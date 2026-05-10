Comisión de Género del Congreso sesionó en Salto

La Comisión Interdepartamental de Género sesionó en Salto con una agenda enfocada en trabajo territorial, articulación institucional e inclusión.

La Comisión Interdepartamental de Género del Congreso de Intendentes sesionó en Salto

La Comisión Interdepartamental de Género (CIG) del Congreso de Intendentes desarrolló en Salto una nueva sesión ordinaria, con una agenda centrada en la articulación interinstitucional, la descentralización de las políticas públicas y el fortalecimiento de las acciones vinculadas a género e inclusión en todo el país.

Durante la instancia, la CIG avanzó en la aprobación de su plan anual de trabajo y en la definición de los temas prioritarios que serán abordados durante el presente período. La jornada incluyó además un espacio de intercambio con organizaciones de la sociedad civil de Salto, con el objetivo de promover la escucha, el diálogo y el trabajo conjunto con actores del territorio.

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En la apertura de la actividad, la coordinadora de Género del Gobierno de Salto, Adriana Miraballes, dio la bienvenida a las delegaciones presentes y destacó el compromiso de quienes participaron de la sesión, pese a las adversas condiciones climáticas. También valoró el respaldo institucional recibido para el desarrollo de las políticas de género en el departamento.

Por su parte, el director de Desarrollo Social del Gobierno de Salto, Facundo Marziotte, subrayó la importancia del trabajo conjunto entre departamentos y organismos. En ese sentido, señaló que estos espacios permiten compartir experiencias, construir acuerdos y avanzar desde el diálogo y la cooperación interinstitucional.

El encargado de Políticas Sociales, Hoover Rosa, remarcó la relevancia que el Gobierno de Salto otorga a las políticas de género, destacando la necesidad de que estos temas trasciendan las diferencias político-partidarias y se sostengan desde una perspectiva de trabajo permanente, abierto y coordinado.

La presidenta de la Comisión Interdepartamental de Género, Yliana Zeballos, agradeció el recibimiento brindado en Salto y destacó el fortalecimiento progresivo de la comisión. Asimismo, remarcó la importancia de desarrollar una agenda descentralizada, que permita recorrer el territorio nacional y mantener contacto directo con las organizaciones sociales y las distintas realidades departamentales.

Zeballos señaló además que este tipo de encuentros permiten construir políticas públicas desde la convergencia de miradas, fortaleciendo el trabajo conjunto entre instituciones y sociedad civil organizada.

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