Condenado tras rapiña a pareja de adultos mayores!!!

Un hombre de 72 años forcejeó con un delincuente que asaltó su auto en Lavalleja y Uruguay. El autor fue condenado a 13 meses de libertad a prueba en Salto.

Imagen generada con ChatGPT para EL PUEBLO

Próximo a la hora 00:30 del 6 de mayo, personal policial concurrió a la intersección de calles Juan Antonio Lavalleja y Uruguay por una rapiña ocurrida en la zona.

En el lugar, los efectivos entrevistaron a un hombre de 72 años, quien manifestó que había concurrido a un cajero automático, dejando a su esposa, de 71 años, dentro del vehículo. Según relató, al regresar al automóvil un desconocido se subió al asiento trasero y, mediante amenazas, exigió la suma de $1.000.

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Ante la negativa, la víctima encendió el vehículo y continuó la marcha por calle Lavalleja. Al llegar a la intersección con José Pedro Varela, el conductor detuvo el automóvil y ambos descendieron. En ese momento, el delincuente trabó lucha con el hombre de 72 años y luego se dio a la fuga, logrando hurtar una cartera que se encontraba en el asiento de la acompañante.

Las las actuaciones policiales y judiciales correspondientes, el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal y de Adolescentes de Segundo Turno de Salto condenó a L.D.B.A. como autor penalmente responsable de un delito de hurto especialmente agravado.

La Justicia dispuso una pena de trece meses de prisión, sustituida por un régimen de libertad a prueba, debiendo cumplir con residencia fija, control y vigilancia de DINAMA, presentación semanal en la seccional policial correspondiente y tareas comunitarias durante treinta días, dos veces por semana.

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