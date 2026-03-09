Comisión Vecinal del barrio Jardines de Don Bosco

La Coordinación de Comisiones Vecinales del Gobierno de Salto informa que el próximo martes 10 de marzo a la hora 19:30, se realizará una asamblea abierta en el barrio Jardines de Don Bosco para la elección de la nueva Comisión Vecinal.

La instancia tendrá lugar en San Martín y Corrientes (local de la Obra Social Don Bosco), espacio donde los vecinos podrán postular, votar y participar activamente en la conformación de este ámbito de representación barrial.

Se invita a todos los residentes del barrio Jardines de Don Bosco a participar, aportar sus ideas y sumarse a los nuevos y futuros proyectos que beneficiarán a toda la zona. La participación es clave para continuar fortaleciendo el trabajo comunitario y las acciones de desarrollo barrial.

