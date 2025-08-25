Club de Leones Salto Los Azahares: solidaridad en el Merendero Andresito y capacitación para fortalecer la acción comunitaria

- espacio publicitario -

El Club de Leones Salto Los Azahares celebró una jornada solidaria en el Merendero Andresito con la presencia de la gobernadora distrital Mariella Spagnollo y el intendente Carlos Albisu. Además, se realizaron talleres de capacitación para dirigentes leonísticos en Salto, con participación de clubes de toda la región norte del país.

Una visita cargada de solidaridad en el Merendero Andresito

El pasado viernes, el Merendero Andresito, ubicado en barrio Nuevo Uruguay, fue escenario de una jornada muy especial. Allí, familias y niños que concurren semanalmente recibieron la visita de la Gobernadora del Distrito J1 de Leones del Uruguay, Esc. Mariella Spagnollo, acompañada de una delegación del Club de Leones Salto Los Azahares, encabezada por el Prof. Camilo Pintos y Br. Nicolás Panozzo.

En esta ocasión, también se hizo presente el intendente de Salto, Dr. Carlos Albisu, quien recorrió las instalaciones, compartió con los vecinos y destacó la importancia del trabajo comunitario que desde hace más de 20 años desarrolla esta filial leonística.

- espacio publicitario -

Actualmente, se encuentra en trámite un nuevo comodato entre el club y la Intendencia de Salto para asegurar la continuidad del proyecto. El merendero, que ha sido un espacio de referencia barrial, cuenta además con el apoyo de empresas con fuerte compromiso social, entre ellas Tuku Tuku S.A.S., Reina Naranja e Inlacsa, que aportan productos locales para sostener las meriendas semanales.

Durante la visita, se entregaron alfajores salteños de Tuku Tuku, helados de Inlacsa y se destacó el estricto mantenimiento de la limpieza gracias a los productos de Reina Naranja. La jornada, además de solidaria, sirvió como instancia de coordinación de nuevos proyectos para mejorar las instalaciones y continuar ampliando el impacto positivo en la comunidad.

- espacio publicitario / val.17-09-2025 -

Talleres de capacitación para fortalecer a los clubes

El sábado, la actividad leonística continuó en la sede del Club de Leones Salto Centro, donde se realizaron talleres de capacitación dirigidos a los socios de los clubes de Salto y del norte del país. La gobernadora Mariella Spagnollo y su equipo brindaron formación sobre el funcionamiento de cargos clave como presidencia, secretaría y tesorería, con el objetivo de reforzar la gestión administrativa y organizativa de cada club.

Estos talleres no solo ofrecieron herramientas prácticas para la conducción de los clubes, sino que también se convirtieron en una instancia de encuentro e intercambio de experiencias entre leones de diferentes localidades. Representantes de Artigas, Bella Unión, Paysandú y otras ciudades de la región norte participaron en la jornada, compartiendo proyectos y desafíos que buscan fortalecer la presencia leonística en sus comunidades.

Un compromiso en expansión

Las dos jornadas reflejaron la doble misión del leonismo: atender necesidades concretas de las comunidades locales y, al mismo tiempo, preparar a sus integrantes para desempeñar un papel más eficaz y sostenible en el futuro. El Merendero Andresito es un ejemplo de cómo la acción solidaria y la articulación con empresas y autoridades locales pueden transformar realidades, mientras que la capacitación es clave para asegurar la continuidad de estos esfuerzos en toda la región.

El Club de Leones Salto Los Azahares, junto a la gobernación del Distrito J1, reafirmó con estas actividades su compromiso de seguir trabajando por una comunidad más unida, solidaria y organizada.