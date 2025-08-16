Colibrí Hockey organiza torneo solidario a beneficio familia afectada por un incendio

- espacio publicitario -

Con un gesto que refleja el compromiso y la solidaridad que caracteriza al deporte, las jugadoras del equipo de Colibrí Hockey propusieron transformar su tradicional encuentro interno anual en una jornada solidaria, con el fin de ayudar a una familia de nuestra ciudad que recientemente perdió su vivienda a causa de un incendio.

El torneo se desarrollará, como cada año, en la cancha del Complejo Gautron, reuniendo a jugadoras de distintas categorías para fomentar la integración, el trabajo en equipo y el sentido de pertenencia al club. Además, se entregarán los reconocimientos Fair Play, elegidos por las propias compañeras y rivales, como símbolo de respeto y juego limpio.

En esta edición, se conformarán seis equipos que disputarán partidos en modalidad 7 contra 7. La cita será el domingo 31 de agosto, de 9:00 a 13:00 horas, en el Complejo Gautron.

La jornada contará con cantina con venta de tortas, hamburguesas y otras opciones, y todo lo recaudado —junto a las donaciones— será destinado íntegramente a colaborar con la familia damnificada. Esta acción solidaria es un ejemplo del espíritu de unión y buena voluntad que las jugadoras de Colibrí Hockey han decidido poner en práctica, demostrando que el deporte también es un puente para tender la mano a quien más lo necesita.