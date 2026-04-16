Club de Leones Salto Centro refuerza su acción social con atención gratuita en salud mental y apoyo en matemáticas



En el marco de los 75 años del leonismo en Uruguay, el Club de Leones Salto Centro destaca su servicio gratuito de atención psicológica para personas vulnerables y suma clases de apoyo en matemáticas para estudiantes.

Club de Leones Salto Centro fortalece su acción social con atención gratuita en salud mental

En el marco de los 75 años del leonismo en Uruguay, el Club de Leones Salto Centro continúa consolidando su presencia comunitaria con una fuerte impronta social, centrada especialmente en la atención gratuita en salud mental y el hogar estudiantil.

También suma clases de apoyo en matemáticas para estudiantes.

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Su presidenta, Rosario Dubarry, destacó el momento que atraviesa la institución, marcado por la superación de dificultades y un renovado compromiso con la comunidad.

“Nos sentimos más fortalecidos, acompañados por nuestra jefa de zona y nuestro león orientador. Seguimos en el camino que nos propusimos desde el inicio que es la vocación de servicio”, afirmó.

Atención gratuita en salud mental como un servicio necesario

Uno de los pilares más relevantes del club es el consultorio de salud mental que funciona desde hace dos años, destinado a personas de bajos recursos. Este servicio, atendido por profesionales de la psicología, se ha transformado en una herramienta fundamental frente a una problemática creciente.

“Para mí fue lo mejor que hemos hecho, por el gran problema que es la salud mental, que lo vemos todos los días. Esto es moneda corriente y nos duele un montón”, expresó Dubarry.

El sistema de atención se organiza mediante agenda previa, con turnos coordinados a través de referentes del servicio. Las consultas tienen una duración aproximada de 45 minutos, garantizando una atención adecuada y respetuosa. “No porque sea gratis se atiende apurado. Se atiende bien, con tiempo”, subrayó.

La demanda es alta y sostenida, lo que refleja tanto la necesidad existente como la confianza de la comunidad. No obstante, la presidenta señaló como dificultad la inasistencia de algunos pacientes sin previo aviso, lo que afecta la organización del servicio.

Espacios de contención y comunidad

Además del abordaje clínico, el club promueve instancias de encuentro que también contribuyen al bienestar emocional. Entre ellas, se destaca un grupo literario que funciona en la biblioteca de la institución, donde la lectura y la escritura se combinan con espacios de intercambio.

“Terminamos en una ronda de té y muchas veces funciona como un espacio de fortalecimiento emocional. A veces nos acompaña el doctor y se generan instancias muy lindas”, relató.

También se desarrollan actividades recreativas como encuentros semanales con juegos y meriendas compartidas. “Lo peor es encerrarse. Hay personas que se sienten solas y el problema más grande es no tener con quién hablar”, reflexionó Dubarry, quien recordó además su experiencia en grupos de apoyo emocional.

Apoyo en matemáticas,trabajo conjunto y proyección

Otra de las iniciativas recientes es la incorporación de clases de apoyo en matemáticas, dirigidas a estudiantes que deben rendir exámenes y no cuentan con recursos para clases particulares. El proyecto surge a partir del compromiso de jóvenes vinculados al club, entre ellos el profesor Renzo de León, quien junto a una colega decidió ofrecer este servicio de forma solidaria.

“Es una buena señal que los jóvenes se involucren y entiendan lo que es el leonismo. Queremos que interactúen generaciones distintas y que ellos también dejen su huella”, destacó la presidenta.

El Club de Leones Salto Centro también apuesta al trabajo articulado con otras filiales, como parte de una estrategia para potenciar el alcance de sus acciones. En ese sentido, se proyectan actividades conjuntas con otros clubes de la zona en áreas como medio ambiente, salud y eventos comunitarios.

Asimismo, Dubarry valoró el apoyo recibido por parte de la Intendencia, especialmente en tareas de infraestructura. “Todo el material lo compramos nosotros, pero la mano de obra ha sido fundamental. Gracias a eso hoy tenemos un club de pie y en condiciones”, afirmó.

Finalmente Dubarry afirmó que en la medida que el club puede , se trabajan las ocho causas globales , Hambre, Visión, Diabetes, Cancer infantil, Medioambiente, Juventud, Auxilio en desastres y Servicio humanitario ademas de Salud Mental.

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