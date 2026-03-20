Constenla reclamó al gobierno medidas urgentes para el empleo y la competitividad en Salto



El diputado Pablo Constenla trasladó a ministros las preocupaciones de Salto por empleo, frontera con Argentina, frigoríficos y falta de inversiones, reclamando políticas concretas y mayor apoyo al norte del país.

El diputado salteño Pablo Constenla trasladó ante autoridades del Poder Ejecutivo una serie de preocupaciones vinculadas al empleo, la producción y la competitividad en el norte del país, con especial énfasis en la realidad de Salto.

Lo hizo en el marco de su participación en la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Representantes.

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Empleo, frontera con Argentina, frigoríficos y falta de inversiones, reclamando políticas concretas y mayor apoyo al norte del país fueron los temas centrales planteados en la instancia.

“Yo integro la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social, una de las comisiones permanentes, y allí citamos al ministro de Trabajo y a la ministra de Industria justamente para hacer planteos sobre todo del norte del país”, explicó.

Preocupación por el empleo y la falta de oportunidades

Durante la instancia parlamentaria, el legislador expuso la situación que atraviesa el departamento, señalando la necesidad de generar más y mejores fuentes laborales. “Les trasladamos las inquietudes de Salto, sobre todo lo que tiene que ver con el tema de las agriculturas, los seguros especiales que todos los años se están dando y también las problemáticas que hay con los frigoríficos”, indicó.

En ese sentido, remarcó que el departamento presenta un rezago en áreas clave. “Salto se ha quedado mucho en el tiempo en todo lo que tiene que ver con la formación y también con oportunidades de inversión y trabajo”.

Constenla fue enfático al señalar como objetivos «la creacion de fuentes de trabajo de mejor calidad, más trabajo y mejor trabajo que es lo que Salto está necesitando”.

Impacto de la frontera con Argentina

Otro de los temas centrales abordados fue la situación de frontera con Argentina, particularmente su impacto en el comercio local. “También planteamos el problema de la frontera con Argentina y las pocas señales que hemos tenido del Estado en cuanto a medidas”, sostuvo.

El diputado cuestionó decisiones vinculadas a la carga impositiva, señalando que “han bajado o quitado ocho puntos porcentuales del IMESI, lo que claramente fomenta que los salteños crucen a Concordia”, generando un perjuicio directo para el comercio local. “Eso pone en riesgo fuentes de trabajo, tanto directas como indirectas, porque al afectar el comercio también afecta los puestos laborales”, agregó.

Asimismo, reclamó mayor claridad en la política económica. “Le pedí al ministro Castillo y a la Secretaría de Industria que hubiera un plan en coordinación con el Ministerio de Economía, porque nunca nos ha quedado claro cuál es el cometido de subir y bajar el IMESI”.

Desigualdad de precios y pérdida de competitividad

Constenla subrayó que la diferencia de precios con Argentina sigue siendo un factor determinante. “Sabemos que la disparidad de precios en Argentina sigue siendo importante, es más barato en Concordia que en Salto”, afirmó. «Hay estudios de la Universidad Católica y otros que marcan claramente que hay una desventaja en cuanto a la competitividad para el comercio local”.

Sobre el funcionamiento de la comisión, explicó que se trata de un ámbito formal donde se canalizan inquietudes y se generan compromisos de respuesta. “Las comisiones funcionan con preguntas que se le hacen a las autoridades; ellas responden y luego los diputados podemos repreguntar. Todo queda registrado en versión taquigráfica”, detalló.

Añadió que muchas respuestas quedan pendientes: “Hay compromiso de trasladar luego las respuestas a las diferentes inquietudes que planteamos”.

Incentivos e inversiones para el norte

Consultado sobre la posibilidad de atraer inversiones, el legislador reconoció las limitaciones pero destacó el trabajo en curso. “Es lo que intentamos. No depende netamente de mi rol, pero representar a Salto es golpear todas las puertas, tanto en el ámbito público como en el privado”, expresó.

En esa línea, sostuvo la importancia de promover inversiones con impacto local. “Nada nos sirve de una mega empresa que se instale y traiga mano de obra de otro lado. Lo que queremos es algo que sea beneficioso para todos. Estamos trabajando en proyectos para generar incentivos para el norte del país, dando marcos jurídicos que beneficien al empresario pero con una contrapartida, que priorice la mano de obra local”.

Comisión investigadora por compra de campo

Finalmente, Constenla hizo referencia a su participación en la Comisión Investigadora vinculada a la compra de un campo por parte del Instituto Nacional de Colonización. “Estoy en la Comisión Investigadora que se está conformando para investigar la compra del campo María Dolores, en Florida, por parte de Colonización”, explicó.

La investigación apunta a una adquisición de alto monto económico, lo que ha generado cuestionamientos políticos y la necesidad de analizar el proceso en profundidad.

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