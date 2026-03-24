Contrabando: incautan mercadería y vehículo en operativo

Policía incautó mercadería ilegal valuada en $1,8 millones tras la fuga de un conductor que abandonó su vehículo durante el Operativo Carancho.

En el marco del operativo dispuesto por el Ministerio del Interior, denominado “Operativo Carancho”, personal de la Dirección de Investigaciones, del Grupo de Reserva Táctica (GRT) y de la Brigada Departamental de Seguridad Rural se encontraba realizando tareas de observación y vigilancia en Camino del Éxodo, próximo al puente Martín José.

En dichas circunstancias, los efectivos avistaron una camioneta marca Fiat Fiorino, cuyo conductor, al advertir la presencia policial, emprendió la fuga. A escasa distancia, el individuo abandonó el vehículo y continuó su huida a pie hacia una zona de campos, logrando evadir a los funcionarios actuantes, pese al operativo de búsqueda desplegado en el lugar.

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Efectuada la inspección del vehículo, se constató la presencia de 16 bultos conteniendo mercadería en presunta infracción aduanera, entre los que se encontraban cigarrillos, prendas de vestir, productos de higiene personal y cosméticos, entre otros.

De acuerdo a la estimación realizada por la Dirección Nacional de Aduanas, el valor total de la mercadería asciende a $1.896.050 (un millón ochocientos noventa y seis mil cincuenta pesos uruguayos).

La mercadería incautada y el vehículo fueron derivados a la Dirección Nacional de Aduanas, continuándose con las actuaciones correspondientes por disposición de las autoridades competentes

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