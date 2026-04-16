Conservatorio de Salto celebra 80 años con concierto

El Conservatorio Departamental de Música “Maestro Bautista Peruchena” celebrará sus 80 años con un concierto especial el 26 de abril en el Teatro Larrañaga.

El Conservatorio Departamental de Música celebra sus 80 años con un concierto especial

El Conservatorio Departamental de Música “Maestro Bautista Peruchena” de Salto celebrará su 80° aniversario con un concierto especial que se realizará el domingo 26 de abril, a las 20:00 horas, en el Teatro Larrañaga.

La propuesta será una instancia destacada para conmemorar ocho décadas de formación musical en el departamento, reuniendo a estudiantes, docentes y artistas en un espectáculo que pondrá en valor la trayectoria y el aporte cultural de la institución.

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La Coordinación de Cultura del Gobierno de Salto invita a participar de este evento, que se presenta como un espacio de encuentro con la comunidad, celebrando la música como herramienta de expresión, formación y desarrollo cultural.

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