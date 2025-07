Consejos para quedar como una dama

Ud. que cuando la dejan arma un estado en WhatsApp con frases de Arjona…

Tema de hoy: me dejó mi novio… ¿qué hago?

Ay, querida. Si después del “tenemos que hablar” usted terminó abrazada a una caja de alfajores diciendo “nadie me va a amar así”, permítame informarle que no sólo lo van a hacer, sino que lo harán mejor… si usted deja de dar lástima.

Lo primero: dignidad. Una dama no se arrastra, no manda audios llorando ni aparece en la puerta de él “sólo para charlar”. Tampoco revisa las redes sociales de la nueva ni se abre un TikTok para hacer catarsis con playback. Eso no es duelo, es papelón.

- espacio publicitario -

Segundo: corte total. No “seguimos hablando”, no “capaz volvemos”, no “igual él me quiere, pero no sabe cómo”. Si no sabe cómo, que se compre un GPS emocional y vuelva cuando aprenda. Usted no es un curso de verano.

Tercero: llore, sí. Pero en privado, con jazz suave, pañuelos decentes y un vaso de vino bueno. No se encierre a ver comedias románticas ni se corte el flequillo a las tres de la mañana. Eso sólo lleva a más dolor y a gorros innecesarios.

Y por favor, no salga esa misma noche a “chapar por despecho”. Usted no es un boliche móvil. Guarde el rouge, respire hondo y espere a que la autoestima se le acomode.

Reinvéntese, pero sin tatuarse frases en francés que no entiende ni cambiarse el nombre a “SolteraFeliz89”. A veces, perder un novio es el primer paso para recuperar la elegancia.

Con cariño, carácter y corrector de ojeras,

Mimicha de Lavalle

Experta en usos y costumbres sociales

Porque hasta para que la dejen… hay que saber estar a la altura.