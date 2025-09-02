Comunicado de la gira de la Mesa Móvil de la Oficina Inscriptora, Oficina Electoral de Salto

El parte policial de este 1.º de setiembre en Salto informó 51,2 mm de lluvias en la ciudad, un hombre requerido detenido en pleno centro, un siniestro de tránsito sin gravedad y un hurto en un comercio.
La Policía de Salto intervino en múltiples hechos durante el fin de semana: siniestros de tránsito con jóvenes lesionados, hurtos en viviendas, incendios en un contenedor y un vehículo, además de detenciones por agresión y desacato.
En las últimas 48 horas se registraron diversos hechos delictivos y accidentes en la ciudad de Salto. La Policía intervino en hurtos, incautación de drogas, lesionados en el tránsito y detenciones por orden judicial.
La Policía de Salto realizó varias intervenciones en las últimas horas: hurtos, rapiña a repartidor, desorden en la vía pública y un siniestro de tránsito con lesionados. Hubo detenidos y objetos incautados.
Entre el 27 y 28 de agosto, la Policía de Salto intervino en múltiples hechos: dos siniestros de tránsito con lesionados, un incendio que consumió cinco hectáreas en Pueblo Belén, hurtos en comercios, un hallazgo de arma de fuego y varias detenciones por requisitoria vigente.
Falleció el 31 de agosto de 2025, a los 93 años de edad. Sus hijos: José Luis, Oribe y Luz Santurio Martínez, y sus respectivas familias, participan con pesar dicho fallecimiento. Sepelio efectuado en Cementerio de Lavalleja.
Falleció hoy, 1 de septiembre de 2025, a los 80 años de edad. Sus hijos: José Antonio y María Eugenia, María Elena y Hugo, Andrés y María Pía. Sus nietos: Nicolás, Macarena, Joaquín, Pablo, Valentino, Belén. Y respectivas familias participan con profundo dolor dicho fallecimiento. Sepelio hoy hora 15:00 en Cementerio Central.
Falleció el 31.08.2025, a los 83 años de edad.
Su esposa, sus hijos, nietos y bisnieta, y sus respectivas familias participan con profundo pesar dicho fallecimiento. Sepelio a realizarse el lunes 1 de septiembre a la hora 09:00 en Cementerio Central.
El debate sobre los actos patrios en Uruguay enfrenta la visión emotiva de la docente Pichi Corcoll y el análisis jurídico de Gabriel Cartagena. Ambos alertan: eliminar símbolos debilita la identidad democrática.
El presidente de la Cámara de Comercio, Julio César Lestido, y el vicepresidente del Centro Comercial de Salto, Gustavo Baiz, coincidieron en que el nuevo IVA del 22% a compras en Temu tendrá poco efecto desestimulante. Señalan que los precios bajos seguirán atrayendo consumidores y advierten un duro golpe al comercio local.
La Junta de Salto aprobó recalificar 390 hectáreas al norte de la ciudad, habilitando proyectos de vivienda privada, cooperativas y planes sociales. La nueva normativa impone exigencias ambientales y urbanísticas, fomentando un crecimiento planificado y sostenible.
La Sociedad de Arquitectos del Uruguay en Salto abordará en una asamblea la aprobación del nuevo plan territorial sin acceso al texto final. Advierten falta de participación técnica y preocupación por la posible habilitación de barrios privados.
