Congreso de Intendentes defendió rebaja de multas

Una delegación del Congreso de Intendentes compareció ante Diputados para explicar la readecuación de multas de tránsito y defender criterios unificados.

Congreso de Intendentes presentó en Diputados la readecuación de multas de tránsito

Una delegación del Congreso de Intendentes compareció ante la Comisión de Hacienda integrada con Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas de la Cámara de Representantes para exponer la postura de los gobiernos departamentales sobre la readecuación de multas de tránsito.

La representación estuvo encabezada por los intendentes de Canelones y Durazno, Francisco Legnani y Felipe Algorta, respectivamente, quienes trasladaron a los legisladores la decisión adoptada por unanimidad por los 19 jefes departamentales en el último plenario realizado el 17 de marzo en la Expoactiva Nacional.

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Durante la instancia se abordaron los alcances del proyecto que plantea que las multas comprendidas en el actual Decreto 303/023 de la Ley 19.824 determinen sus valores a partir de una rebaja unificada del 50% para aquellos infractores que reconozcan la infracción y la paguen al contado antes del vencimiento de la primera cuota de patente del año siguiente, con algunas excepciones previstas.

Tras la reunión, Legnani calificó la comparecencia como “muy positiva y necesaria”, al considerar que permitió profundizar en los detalles de lo votado por los intendentes y analizar los puntos de coincidencia con el proyecto de ley que actualmente elaboran tres representantes nacionales.

El intendente de Canelones señaló que, si bien existen algunos matices entre ambas iniciativas, hay un consenso general en avanzar hacia la unificación de criterios entre el Parlamento —que legisla sobre las infracciones cometidas en rutas nacionales— y los gobiernos departamentales, que actúan dentro de sus respectivas jurisdicciones.

Legnani también se refirió al debate sobre el posible impacto de las rebajas en la recaudación de las intendencias. En ese sentido, fue enfático al sostener que el objetivo de las sanciones no es recaudatorio. Según expresó, la intención es generar mecanismos que permitan al infractor regularizar su situación, evitar la acumulación de deudas y facilitar el cumplimiento cuando existe voluntad de pago.

“Esto no es por plata, esto es por vidas”, sostuvo el jerarca, quien remarcó además la necesidad de acompañar a los conductores en procesos que permitan ponerse al día sin perder de vista el objetivo central de las políticas de tránsito: la seguridad vial.

La delegación del Congreso de Intendentes estuvo integrada además por la secretaria ejecutiva Macarena Rubio y los consejeros César García y María Sara Abella.

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