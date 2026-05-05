Comparse Tunguelé reclama que se incluya su presencia en los paquetes turísticos de la Intendencia

La comparsa Tunguelé reclamó mayor presencia en los paquetes turísticos de la Intendencia y destacó el valor cultural del candombe durante todo el año.

Hablar de Tunguelé en materia de candombe es palabra mayor, varios años ganó el primer premio en su categoría. Si bien sus integrantes han obtenido los primeros puestos durante muchos años de carnaval salteño, con Héctor Rodríguez al frente como director de esa agrupación, con más de 20 años al frente de la agrupación, y pese al descanso de 15 días, lentamente están retomando sus actividades y preparándose para la fiesta del Rey Momo del 2027, pero paralelamente en conversaciones con El Pueblo, piden que sean incluídos en los paquetes turísticos de la Intendencia local.

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Una expresión cultural

A pocos meses de haber culminado el Carnaval Salteño, su Director en diálogo con este cronista indicó:

“Ahora, recientemente, pasamos el carnaval, por lo cual no tomamos ahí un impas de unos 15 días, un mes, pero ya se está retomando la actividad nuevamente. Hace poco se hizo el festejo en las Termas del Arapey que se hace todos los años. Ahora se empiezan a retomar de nuevo las actividades para trabajar en lo que se viene este año, en el próximo carnaval, que más allá de preparar el carnaval, desde que surgió Tunguele, nosotros hacemos candombe durante todo el año y también hacemos carnaval, pero en realidad es una tradición salir todos los domingos a tocar y a bailar como una expresión cultural, más que participar en carnaval”.

En el local de Tunguelé se hacen varias actividades de talleres, de difusión, también hay otras expresiones culturales que participan en el local. Es importante saber que es un local que está abierto, donde pueden concurrir otras expresiones, como murga, como teatro, o sea, siempre se trata de tener el local en condiciones. También se planifican espectáculos, se hacen charlas, se hacen talleres.

Es importante para este grupo o cualquier otro de esta naturaleza, que se continúe promocionando el candombe en el transcurso del año, por ejemplo en los centros turísticos del Departamento, algo que siempre se ha demandado a la Intendencia local, porque en temporada de turismo, son miles de personas que acuden a los centros termales salteños, y es por eso, señaló el Director de Tunguelé, que se pidió que los incluyan en los programas turísticos de la Intendencia local, porque finalizada la temporada turística, el resto del año no son convocados.

“Sí, generalmente nos convocan para la Semana de Carnaval, y alguna vez en el Turismo también nos han convocado, hemos participado en Las Termas, pero después, en el resto del año, como que no se incluyen esas actividades dentro de la agenda turística de Salto, entonces estaría bueno”, agregó Rodríguez.-

Un esfuerzo económico importante

La comparsa está integrada por unas cien personas, pero cuando salen a escena, o a desfilar, detras de eso hay un gran esfuerzo económico y se sustentan “con el aporte económico de la Intendencia, a través de los premios, y después, bueno, con recaudaciones que hacemos durante todo el año, con venta de rifas, con beneficios, con peñas. Porque los trajes son caros. El maquillaje es caro, todo es caro. Hay personas que trabajan profesionalmente maquillando, todo tiene su costo importante.”.

La trayectoria artística de su Director

Finalmente la trayectoria y experiencia de Hector Rodríguez, como Director de Tunguelé, viene de muchos años arriba de las tablas : “ yo personalmente sí tuve la posibilidad de participar varios años en Comparsas de Montevideo, integré en Lonjas del Cuareim, en La Dominguera, en Cuerdas de Guido, en La Gozadera también, desde el año 98, que estoy vinculado al candombe, o sea que hace 28 años que estoy en lo que es el toque del tambor”.

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