Es la única. De hecho, cuando hemos hablado con el Edil Juan Pablo Rocca, coincidimos en eso, es la única salida. Hay que ver, porque hay ciertas concesiones que se le da al que se va a hacer cargo…

-¿Como el tema del agua termal?

– Como el agua,y también el canon que recién después de los 10 años se va a pagar. Y además establece que tiene que construir un parque acuático en 10 años.No le pone una fecha, no dice que debe construir en el primer año ese parque acuático. No.Le dan 10 años para construir el parque acuático. Y hay cuestiones que no pueden esperar 10 años. Obviamente que necesitamos explicaciones,nos gustaría recibir a la empresa y a lEjecutivo.

– ¿La inversión es de 1.800.000 dólares?

– Sí, no recuerdo bien. Porque en principio, hay que poner al día el hotel, pero además hay cosas que se robaron también. Hubo denuncias.Llame a Bentos Pereira y pregúntele. Él hizo denuncias allá. De hecho, funcionarios me han comentado de cosas que se habían robado del hotel.

– ¿Qué opina de que se hizo un llamado a licitación, se declaró desierto y se hace una adjudicación directa a una empresa que llega después de que se declara desierto el llamado?

– No me hace ruido, lo que sí me hace ruido es que esta concesión está alejada en algunos puntos de lo que es la licitación. Por eso es que queremos charlar, no es para trancar nada. Nosotros lo que queremos es que eso se recupere, que salga cuanto antes y si viene un privado que lo puede levantar, porque vamos a decir la verdad, el hotel está tirado, está abandonado. Lima lo cerró,por las causas que sea, pero fue él que lo cerró,así como cerró el Parque Harriague, cerró los museos y las termas los miércoles.

Está claro que si hay un privado que quiere venir a invertir, dejar la plata en Salto, con el derrame que eso puede provocar, porque es una zona donde está Belén cerca, que necesita mano de obra, no sé cuánta mano de obra puede insumir, y luego operar el hotel, está claro que es la única salida la inversión privada.

– ¿Su idea es trabajar sobre este proyecto o hacer un nuevo llamado a licitación con el nuevo gobierno?

– Creo que hay que trabajar sobre este proyecto. Tenemos que solucionar este tema del hotel cuanto antes, porque hacer un nuevo llamado y volver para atrás, ¿cuánto tiempo lleva? Y si hubiera habido interesados, ya se hubieran presentado.

– ¿Esto saldría en el próximo periodo, entonces? ¿No ahora?

– A mí los tiempos no me dan, sacando cuentas, porque dentro de 15 días tenemos que reunir la comisión,ya vamos a estar en junio y ¿vamos a resolver esto en la última comisión de junio?No,me parece que no llegamos. No hay que apurarse, porque no nos apuramos antes, no nos vamos a apurar ahora.Hay que trabajarlo bien, hay que ver también, porque es necesario ver cuál es la postura de la nueva administración. Está claro que va a salir en la próxima administración y en la próxima legislatura. A ver, si llega antes, es porque se ponen las pilas para trabajar realmente y no faltan a la comisión, como faltaron, ahí si podemos llegar antes, eso sería espectacular.Pero tanto es el problema que tiene la bancada del Frente Amplio en la Junta, que sin tener representación en la bancada, Fonticiella pidió que retiren el proyecto, y parece que sigue siendo un líder político con incidencia dentro del Frente Amplio.