Concierto por los 80 años del Conservatorio en Salto

El Conservatorio Departamental de Música celebrará sus 80 años con un concierto especial en el Teatro Larrañaga, el 26 de abril, con entrada libre y gratuita.

Concierto por los 80 años del Conservatorio Departamental de Música en el Teatro Larrañaga

El Gobierno de Salto, a través de la Coordinación de Cultura, invita a participar del concierto conmemorativo por los 80 años del Conservatorio Departamental de Música, que se realizará el domingo 26 de abril a las 20:00 horas en el Teatro Larrañaga, con entrada libre y gratuita.

El coordinador de Cultura, Pablo Bonet, explicó que la propuesta busca celebrar la trayectoria del Conservatorio y convocar a toda la comunidad vinculada a su historia. En ese sentido, destacó que será “una instancia muy importante para que concurran ex alumnos, familias, ex docentes y todas aquellas personas que quieran revivir, junto a la orquesta del Conservatorio y sus estudiantes, estos 80 años de historia y educación”.

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Además, Bonet subrayó el papel que ha tenido la institución en la vida cultural del departamento, al definirla como “semillero de muchas bandas a lo largo de la historia de Salto”.

Por su parte, el director del Conservatorio, profesor Mario Torres, señaló que el concierto tendrá una fuerte carga emotiva. Según indicó, además de la propuesta artística, se realizarán reconocimientos a funcionarios de destacada trayectoria que han contribuido al crecimiento de la institución.

Torres adelantó también que participarán profesores egresados y músicos formados en el Conservatorio, entre ellos Gervasio Pereira, actualmente estudiante de la Escuela Universitaria de Música, junto a representantes de distintos barrios de la ciudad.

El espectáculo ofrecerá una propuesta variada, con ensambles de percusión, interpretaciones de piano solista y un cierre orquestal que reunirá a estudiantes y egresados.

Sobre el escenario podrán apreciarse distintos instrumentos que forman parte de la formación académica del Conservatorio, entre ellos clarinete, saxofón, trompeta, percusión, piano, violín y viola.

Actualmente, la institución cuenta con 160 estudiantes distribuidos en distintas áreas, como piano, guitarra, vientos, violín y batería.

El concierto tendrá una duración aproximada de una hora y media y se presenta como una ocasión especial para celebrar ocho décadas de formación musical y de aporte cultural a la comunidad salteña.

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