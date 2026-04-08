Concurso de choferes en Salto avanza con pruebas prácticas

Avanza el concurso de choferes cobradores del servicio de ómnibus con pruebas prácticas

El Gobierno de Salto continúa desarrollando el concurso para la selección de choferes cobradores del servicio de ómnibus, ingresando en una etapa clave del proceso: la prueba práctica de conducción.

El coordinador de Gestión Humana, Alejandro Secco, informó que, tras la verificación de la documentación requerida y la realización de la prueba teórica —llevada a cabo días atrás en el Salón de la Universidad de la República—, un total de 37 aspirantes quedaron preclasificados para continuar en el proceso.

En esta nueva instancia, los concursantes deben completar un circuito urbano al volante de un ómnibus, donde se evalúan aspectos fundamentales como el respeto a las normas de tránsito, el dominio del vehículo y la capacidad de respuesta ante distintas situaciones propias del servicio. Asimismo, se contempla la interacción con los usuarios, elemento clave en el desempeño del rol.

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Secco destacó que esta etapa es “crucial y decisiva”, ya que permite medir en la práctica las competencias de los postulantes.

Una vez culminadas las pruebas prácticas, el proceso continuará con la evaluación psicotécnica, que incluirá entrevistas con el tribunal y con profesionales del área de Psicología de la Intendencia. Esta instancia permitirá avanzar en la conformación de un plantel renovado de choferes, atendiendo a la necesidad permanente de actualización en el servicio de transporte público departamental.

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