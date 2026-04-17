Consumado avance al Mundial ¡Cante, Uruguay!: 3-0

La Selección Charrúa goleó por 3-0 a Venezuela y consiguió un cupo en la cita mundialista de este año en Qatar Juan Pablo Gancheff, Nicolás Scotti y Thiago Brizuela. La Vinotinto deberá jugar ante el perdedor de Bolivia vs. Chile en busca del último lugar en el Mundial de la categoría. Un jueves 16 de abril que se incorpora a la historia, desde el momento que la celeste obtiene el pasaje al certamen ecuménico, después de años prolongados sin alcanzar esa recompensa.

El trofeo que a nadie le gustó

Fue el miércoles a la noche, cuando la Organización del Fútbol del Interior impulsó el lanzamiento de las nuevas ediciones a nivel de clubes en la «A» y en la «B». En determinado momento el presidente de OFI, Sebastián Sosa, procedió a descubrir los trofeos a instituir. Los dos igualmente. Uno para cada campeón: el de la «A» y el de la «B». Al paso de las horas y sobre todo al día siguiente a través de las redes sociales, se enfatió en las características del trofeo: simplemente no gustó y generó rechazos «en masa», porque además somete la tradición de las históricas orejonas. Se pasa de la copa al trofeo. Claramente, no es lo mismo. El trofeo que a nadie le gustó. O a la mayoría no le gustó.

¿Qué cuentan en la «B»?; San Eugenio-Saladero, impacta: Mauricio Revuelta, es el árbitro

La sexta fecha de la primera, es la que se juega el domingo en la Divisional «B», con un partido que sobresale: el que sostendrán San Eugenio y Saladero en el Parque Dickinson. El Colegio de Árbitros se pronunció con respecto a las ternas y para ese juego, la designación de Mauricio Revuelta como árbitro central.

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Ruben Ferreira, Fernando López, Andrés Píriz, Marcelo Izaguuirre y Johan Güelfi, igualmente en el mismo rol en los restante cinco partidos. Serán cinco partidos el domingo y el miércoles 22 con el complemento.

Divisional Primera “B” . 1ª División. Campeonato Salteño.

6° FECHA, 1° RUEDA.

Domingo 19 de abril

Campo de juego: H. RACEDO.

14:30 hrs. Progreso vs El Tanque. Árbitros: Ruben Ferreira, José de los Santos, Gimena Rodríguez.

16:45 hrs. Deportivo Artigas vs Cerro. Árbitros: Fernando López, Ricardo González, Cristian Massaroni. Parciales de Progreso y D. Artigas ingresan al sector oeste (principal), de El Tanque y Cerro al sector este. Campo de juego:DICKINSON. 14:30 hrs. Sud América vs Tigre. Árbitros: Andrés Píriz, Jonathan Guglielmone, Javier Godoy. 17 hrs. San Eugenio vs Saladero. Árbitros: Mauricio Revuelta, Jhon Asencio, Diego Artave. Parciales de Sud América y Saladero ingresan a la tribuna España, de Tigre y San Eugenio ingresan a la Irazoqui. NOTA: la parcialidad de Saladero debe retirarse primero luego de finalizado el encuentro.

Campo de juego: NACIONAL. 16 hrs. Palomar vs Hindú. Árbitros: Marcelo Izaguirre, Ivo Moreira, Juan Suárez. Parciales de Palomar ingresan al sector oeste, de Hindú al sector este.

Miércoles 22 de abril

Campo de juego: Parque CARLOS AMBROSONI.

20 hrs. Chaná vs Dublín Central. Árbitros: Johan Ghelfi, César Loetti, Lorena Machiavello.

Parciales de Chaná ingresan al sector oeste (principal), de D. Central al sector este.

La gurisada se pone a jugar: Por el Consejo Único Juvenil

CUJ “A” SUB. 16 y SUB. 18. 4° FECHA. APERTURA.

Viernes 17 de abril

UNIVERSITARIO. 20:30 hrs. Universitario – Chaná. Sub. 16. Árbitros: Ruben Ferreira, Sebastián Hernández, Marcos Reboiras.

Sábado 18 de abril

GLADIADOR. 19 hrs. Gladiador – Sud América. Sub. 16. Árbitros: Cristian Massaroni, Ivo Moreira, José de los Santos. R. ARAUJO. 19 hrs. Ceibal – Ferro Carril. Sub. 16. Árbitros: Sebastián Hernández, Ruben Ferreira, Marcos Reboiras. PEÑAROL. 15 hrs. Peñarol – Salto Uruguay. Sub. 16. Árbitros: Marcelo Izaguirre, Javier Godoy, Stephanie Cardozo. 17 hrs. Sub. 18. Árbitros: Javier Godoy, Marcelo Izaguirre, Stephanie Cardozo. NACIONAL. 19 hrs. Nacional – River Plate. Sub. 16. Árbitros: Johan Ghelfi, César Loetti, Lorena Machiavello.

CUJ “B” SUB. 16 y SUB. 18. 1° FECHA. APERTURA.

Sábado 18 de abril

D. ARTIGAS. 14 hrs. D. Artigas – Hindú. Sub. 16. Árbitros: Cristian Massaroni, José de los Santos, Catalina Fernández. 16 hrs. Sub. 18. Árbitros: José de los Santos, Cristian Massaroni, Catalina Fernández. SALADERO. 14 hrs. Saladero – Arsenal. Sub. 16. Árbitros: Jhon Asencio, Mauricio Revuelta, Gimena Rodríguez. 16 hrs. Sub. 18. Árbitros: Mauricio Revuelta, Jhon Asencio, Gimena Rodríguez. CERRO. 14 hrs. Cerro – El Tanque. Sub. 16. Árbitros: Diego Artave, Jonathan Guglielmone, Andreina Amaro. 16 hrs. Sub. 18. Árbitros: Jonathan Guglielmone, Diego Artave, Andreina Amaro. T. GREEN. 15 hrs. Tigre – Fénix. Sub. 16. Árbitros: Juan Suárez, Fernando López, Ricardo González. 17 hrs. Sub. 18. Árbitros: Fernando López, Juan Suárez, Ricardo González. PROGRESO. 14 hrs. Almagro – Progreso. Sub. 16. Árbitros: Johan Ghelfi, César Loetti, Lorena Machiavello. 16 hrs. Sub. 18. Árbitros: César Loetti, Johan Ghelfi, Lorena Machiavello.

CUJ SUB. 14. 2° FECHA. PRIMERA RUEDA.

Domingo 19 de abril

PARQUE POZZI. 10 hrs. S. Uruguay – Chaná. Árbitros: Gimena Rodríguez, José de los Santos, Fernando López.

Lunes 20 de abril

ARSENAL. 20:30 hrs. F. Carril – Progreso. Árbitros: Johan Ghelfi, Marcos Reboiras, Lorena Machiavello. GLADIADOR. 20 hrs. Gladiador – Nacional. Árbitros: César Loetti, Juan Suárez, Andreina Amaro. R. ARAUJO. 20:45 hrs. Ceibal – Arsenal. Árbitros: Mauricio Revuelta, Jonathan Guglielmone, Cristian Massaroni.

Martes 21 de abril

PEÑAROL. 20 hrs. Peñarol – Universitario. Árbitros: Jhon Asencio, Javier Godoy, Stephanie Cardozo.

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