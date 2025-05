Comercio salteño advierte impacto de precios brasileños y pide medidas al Gobierno

- espacio publicitario -

Guillermo Luzardo, presidente del Centro Comercial e Industrial de Salto, señaló que la brecha de precios con Brasil comienza a sentirse en el comercio local y que se necesita una política de frontera más firme.

“Se ven productos brasileros, hay un impacto mucho menor de lo que pasó con Argentina, pero termina impactando también esa diferencia” Guillermo Luzardo, Presidente del CCIS

EL PUEBLO dialogó con Guillermo Luzardo, Presidente del Centro Comercial e Industrial de Salto (CCIS), para conocer las repercusiones que el comercio salteño viene sintiendo ante la baja de precios que se están dando en la frontera brasilera.

– ¿Cómo se visualiza desde el Centro Comercial de Salto la situación fronteriza con Brasil a nivel del comercio?

– En realidad, hay cierta preocupación en el comercio, porque si bien ahora ya no tenemos el tema de la diferencia cambiaria con Argentina, si hay una diferencia importante con Brasil.Según el Índice de Precios Fronterizos del Observatorio de la Universidad Católica, andan en torno al 78% de diferencia en la canasta, comparada en Artigas con Cuaraí y, obviamente, como sabemos, por más que estemos lejos de la frontera de Brasil, si la diferencia es grande, hay consumo del lado brasileño, por un lado, y también sabemos que a veces las fronteras se corren, y esa mercadería termina llegando al consumidor. Todavía no tenemos los números finales de lo que fue la venta del primer cuatrimestre del año 2025, que hace el economista Pablo Cortondo y donde podemos comparar este cuatrimestre de 2025 con el 2024, pero la percepción que a mí me da, y también lo puedo decir por mi comercio, es que en este 2025 hay una leve caída de las ventas y, lógicamente, que el efecto de Brasil tiene su impacto.

– Me decía alguien que vive en Artigas, que la medición de precios a la que se hace referencia debería comparar precios de Cuaraí con Salto y no con la ciudad de Artigas,donde los precios están muy por debajo de lo que podemos encontrar en Salto, donde la diferencia es mayor a ese 78%.

– Exactamente, sí, es una buena precisión esa. En Artigas, muchas marcas tienen precios de frontera, entonces, por ejemplo, un refresco muy conocido de una marca determinada, en Artigas hay un precio, y en el resto del país hay otro precio, porque esa marca en Artigas, que tiene una frontera terrestre, no la vendés a un precio diferencial, directamente no la vendés. Entonces, así como pasa con esas marcas, pasa con muchos precios, y en realidad la canasta de Artigas termina siendo más barata, por lo tanto, la diferencia de ese78%, si se compara con Salto, sin lugar a dudas que va a ser más grande la brecha de precios.

– Recién hablaba con el presidente de Cambadu, quien me decía que si bien los precios de la frontera con Brasil, así como el año pasado pasó con la frontera argentina, se siente en Montevideo, pero quepor una cuestión de escala, no les mueve la aguja. ¿Podemos decir que acá sí mueve la aguja lo de Brasil?

– Sí, yo creo que hay un impacto.No me gusta exagerar y decir que tiene un impacto muy negativo, porque no es ni cerca con lo que es comparado con Argentina, pero sí, mismo en el mercado local se ven productos brasileros, o sea que la mercadería de alguna manera termina llegando y hay un impacto, mucho menor que lo que es con Argentina, pero termina impactando esa diferencia. Cuando la diferencia es grande, el impacto se siente.

– Me decía el presidente de CAMBADU que si bien han hecho planteos, la respuesta deAduana siempre es la misma, que no tienen herramientas suficientes para poder enfrentar este contrabando.

– Sí, la verdad que la respuesta de la Aduana en ese sentido siempre ha sido esa, que en realidad tiene poco personal y demás. Por eso nosotros como Centro Comercial últimamente no es que dejamos de tener reuniones y mucho menos, pero sí optamos por ir con descuentos para que el cliente tenga la posibilidad de comprar productos más baratos acá en el lado uruguayo y de no ir a chocar contra una pared, que era siempre que teníamos una reunión la respuesta era esa. Entonces, bueno, busquemos de alguna manera un incentivo para que el cliente termine comprando acá y no cruce.A raíz de eso es que salen los descuentos que en su momento estuvo con la BROU Recompensa y que hoy por hoy están con la frontera con Brasil, los descuentos enIMESI con las naftas. Un poco parte por ese lado.

– Dentro de unos días va a estar visitando el departamento de Artigas el Ministro Gabriel Oddone, ¿se tiene pensado tener algún tipo de contacto?

– Sí, nosotros como Centro Comercial de Salto vamos a presenciar ese evento en Artigas el 5 de junio. La idea es justamente llevarlo al Ministro y a su equipo de economía para que vea de primera mano lo que es la realidad del sector comercial de Artigas y que entienda que si el gobierno no apoya a las pocas empresas formales que quedan ahí, y no tienen una política de frontera como nosotros lo venimos pidiendo, se va a deteriorar muchísimo la situación. Yo creo que en estos casos, el gobierno y más que nada el Ministro de Economía tiene que estar enterado de esta situación y tener una respuesta donde el Estado sea presente y el comercio pueda subsistir y los puestos de trabajo que da el comercio se puedan mantener.

– La última palabra es suya.

– Para valorar el informe de la Universidad Católica que también es siempre información valiosa a la hora de tener una reunión con un Ministro. Deja de ser la percepción de un comerciante al haber un estudio respaldado por economistas que además se hace con bastante periodicidad. Por eso, recalcar la importancia de este estudio que es un respaldo técnico para nosotros.