Consejo Interdepartamental de Género del Congreso de Intendentes

Se desarrolló una nueva sesión de trabajo del Consejo Interdepartamental de Género en el marco del Congreso de Intendentes en la capital del país. Esta instancia técnica y política convocó a las referentes de género de las diecinueve intendencias del país con el objetivo de unificar criterios y fortalecer las políticas públicas de igualdad a nivel territorial.

Adriana Miraballes, coordinadora de Género del Gobierno de Salto, informó que durante el encuentro, las autoridades departamentales alcanzaron acuerdos significativos, entre los que destaca la aprobación unánime de las líneas estratégicas de trabajo que regirán el accionar del Consejo durante el próximo período.

Asimismo, la reunión contó con la participación de técnicos del Ministerio de Ambiente, quienes realizaron la presentación formal del nuevo Plan de Género y Cambio Climático. Esta iniciativa tiene como propósito fundamental integrar de manera transversal la perspectiva de género en las políticas ambientales, así como en las estrategias de adaptación y mitigación frente a los desafíos del cambio climático que afectan a los departamentos.

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Estas instancias de coordinación interdepartamental e interinstitucional son fundamentales para optimizar el alcance de los servicios locales y profundizar el trabajo conjunto entre los gobiernos departamentales y los organismos del Poder Ejecutivo en favor de la equidad.

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