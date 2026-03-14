Comisión Vecinal del barrio Manuel Oribe

La Coordinación de Comisiones Vecinales del Gobierno de Salto informa que el próximo martes 17 de marzo a la hora 19:00, se realizará una asamblea abierta en el barrio Manuel Oribe para la elección de la nueva Comisión Vecinal.

La instancia tendrá lugar en Viana 5415 esquina Josefa Oribe, espacio donde los vecinos podrán postular, votar y participar activamente en la conformación de este ámbito de representación barrial.

Se invita a todos los residentes del barrio Manuel Oribe a participar, aportar sus ideas y sumarse a los nuevos y futuros proyectos que beneficiarán a toda la zona. La participación es clave para continuar fortaleciendo el trabajo comunitario y las acciones de desarrollo barrial.

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