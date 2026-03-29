¡Comenzó la 59ª Semana de la Cerveza de Paysandú!

Una de las celebraciones más esperadas del país dio inicio con una noche cargada de música, tradición y energía en el Anfiteatro del Río Uruguay. La Semana de la Cerveza de Paysandú volvió a reunir a miles de personas en su edición número 59, marcando el comienzo de varios días de fiesta en toda la ciudad.

La apertura incluyó uno de los momentos más tradicionales: la elección de reinas y princesas, donde fue coronada Milena Bicco como reina de esta edición. También se realizó el clásico espichado del barril, símbolo del inicio oficial de la celebración, acompañado por espectáculos en vivo de Catherine Vergnes y Lucas Sugo.

El intendente Nicolás Olivera fue el encargado de dar la bienvenida, destacando la importancia de esta fiesta nacional que se desarrolla desde el sábado 28 de marzo hasta el domingo 5 de abril, con múltiples actividades culturales, musicales y recreativas.

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El primer show de la noche estuvo a cargo de Catherine Vergnes, reconocida cantautora sanducera conocida como “La sonrisa del Folclore”. Su presentación logró una fuerte conexión con el público local e incluyó la participación especial del coro de niños de Casa de Cultura, reafirmando su lugar como una de las figuras más representativas de la música popular de Paysandú.

El cierre estuvo en manos de Lucas Sugo, quien regresó a la Semana de la Cerveza tras varios años. Con un espectáculo cargado de cumbia, plena y música tropical, hizo bailar al público repasando sus mayores éxitos y poniendo el broche de oro a la primera jornada.

Fotos para prensa: @Damiancejasdelgue

Próximos espectáculos

Quienes deseen conocer la programación completa de la fiesta y acceder a las entradas pueden hacerlo a través de la plataforma RedTickets.uy.

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