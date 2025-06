Contrapunto De Brum – Pastorino

- espacio publicitario -

“Vamos a exigir la renuncia de la directora que representa a las agremiaciones rurales” Horacio de Brum, Diputado del Partido Colorado

El Diputado salteño Horacio de Brum ha tenido un papel activo en el caso de la compra de la Estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC) a través de un pedido de informes y la solicitud al Ministro de Ganadería Agricultura y Pesca que se aplique el artículo 200 de la Constitución promoviendo así la renuncia de Eduardo Viera y de Karina Henderson en el directorio del INC. Con él habló EL PUEBLO.

– ¿Cuál es su impresión sobre la decisión del INC de la compra de este campo por 32 millones y medio de dólares?

– Entiendo que fue una compra a las apuradas, de hecho, 48 horas antes que se venciera el plazo que tenía el INC para definir si compraba o no el campo, asume una nueva directora para tratar de conseguir los tres votos, porque no tenía la mayoría en el directorio. Entonces, a raíz de toda esta situación que nos generó más dudas que certezas, es que conjuntamente con el diputado Salle presentamos una solicitud de pedido de informes al INC con una serie de preguntas que tienen que ver, por un lado, con el procedimiento llevado a cabo a través del artículo 35, que es el famoso derecho de preferencia que está en la ley de Colonización, pero a su vez otras consideraciones que tienen que ver con los fondos utilizados para la compra del campo, si estaban en caja del INC, si tuvieron que pedirle a otro organismo. Y pensando en el futuro, ¿cuáles son los planes que tiene el INC con respecto a esas más de 4.000 hectáreas? ¿Qué es lo que piensa hacer? ¿Cuántos van a colonizar ese predio? Etcétera.

La idea era tener la información certera del propio INC, por eso hicimos el pedido de informe correspondiente. Y a su vez, como la Comisión de Ganadería citó al ministro Fratti para este próximo lunes a las 10 de la mañana, ayer hice gestiones con mi compañero de la Comisión de Ganadería de Diputados y vamos a participar también en la presencia que va a tener el ministro el próximo lunes en el Parlamento Nacional. Esas fueron las dos acciones que hicimos.

– Esa tercera persona que entró a último momento en el directorio del INC, ¿es la salteña Karina Henderson?

– Es correcto, entró una directora en representación de las asociaciones gremiales de productores. Recordemos que la integración del INC está dispuesta dentro de las disposiciones transitorias de nuestra Constitución de la República. Y entre otras cosas, varios de sus directores son a propuestas de, por ejemplo en este caso, de entidades de las gremiales rurales, pero la designación es del Presidente de la República con el ministro correspondiente. Y recordar bien que el INC es un ente autónomo que se comunica con el Poder Ejecutivo a través del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Por tanto, no compartimos las declaraciones que hizo el ministro Fratti cuando trató de que el llamado a la Comisión de Ganadería del Senado es algo insólito.

No es insólito. Insólito puede ser la compra de la estancia. Pero no es insólita la comparecencia porque él es el responsable político por parte del Poder Ejecutivo de las decisiones también que pueda tomar el INC. Porque también es bueno decirlo, dentro del INC hay un director que representa al Ministerio de Ganadería y Agricultura y Pesca.

– Bien, también se ha mencionado que el caso de Viera y de Karina Henderson no serían los únicos, que hay antecedentes, que anteriores directorios también han sido formados por colonos. ¿Es cierto esto?

– Es cierto, es correcto. Fueron malas decisiones, designaciones que no se debieron haber hecho en el pasado, pero no por eso se justifica que se siga violentando la Constitución en su artículo 200. Es correcto lo que usted dice, pero evidentemente que en su momento no se tomaron las medidas que se tendrían que haber tomado. Pero eso no es una causa suficiente o un argumento válido para decir, bueno, como antes se violaba la Constitución en el artículo 200, ahora la podemos seguir haciendo. De ninguna manera. Hay que atenerse a la Constitución, que en ese aspecto no tiene dos lecturas. Compartimos perfectamente la visión que tiene el doctor Martín Risso Ferrand, grado 5 en Derecho Constitucional, en cuanto a que el presidente del INC, o expresidente porque acaba de renunciar, y la directora en representación de las gremiales rurales, están violentando el artículo 200 porque están en la misma situación. Están ejerciendo simultáneamente un cargo de presidente y de director, y a su vez en ambos casos son colonos arrendatarios. Por tanto, hay una incompatibilidad y una prohibición, así lo dice el artículo 200 de la Constitución.

– Recién hablé con Mijail Pastorino del MPP, y me decía, sin mencionar a nadie, que se hacían berrinches porque la compra de este campo habría traído problemas a ciertos intereses, y que sería como haberle pisado el callo a un poderoso. ¿Qué reflexión le merece ese comentario?

– No me merece ningún tipo de reflexión. Yo no hago comentarios sobre supuestos berrinches. Creo que acá se quiere desviar la atención, acá hay, por la designación de estos directores, claramente una violación del artículo 200. Y en cuanto a la compra de esa estancia con esas características, bueno, me voy a definir una vez que tenga toda la información. No voy a entrar en esas discusiones y comentarios que no suman al fondo del asunto.

La verdad que todo esto ha creado una inseguridad jurídica, porque si hoy el presidente del INC está renunciando, ¿qué pasa con todas aquellas resoluciones que tuvo que adoptar como integrante del directorio del INC y que terceros se pueden sentir afectados por esa situación?

Esto lo único que crea es incertidumbre en lo jurídico dentro del instituto, posibles nulidades en determinadas resoluciones, y que evidentemente la decisión de renunciar se tendría que haber tomado antes. Veremos qué es lo que va a pasar de aquí en adelante, pero insisto, el capítulo del INC está terminado solamente en un 50%. Yo creo que la directora en representación de las agremiaciones rurales está en la misma situación que el presidente y vamos a exigir nuevamente con la renuncia en el cargo.

No en lo personal con la directora, sino en el cumplimiento cabal de la Constitución de la República. Uno de los ejercicios que tenemos nosotros y facultades como representante nacional es de contralor. Y nosotros vamos a apelar a que la Constitución se cumpla como corresponde.

Por tanto, vamos a insistir con esa renuncia y vamos a concurrir el próximo lunes a la Comisión de Ganadería del Senado para escuchar igualmente la posición del señor ministro respecto.

“Hay un dejo de asquerosidad y animosidad hacia algún perfil de gente por parte de otro perfil de gente que la mira de arriba” Mijail Pastorino, dirigente del MPP – Frente Amplio

El día que falleció el expresidente José Mujica, el Secretario de Presidencia Alejandro Sánchez informó de la compra de la Estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC), lo que provocó una tormenta política que derivó en la reciente renuncia de su presidente, Eduardo Viera. EL PUEBLO decidió en este Contrapunto conocer las distintas posiciones políticas que se generaron a raíz de este caso.

En primera instancia, y en el preciso momento en que Eduardo Viera realizaba una conferencia de prensa anunciando su renuncia al INC, se concretaba la nota con el dirigente del Movimiento de Participación Popular (MPP) del Frente Amplio Mijail Pastorino.

– Supongo que acaba de enterarse de la noticia de que Eduardo Viera está renunciando como presidente de Colonización.

– No, no, no miré nada, recién estoy llegando a mi casa.

– Bueno, igual, eso sería la anécdota. Lo importante es conocer su opinión sobre el hecho de la compra de este campo por 32 millones y medio de dólares por el INC.

– Lo que yo no puedo opinar son de detalles finos de la compra porque no tengo la información. Lo que sí creo, es que cuando en la discusión programática y cuando el Frente lanza la campaña con Yamandú Orsi, había un claro componente vinculado al agro que era continuar con el proceso de compra de tierras para el INC con el objetivo de brindar herramientas de acceso a la tierra a pequeños productores familiares y asalariados rurales, con énfasis en la lechería, en mujeres y en jóvenes del medio rural. Es un compromiso de campaña que se asumió y en ese marco creo que la compra de este campo va en línea con lo planteado en campaña electoral. Después, en el marco del artículo 35 de la ley de Colonización, hay que recordar que el 100% de las transacciones inmobiliarias rurales, o sea de campo, tienen la obligación de ofrecérselas al Instituto cuando sean mayores a 300 hectáreas. Entonces, es el artículo 35 que contempla esta particularidad, el Instituto puede comprar o no.

– Las repercusiones que ha tomado este caso, ¿lo adjudica a algún tipo de intencionalidad política?

– Yo creo que son repercusiones que vienen a sumar a una especie de circo político, a mi juicio, a raíz del alboroto que se arma por esta compra. Pero el INC ha comprado cientos de establecimientos de este tamaño, incluso más grandes, acá en Salto nomás hay una compra similar. Hace años ya, ahí en Paloma, en Saucedo y nadie dijo nada. Para mí esto tocó algún interés, para mí es evidente eso, que hizo saltar a algunos. Es una estancia que tiene un arraigo importante en una familia importante del medio rural, de terrateniente histórico. Cuando eso pasa, el INC acepta comprar esa tierra de donde le saltan los tapones a más de uno. Eso fue lo que para mí pasó, y por eso se hizo tanto escándalo. Después de eso se le agregaron componentes, variados y variopintos de todo tipo, incluido esta situación por ejemplo con lo que salta del presidente del INC. Me parece que le están cortando la cabeza a una persona que podría haber aportado mucho al Instituto y al país. Y la verdad que esas cosas son las que calientan un poco, no puedo decir que no, y que nada tienen que ver con la compra de tierra por parte del INC.

– El diputado Horacio de Brum había pedido al ministro Fratti la remoción de Viera, así como también de la salteña Karina Henderson Biassini, que también está como colona arrendataria junto con su esposo y que estaba también incluida en el INC. Con respecto a eso, ¿algún comentario?

– De ahora en más ningún colono va a poder asumir una responsabilidad en el directorio. O sea que la conducción del directorio, del instituto y de la constitución del directorio no va a ser de gente que esté involucrada en el tema directamente. Yo qué sé, me parece que es bastante exagerado la situación, porque está bien que no se puede estar de los dos lados del mostrador y no se puede aprovechar de una situación de privilegio, pero de ahí a que no sean capaces ni que se pueda conducir un instituto del cual te sentís parte, es medio absurdo, no podría haber directores de ningún ente vinculado a ese ente. Yo qué sé, me parece que se aprovechó de hacer una situación que genera un hecho político que se suma a otros y que le pega al gobierno.

Lo de Karina Henderson es una salteña que fue propuesta por la Comisión Nacional de Fomento Rural para integrar el lugar en el directorio que le corresponde a las gremiales rurales y ahora la están queriendo sacar con el mismo pretexto, sin ni siquiera darle una oportunidad de poder demostrar lo que puede brindar para el conjunto de los productores rurales vinculados con la organización. Me parece que es una exageración. No me parece mal que se hagan pedido informes, pero hay un dejo de asquerosidad y animosidad hacia algún perfil de gente por parte de otro perfil de gente que la mira de arriba. Las expresiones públicas de algunos denotan eso.

– ¿Hay cierto grado de hipocresía en el sistema? Pregunto porque ya hay antecedentes de que ha habido otros colonos en el INC y nunca se aplicó el artículo 200.

– No sé si es hipocresía, no sé si llamarlo así. Lo que veo es que la oposición agarró una beta para perforar desde el arranque al gobierno nacional, poner algunas trancas y generar hechos políticos. Así arrancó con Cairo, siguió con el director de OPP, ahora esto. Yo no digo que sean situaciones que estén bien y que haya que mirar para el costado. Lo que digo es que agarró ahí una beta para ir generando situaciones que obliguen a la renuncia de altos funcionarios públicos de cargo de confianza o por lo menos que lo dejen expuesto, con el único objetivo de generar un hecho político contra el gobierno nacional generando una imagen negativa.

O sea, ninguno de estos hechos políticos le aporta nada, ni a la sociedad, ni al país, ni al gobierno, ni a nadie. Lo único que hacen es generar un ruido en donde algunos están a favor y otros en contra. Yo no estoy justificando los hechos, de los que creo que algunas cosas están mal. Pero de ahí a pararse en una cuchilla porque en algunos temas, como este de la compra del campo, es casi un berrinche de alguno. Porque en realidad es eso. No tengo duda de que se le pisó el callo a algún poderoso del campo. Si hubieran hecho eso con 3.000 hectáreas en medio de la nada, en la cuchilla de Haedo, capaz que a nadie se le movía un pelo.