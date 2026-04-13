Comisión de Género avanza en agenda y planificación quinquenal

La Comisión Interdepartamental de Género trató capacitaciones, informes y planificación 2025-2030, y recibió a la secretaria de Derechos Humanos.

Comisión Interdepartamental de Género avanzó en agenda y planificación estratégica

La Comisión Interdepartamental de Género del Congreso de Intendentes llevó adelante una nueva sesión el pasado viernes 10 de abril, en la que se abordaron distintos ejes vinculados a políticas de género, articulación institucional y planificación a mediano plazo.

Uno de los puntos destacados fue la puesta en marcha de iniciativas de formación, entre ellas el curso de manejo de maquinaria vial dirigido a mujeres, presentado el 27 de marzo en San José. La propuesta comenzará el próximo 17 de abril y combinará una instancia teórica en modalidad virtual con una etapa práctica. En esta primera edición participarán cerca de 40 mujeres.

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La presidenta de la comisión, Yliana Zeballos, subrayó la importancia de este tipo de capacitaciones para ampliar oportunidades laborales y promover la equidad en sectores históricamente masculinizados.

Durante la jornada también se aprobó el acta correspondiente a la sesión anterior, realizada el 13 de marzo de 2026, y se presentaron informes sobre la participación de la comisión en distintos ámbitos nacionales, como el CONAPEES y el Consejo Nacional de Género.

En ese contexto, la representación de la Intendencia de Maldonado compartió los principales lineamientos trabajados en el Consejo Nacional de Género, destacando la incorporación de la perspectiva de género como un eje transversal en las políticas públicas a nivel país.

Plan quinquenal y enfoque descentralizado

Otro de los temas centrales fue el avance en la elaboración del plan quinquenal de la comisión, que busca contemplar las particularidades de cada departamento y establecer un cronograma de trabajo con enfoque descentralizado. Este proceso continuará siendo analizado en futuras sesiones.

Presentación de la Secretaría de Derechos Humanos

Como cierre de la jornada, la comisión recibió a la secretaria de Derechos Humanos, Colette Spinetti, quien presentó la hoja de ruta estratégica de la Secretaría de Derechos Humanos (SDH) para el período 2025–2030.

La instancia permitió intercambiar visiones sobre las líneas de trabajo previstas y reforzar la coordinación entre organismos, en el marco de una agenda que apunta a consolidar políticas públicas con enfoque de derechos y equidad de género en todo el territorio nacional.

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