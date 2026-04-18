Condenas por hurtos en Salto: moto y freezer robados

Justicia de Salto dictó medidas socioeducativas para un menor y libertad a prueba para un hombre tras robos en Barrio Ceibal y Zona Este. Detalles del fallo aquí.

Personal policial que se encontraba realizando recorridas en barrio Ceibal avistó a dos masculinos que circulaban en moto en actitud sospechosa. Al notar la presencia policial, ambos abandonaron la motocicleta y se dieron a la fuga hacia un campo existente en la zona, logrando los efectivos detener a uno de ellos, tratándose de un adolescente de 15 años de edad.

Consultado el número de motor del vehículo en el Sistema de Gestión y Seguridad Pública, se estableció que la moto, marca Winner, figuraba como hurtada. Posteriormente, en la zona de Salto Nuevo, se logró ubicar y detener al segundo involucrado, un masculino de 29 años de edad.

- espacio publicitario -

Enterada Fiscalía, se llevaron a cabo los trámites correspondientes con ambos detenidos.

Finalizadas las actuaciones, el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal y de Adolescentes de Segundo Turno de Salto dispuso que el adolescente fuera declarado autor responsable de una infracción grave a la ley penal tipificada como delito de receptación. Como medida, se le impuso una sanción socioeducativa no privativa de libertad, consistente en su incorporación al Proyecto Miguel Magone de la Obra Social Don Bosco por el término de tres (3) meses, con descuento del tiempo de detención cumplido, sin perjuicio de su eventual modificación, sustitución o cese.

En otro hecho, personal policial concurrió a la zona este de la ciudad por un hurto. Al arribo, se identificó a un masculino de 25 años de edad que transportaba un freezer, estableciéndose que el mismo habría sido sustraído de una vivienda en construcción. En el lugar se hizo presente el propietario del inmueble, un hombre de 34 años, quien radicó la denuncia correspondiente.

Puesta en conocimiento la Fiscalía, se realizaron los trámites de rigor con el detenido. Finalizadas las actuaciones, el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal y de Adolescentes de Segundo Turno de Salto dispuso la condena de E.S.F. como autor penalmente responsable de dos delitos de hurto en régimen de reiteración real, imponiéndole una pena de cuatro (4) meses de prisión.

La misma fue sustituida por un régimen de libertad a prueba (Ley N.º 19.889), debiendo cumplir con las siguientes obligaciones: fijar residencia en el domicilio denunciado (Refugio ubicado en calle Grito de Asencio N.º 137 de esta ciudad), someterse a la orientación y vigilancia permanentes de la DI.NA.MA., presentarse una vez por semana en la seccional policial correspondiente sin permanencia, y realizar servicios comunitarios.

Dichas medidas deberán cumplirse en el marco del Operativo Ciudadela, atendiendo al consumo problemático de estupefacientes, con una frecuencia de tres (3) veces por semana, dos (2) horas diarias, durante el tiempo que dure la condena.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/43if