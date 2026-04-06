CONDENADOS POR DISTINTAS CAUSAS EN SALTO: HURTOS, VIOLACIÓN DE DOMICILIO Y OPERATIVOS POLICIALES CON VARIOS DETENIDOS



Operativos policiales en Salto derivaron en varias condenas por hurtos y violación de domicilio, con penas de prisión y medidas de libertad a prueba.





En las últimas horas, diversos procedimientos policiales en la ciudad de Salto permitieron esclarecer múltiples hechos delictivos, con varias personas condenadas por la Justicia, en su mayoría por delitos de hurto y otros ilícitos asociados.

En zona de Avenida Concordia y Manuel Oribe, personal policial intervino ante un hurto en proceso, logrando identificar a dos hombres de 21 y 29 años. En las inmediaciones se ubicó una puerta sustraída de una obra en construcción cercana. Un hombre de 42 años, sereno del lugar, reconoció el objeto y radicó la denuncia correspondiente. Enterada la Fiscalía, se procedió a la detención de ambos individuos. Finalizadas las actuaciones judiciales, el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal y de Adolescentes de Segundo Turno de Salto condenó a R.M.I.C. como autor penalmente responsable de un delito de hurto, a la pena de cuatro (4) meses de prisión.

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Por otra parte, en barrio La Chacrita, se recibió comunicación sobre personas sospechosas trasladando un generador. Al advertir la presencia policial, los involucrados intentaron ocultarlo en un pastizal y se dieron a la fuga. Uno de ellos, un joven de 22 años, fue interceptado tras ingresar a un predio privado, lo que derivó en una denuncia por violación de domicilio por parte de la propietaria, una mujer de 79 años. Asimismo, se constató el hurto de una bicicleta perteneciente a un hombre de 27 años, quien la reconoció en el lugar. Un testigo de 42 años, sereno de una obra cercana, aportó detalles de lo sucedido.

Culminadas las actuaciones, el Juzgado competente condenó a J.D.R.A. como autor penalmente responsable de dos delitos de hurto y un delito de violación de domicilio, en régimen de reiteración real, a la pena de seis (6) meses de prisión, sustituida por régimen de libertad a prueba, debiendo cumplir medidas como fijación de domicilio, control por DI.NA.MA., presentación semanal en seccional policial y tareas comunitarias durante 30 días.

En otro hecho, ocurrido en barrio Saladero, una mujer alertó mediante cámaras de seguridad sobre un hurto en proceso en su finca. Personal policial realizó recorridas en la zona, logrando identificar en un barrio contiguo a dos jóvenes de 19 y 22 años, quienes admitieron su participación, indicando haber comercializado los objetos sustraídos. Una mujer de 49 años radicó la denuncia correspondiente.

Tras las actuaciones judiciales, se dispuso la condena de S.N.C.F. y J.M.R.F., ambos como autores penalmente responsables de tres delitos de hurto, dos de ellos especialmente agravados, en régimen de reiteración real, a la pena de catorce (14) meses de prisión, también bajo la modalidad de libertad a prueba. Entre las obligaciones impuestas se encuentran la fijación de domicilio, supervisión permanente, presentación semanal en dependencia policial y la realización de trabajos comunitarios durante 30 días.

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