Contrabando desde Brasil: “No nos mueve la aguja”, dice CAMBADU desde Montevideo

- espacio publicitario -

El presidente de CAMBADU, Daniel Fernández, reconoció que el contrabando desde Brasil es perceptible en Montevideo, pero no representa un impacto significativo para el comercio capitalino.

Situación fronteriza con Brasil: “la percibimos, pero no nos mueve la aguja” Daniel Fernández, Presidente de CAMBADU

Para Daniel Fernández, Presidente de CAMBADU (Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay), los bajos precios que se están dando en la frontera con Brasil se percibe pero no mueve la aguja en el mercado ni comercio montevideano. Es más, refiere a cierta naturalización de parte de la gente al ver permanentemente en las ferias vecinales mercadería ingresada al país por contrabando. Fernández una vez más tuvo la gentileza de hacer un alto en su agenda y dialogar telefónicamente con EL PUEBLO.

– ¿Cómo analizan desde CAMBADU la situación fronteriza con Brasil en materia comercial?

– Aquí en CAMBADU siempre es un tema recurrente desdeel día de la inauguración, hace 130 años, el tema del contrabando. Viendo a la distancia, los ojos montevideanos son distinto al que la sufre directamente en la frontera. Nosotros creemos, por cómo lo vamos ojeando y las conversaciones que tenemos con la gente de CEDU, su presidente, que es de Artigas, creemos que en el año 2023, el litoral sufrió salvajemente lo de Argentina.Pareciera que para nosotros, los montevideanos, lo de Brasil es histórico. Consideramos que ya es parte de comprar en la frontera, como ser un estado brasilero, todos los ciudadanos que viven en la frontera lo hacen. A nosotros, montevideanos, nos empieza a preocupar y mucho cuando empezamos a ver masivamente productos extra frontera en las ferias vecinales.

Indudablemente, en su momento estuvimos hablando con la Dirección de Aduanas, cosa que haremos nuevamente, pero ya sabemos de antemano lo que va a pasar porque siempre nos dicen lo mismo, que no tienen insumos como para controlar y esas cosas. Y uno por conversaciones con conocidos, viendo que van al Chuy a comprar, a pasar un fin de semana, por ejemplo, y es como un siga, siga, cuando llegan a la frontera. Es el ciudadano común que puede gastar, no sé, cinco o diez mil pesos, pero ese contrabando hormiga termina haciendo más daño que un gran camión. Así que supongo la preocupación que tendrá todo el lado fronterizo. Fíjate tú que Uruguay tiene fronteras que son muy permeables en cientos de kilómetros.

– Esta situación, ¿se puede contabilizar o cuantificar de alguna manera de cómo afecta al comercio interno en el país?

– Yo no me atrevería a hablar de cómo le afecta al interior, pero cuando el contrabando pasa a ser un producto de uso diario y que el ciudadano común a veces lo compra, llega un momento que ya ni sabe si es de contrabando o no, porque históricamente lo ha visto en la góndola o lo ha visto en el mostrador del comercio, principalmente en ciudades pequeñas del interior. Pasa con los cigarrillos.Hoy las marcas de cigarrillos de contrabando para el fumador común están insertos como que es un producto del país porque lo ve a la vista como lo venden libremente en las ferias, en la calle, en los comercios. Y lo mismo pasa con otros productos de primera necesidad, llámese azúcar, hierba, harina, aceite, esos productos que todos necesitamos a diario, ni hablar de la línea de refrescos.

– En Montevideo, se puede decir que por una cuestión de escala,¿no se siente entonces la situación que se vive hoy en la frontera brasilera?

– Como te decía antes, la percibimos, pero no nos mueve la aguja porque hace veinte años que Brasil para nosotros es habitual encontrar en la feria pasta dental, jabón de lavar, productos de higiene principalmente, tal es así que una señora Senadora pidió en la Cámara de Senadores en una comisión, rever el tema de los productos de higiene personal que en un lado de la frontera valen mucho menos.Y recuerdo palabras del señor, hoy ex presidente, el doctor Lacalle, cuando dijo que no era posible que de un lado del mojón un producto como la pasta dental costara cien pesos y del otro lado del mojón costaran veinte,cuando es el mismo producto, ¿te das cuenta? O sea, todavía no han encontrado de qué manera poder bajar esas diferencias abismales.