Colibrí Hockey inicia su temporada con torneo regional



Colibrí Hockey inicia su temporada con un torneo regional el 22 de marzo en el Complejo Gautron. Participarán clubes de la región en una jornada deportiva abierta al público.

El Hockey puso en marcha oficialmente su temporada deportiva 2026, dando inicio a las actividades que integran a todas sus categorías: infantiles, juveniles y mayores. Con el objetivo de continuar promoviendo el crecimiento del hockey en la región, las instituciones reafirman su compromiso con la formación técnica de sus jugadoras y con el desarrollo de un espacio deportivo que prioriza el aprendizaje, la convivencia y los valores del deporte.

Durante el mes de marzo todos los clubes completaron la organización de su cronograma de entrenamientos y turnos para cada una de las categorías. De esta forma, niñas, adolescentes y jugadoras mayores ya se encuentran trabajando bajo la coordinación de sus equipos técnicos, que apuestan a consolidar un proyecto deportivo sostenido en el tiempo.

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Como parte de este inicio de temporada, Colibrí Hockey organizará el próximo domingo 22 de marzo la primera fecha de su torneo anual, un evento que busca reunir a clubes de la región y ofrecer una jornada de competencia deportiva en un ambiente de integración y camaradería.

El torneo contará con la participación de varios equipos que vienen desarrollando el hockey en distintas localidades, fortaleciendo así el crecimiento de esta disciplina en el litoral norte. En esta primera fecha estarán presentes los equipos de U57, Club Remeros, Vaimaca, Deportivo Artigas y Pitanga, instituciones que aportarán sus planteles para vivir una jornada cargada de actividad deportiva.

La competencia se disputará en las instalaciones del Complejo Gautrón, sede donde Colibrí Hockey desarrolla habitualmente sus entrenamientos y encuentros deportivos. El predio ofrecerá un marco adecuado para la disputa de los partidos, además de contar con servicio de cantina para los asistentes que se acerquen a acompañar la jornada.

El cronograma de partidos comenzará a las 9:00 horas con la participación de las categorías infantiles, permitiendo que las jugadoras más pequeñas tengan su espacio dentro de la programación. A lo largo del día se irán desarrollando los encuentros correspondientes a las distintas divisiones, extendiéndose la actividad deportiva hasta aproximadamente las 15:00 horas, momento en que se disputarán los últimos partidos de las categorías mayores.

Desde la organización destacaron que el objetivo principal de esta jornada es fomentar el hockey y seguir fortaleciendo los lazos entre los distintos clubes de la región. Además, remarcaron la importancia de generar espacios deportivos que permitan a niñas y jóvenes desarrollarse en un ambiente saludable, promoviendo valores como el compañerismo, el respeto y el trabajo en equipo.

Finalmente, Colibrí Hockey extendió una invitación abierta a toda la comunidad salteña, especialmente a las familias de las jugadoras y a los amantes del deporte, para acompañar esta primera fecha del torneo. Se espera que la jornada se transforme en una verdadera fiesta del hockey regional, celebrando el crecimiento de una disciplina que continúa ganando espacio y protagonismo durante todo el año.

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