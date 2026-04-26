Colibrí Hockey abrió su temporada en Salto

Colibrí Hockey abrió su temporada con una jornada inolvidable en Salto

Colibrí Hockey inauguró su torneo 2026 con una gran jornada en Salto, reuniendo a seis clubes, más de 500 personas y un destacado nivel deportivo.

El hockey salteño vivió una verdadera fiesta el pasado domingo 19 de abril con la disputa de la primera fecha del Torneo Colibrí Hockey 2026, una competencia que tuvo un comienzo auspicioso y que confirmó el gran crecimiento que la disciplina viene experimentando en la región en los últimos años.

Luego de la suspensión que había obligado a postergar la jornada inaugural prevista para marzo, la ansiedad acumulada se transformó finalmente en entusiasmo, competencia y un gran marco de público que acompañó durante toda la jornada en las instalaciones del club organizador.

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La convocatoria fue realmente destacada. Más de medio millar de personas se acercaron para disfrutar de un domingo a puro hockey, en un ambiente familiar, festivo y cargado de entusiasmo. Jugadoras, entrenadores, dirigentes, familiares y aficionados compartieron una extensa programación que se desarrolló desde la mañana hasta las últimas horas de la tarde.

Participaron de esta primera fecha los equipos de Colibrí, U57, Más Hockey, Vaimaca, Remeros y Panteras, instituciones que vienen impulsando de manera sostenida el crecimiento del hockey en Salto y la región.

La presencia de seis instituciones en esta primera fecha es una muestra contundente del desarrollo que el hockey ha alcanzado en la región.

Cada club aportó competitividad, compromiso y una identidad propia que enriqueció el torneo.

La posibilidad de competir regularmente es fundamental para el crecimiento de las jugadoras y el fortalecimiento de las instituciones.

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