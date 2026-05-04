Con el refugio completo en los primeros fríos, MIDES Salto prepara el inicio del Plan Invierno con habilitación de casa para mujeres

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) en Salto ultima los preparativos para la puesta en marcha formal del Plan Invierno, prevista para el próximo 15 de mayo por disposición ministerial, en un contexto marcado por el descenso de temperaturas registrado durante el fin de semana, que ya provocó un aumento significativo en la demanda de refugios para personas en situación de calle.

Así lo confirmó el director departamental del MIDES, Jorge Vaz Tourem, quien explicó que la estrategia nacional definida por Presidencia de la República y el Ministerio de Desarrollo Social contempla dos líneas de acción claramente diferenciadas.

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Por un lado, la atención estructural y permanente a las personas en situación de calle y, por otro, la respuesta de emergencia ante eventos climáticos extremos.

Además, anunció que para esa fecha se pretende dejar habilitado el refugio para mujeres en situación de calle.

“La estrategia tiene que generar dos ámbitos de trabajo: uno vinculado a las situaciones de calle y vulnerabilidad durante todo el año y otro orientado específicamente a las emergencias climáticas”, señaló.

En ese marco, recordó que Salto ya cuenta con un refugio masculino que funciona las 24 horas durante los 365 días del año, mientras se trabaja contrarreloj para habilitar el nuevo refugio para mujeres.

“Estamos trabajando a pleno para inaugurar el refugio de mujeres. Ya están previstos los recursos humanos y coordinando la contratación. A partir del 15 de mayo vamos a tener equipo específico y la casa estará pronta para habilitarse”, adelantó.

La apertura de este nuevo dispositivo representa un cambio importante en la política social departamental, ya que permitirá brindar atención específica a mujeres en situación de calle, un servicio que hasta ahora no existía en Salto.

Aumento inmediato de ingresos

Aunque el Plan Invierno aún no comenzó formalmente, el brusco descenso térmico de los últimos días ya generó una respuesta inmediata.

“Este fin de semana, cuando empezó a sentirse el frío, aumentó significativamente el número de personas que ingresaron al refugio. Ya estamos con los cupos completos”, informó Vaz Tourem.

Ante este escenario, el MIDES ya comenzó a activar otros dispositivos complementarios para ampliar la capacidad de respuesta.

Actualmente, más de 45 personas se encuentran alojadas en dispositivos de refugio en el departamento, dentro de una población estimada de más de 100 personas en situación de calle. “Es fundamental reforzar la respuesta porque en Salto estimamos que el número de personas en situación de calle supera las cien”, indicó.

El rol del Batallón y la respuesta ante emergencias extremas

Vaz Tourem explicó que, cuando las temperaturas alcancen niveles críticos, entrará en funcionamiento la segunda pata del operativo, coordinada por el Sistema Nacional de Emergencias (SINAE), Presidencia de la República y el Comité Departamental de Emergencia.

En Salto, ese despliegue se instrumentará con apoyo del Batallón local.

“El Ministerio de Defensa cumple un rol clave porque genera cupos que permiten atender a personas que habitualmente no concurren al refugio, pero que ante temperaturas extremas deben hacerlo para evitar riesgos de salud o de vida”, sostuvo.

Precisó, además, que la conducción política de este operativo corresponde al intendente departamental, como presidente del Comité Departamental de Emergencia, mientras que el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (CECOED) actúa como brazo operativo.

Más que refugio: inclusión y rehabilitación

El director departamental subrayó que la política impulsada por el MIDES busca ir más allá de la atención coyuntural del invierno. “La estrategia que lidera propiamente el MIDES apunta a trabajar sobre la inclusión social y el desarrollo humano”, explicó.

El objetivo es que las personas alojadas puedan iniciar procesos sostenidos de reinserción social mediante formación, capacitación, atención en salud mental y abordaje de consumos problemáticos.

En ese sentido, destacó la coordinación permanente con la Red de Atención Primaria (RAP), cuyos equipos asisten semanalmente a los refugios para brindar atención médica directa, así como la articulación con otros dispositivos especializados.

El nuevo refugio femenino funcionará bajo la misma lógica que el dispositivo masculino, con atención las 24 horas durante todo el año, con una plantilla estimada de 12 funcionarios.

“Va a funcionar con la misma modalidad de 24 horas, 365 días, trabajando capacitación, asistencia y abordaje de los problemas de fondo que generan que una persona esté en calle”, remarcó.

Como lo había adelantado en nuestras páginas, Vaz Tourem confirmó que, en acuerdo con la Universidad de la República, ya se comienzan a incorporar estudiantes de Trabajo Social a las políticas de calle como espacio de práctica profesional.

“Los estudiantes tendrán como centro de práctica no solo los refugios, sino todo el abordaje de política de calle”, explicó Vaz Tourem. Las primeras reuniones con docentes y estudiantes comenzarán la próxima semana.

Mientras tanto, con las temperaturas en descenso y los refugios ya al límite de su capacidad, el inicio oficial del Plan Invierno encuentra a Salto con parte de su dispositivo activado y con la expectativa puesta en reforzar la respuesta social antes de que lleguen los días más crudos de la temporada.

Título SEO: MIDES Salto activa Plan Invierno y abre refugio femenino

Resumen SEO: MIDES Salto inicia Plan Invierno con refugios completos y habilita casa para mujeres ante aumento de personas en situación de calle.El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) en Salto ultima los preparativos para la puesta en marcha formal del Plan Invierno, prevista para el próximo 15 de mayo por disposición ministerial, en un contexto marcado por el descenso de temperaturas registrado durante el fin de semana, que ya provocó un aumento significativo en la demanda de refugios para personas en situación de calle.

Así lo confirmó el director departamental del MIDES, Jorge Vaz Tourem, quien explicó que la estrategia nacional definida por Presidencia de la República y el Ministerio de Desarrollo Social contempla dos líneas de acción claramente diferenciadas.

Por un lado, la atención estructural y permanente a las personas en situación de calle y, por otro, la respuesta de emergencia ante eventos climáticos extremos.

Además, anunció que para esa fecha se pretende dejar habilitado el refugio para mujeres en situación de calle.

“La estrategia tiene que generar dos ámbitos de trabajo: uno vinculado a las situaciones de calle y vulnerabilidad durante todo el año y otro orientado específicamente a las emergencias climáticas”, señaló.

En ese marco, recordó que Salto ya cuenta con un refugio masculino que funciona las 24 horas durante los 365 días del año, mientras se trabaja contrarreloj para habilitar el nuevo refugio para mujeres.

“Estamos trabajando a pleno para inaugurar el refugio de mujeres. Ya están previstos los recursos humanos y coordinando la contratación. A partir del 15 de mayo vamos a tener equipo específico y la casa estará pronta para habilitarse”, adelantó.

La apertura de este nuevo dispositivo representa un cambio importante en la política social departamental, ya que permitirá brindar atención específica a mujeres en situación de calle, un servicio que hasta ahora no existía en Salto.

Aumento inmediato de ingresos

Aunque el Plan Invierno aún no comenzó formalmente, el brusco descenso térmico de los últimos días ya generó una respuesta inmediata.

“Este fin de semana, cuando empezó a sentirse el frío, aumentó significativamente el número de personas que ingresaron al refugio. Ya estamos con los cupos completos”, informó Vaz Tourem.

Ante este escenario, el MIDES ya comenzó a activar otros dispositivos complementarios para ampliar la capacidad de respuesta.

Actualmente, más de 45 personas se encuentran alojadas en dispositivos de refugio en el departamento, dentro de una población estimada de más de 100 personas en situación de calle. “Es fundamental reforzar la respuesta porque en Salto estimamos que el número de personas en situación de calle supera las cien”, indicó.

El rol del Batallón y la respuesta ante emergencias extremas

Vaz Tourem explicó que, cuando las temperaturas alcancen niveles críticos, entrará en funcionamiento la segunda pata del operativo, coordinada por el Sistema Nacional de Emergencias (SINAE), Presidencia de la República y el Comité Departamental de Emergencia.

En Salto, ese despliegue se instrumentará con apoyo del Batallón local.

“El Ministerio de Defensa cumple un rol clave porque genera cupos que permiten atender a personas que habitualmente no concurren al refugio, pero que ante temperaturas extremas deben hacerlo para evitar riesgos de salud o de vida”, sostuvo.

Precisó, además, que la conducción política de este operativo corresponde al intendente departamental, como presidente del Comité Departamental de Emergencia, mientras que el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (CECOED) actúa como brazo operativo.

Más que refugio: inclusión y rehabilitación

El director departamental subrayó que la política impulsada por el MIDES busca ir más allá de la atención coyuntural del invierno. “La estrategia que lidera propiamente el MIDES apunta a trabajar sobre la inclusión social y el desarrollo humano”, explicó.

El objetivo es que las personas alojadas puedan iniciar procesos sostenidos de reinserción social mediante formación, capacitación, atención en salud mental y abordaje de consumos problemáticos.

En ese sentido, destacó la coordinación permanente con la Red de Atención Primaria (RAP), cuyos equipos asisten semanalmente a los refugios para brindar atención médica directa, así como la articulación con otros dispositivos especializados.

El nuevo refugio femenino funcionará bajo la misma lógica que el dispositivo masculino, con atención las 24 horas durante todo el año, con una plantilla estimada de 12 funcionarios.

“Va a funcionar con la misma modalidad de 24 horas, 365 días, trabajando capacitación, asistencia y abordaje de los problemas de fondo que generan que una persona esté en calle”, remarcó.

Como lo había adelantado en nuestras páginas, Vaz Tourem confirmó que, en acuerdo con la Universidad de la República, ya se comienzan a incorporar estudiantes de Trabajo Social a las políticas de calle como espacio de práctica profesional.

“Los estudiantes tendrán como centro de práctica no solo los refugios, sino todo el abordaje de política de calle”, explicó Vaz Tourem. Las primeras reuniones con docentes y estudiantes comenzarán la próxima semana.

Mientras tanto, con las temperaturas en descenso y los refugios ya al límite de su capacidad, el inicio oficial del Plan Invierno encuentra a Salto con parte de su dispositivo activado y con la expectativa puesta en reforzar la respuesta social antes de que lleguen los días más crudos de la temporada.

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