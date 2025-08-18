Comenzaron las inscripciones para el programa Uruguay Impulsa 2025

Inserción laboral y capacitación para personas en situación de vulnerabilidad
El programa Uruguay Impulsa abrió las inscripciones este lunes 18 de agosto y se extenderán hasta el 25 del mismo mes. La iniciativa combina empleo temporal con formación profesional y ofrecerá 5.500 cupos en todo el país.
Una oportunidad laboral y formativa
El programa Uruguay Impulsa, antes conocido como Oportunidad Laboral/Jornales Solidarios, comenzó su nueva edición este 18 de agosto de 2025, con inscripciones abiertas hasta el día 25.
Se trata de un plan de alcance nacional coordinado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP) y el Congreso de Intendentes.
La propuesta se implementará entre setiembre y diciembre de 2025 y busca fortalecer la inserción y reinserción laboral de personas en situación de vulnerabilidad, combinando trabajo con capacitación.
¿Quiénes pueden inscribirse?
Los requisitos son claros:
- Personas entre 18 y 65 años.
- Que no perciban actualmente salario, ni público ni privado.
- Que no reciban subsidios por desempleo, enfermedad, jubilación o pensión.
¿Cómo funciona el programa?
- Componente laboral: Los gobiernos departamentales asignarán tareas específicas.
- Componente formativo: Cursos de capacitación profesional para fortalecer competencias y habilidades.
Las jornadas tendrán una extensión de seis horas diarias, de lunes a viernes, con una modalidad especial de cuatro horas para madres con hijos pequeños (0 a 3 años). El esquema se organiza en cuatro días de trabajo y uno de capacitación semanal.
Inscripciones y sorteo
Las inscripciones deben realizarse a través de la página oficial: www.gub.uy/uruguay-impulsa.
El período se extiende del 18 al 25 de agosto y la selección de los participantes será mediante un sorteo unificado.