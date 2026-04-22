Club de Leones Salto Ayuí impulsa programas sociales, educativos y de salud en los 75 años del leonismo en Uruguay



En el marco del 75° aniversario del leonismo en Uruguay, el presidente del Club de Leones Salto Ayuí, Alessander Tironi, destacó el trabajo en merenderos, escuelas rurales, salud mental, medio ambiente y asistencia social, con fuerte énfasis en los sectores más vulnerables.



Club de Leones Salto Ayuí refuerza su compromiso social con foco en educación, salud y comunidad

“El leonismo es una forma de vida»

En el marco de los 75 años del leonismo en Uruguay, el Club de Leones Salto Ayuí continúa consolidando su labor comunitaria con una amplia gama de programas sociales, educativos y de asistencia, orientados especialmente a los sectores más vulnerables.

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Así lo destacó su presidente, Alessander Tironi, quien subrayó que el accionar del club se enmarca en las nueve causas globales que promueve el leonismo a nivel internacional, adaptadas a la realidad local.

El trabajo en merenderos, escuelas rurales, salud mental, medio ambiente y asistencia social, con fuerte énfasis en los sectores más vulnerables, son los ejes de las obras de la institución de servicio.

“Nosotros como todos los clubes nos manejamos dentro del marco de las nueve causas globales que tenemos en el leonismo a nivel internacional, y cada club le da su impronta personal de acuerdo a sus intereses, a sus capacidades o a la realidad con la que se encuentra”, explicó.

En ese sentido, Tironi señaló que uno de los principales ejes de trabajo del club es el apoyo a merenderos y a instituciones educativas. “Tenemos mucha ayuda a distintos merenderos de la ciudad y trabajamos mucho a nivel de las escuelas, dándole mucha importancia a las escuelas suburbanas y rurales”, indicó.

El León hizo especial énfasis en la intervención en zonas alejadas. “Trabajamos con escuelas como la de Cerros de Vera, que está bastante distante de la ciudad, porque nuestra idea siempre es tratar de focalizar la ayuda en aquellos lugares donde probablemente no llegue tan fácilmente”, sostuvo. Y agregó que «se trata de no sobrecargar de colaboración a los lugares donde sí pueden acceder, sino más bien ir a esos que tienen más dificultad”.

Danza recreativo con asistencia psicologica

Uno de los programas más significativos que desarrolla el club es el que combina danza recreativa con asistencia psicológica, especialmente orientado a adultos mayores. “Hace tres años venimos reeditando un programa que asocia la danza con la asistencia psicológica, en el entendido de que a través de estas actividades podemos ir descubriendo y acompañando a personas que tienen algún tipo de problemática, sobre todo cuando empiezan a sentirse solas”, explicó Tironi.

En el plano educativo, el club también impulsa el programa “Eres lo que comes”, enfocado en la alimentación saludable. “A través de personal capacitado enseñamos a los niños sobre alimentación saludable, con demostraciones prácticas de qué alimentos son los más recomendados”, señaló.

El programa incluye una fuerte componente social. “Cuando vamos a la escuela llevamos los alimentos, hacemos la demostración y esos alimentos quedan en la institución. Además, ese día se les entrega frutas de estación a todos los niños, que pueden consumir allí o llevarlas a sus casas”, detalló.

Tironi destacó además el apoyo de una empresa local que financia la iniciativa. “Contamos con el auspicio de una firma del medio que aporta todos los materiales. Lo más destacable es que lo hace desde el anonimato, porque lo que más nos pide es que no divulguemos su identidad”.

Leon educando con Primaria y medioambiente

Otra de las líneas de trabajo es el programa “Leones Educando”, que se desarrolla en coordinación con Primaria. “Es un programa con cuadernos y capacitaciones para docentes, adaptado al currículum escolar. Todo ese material es solventado por el club y busca acompañar el proceso educativo”, explicó.

El cuidado del medio ambiente también ocupa un lugar importante en la agenda institucional. “Trabajamos en plantaciones de árboles, en la colaboración con huertas y en todo lo que tiene que ver con la concientización ambiental”, indicó.

Tambien realizan acopio de botellas y tapitas. Frente a supermercado el Dorado hay un bolson donde se llevan las botellas limpias y aplastadas y en botellones se colocan las tapitas que son levantadas por el acopiador . Actualmente se ayuda a una niña que recibe con piel de cristal. Con lo que se recauda se le compran cremas y productos que necesita para su tratamiento.

A esto se suma la asistencia en situaciones de emergencia. “Participamos con donaciones durante y después de desastres, y también realizamos capacitaciones en gestión integral de riesgo, tanto a nivel interno como hacia la comunidad”, afirmó.

En cuanto a la participación social, el club organiza iniciativas como el concurso internacional “Cartel para la Paz”. “Es una propuesta donde los niños, a través de dibujos, nos cuentan qué entienden por la paz y cómo la interpretan”, explicó.

Eduacion vial mediante concurso

Asimismo, destacó un concurso nacional impulsado por el propio club vinculado a la seguridad vial. “En el marco de mayo amarillo realizamos concursos para que los jóvenes expresen, mediante dibujos o videos, cuál es su visión sobre el tránsito y la realidad que viven”, señaló.

Otro de los aspectos fundamentales es la asistencia directa a personas con necesidades de equipamiento médico. “Permanentemente estamos apoyando con aparatos ortopédicos como bastones, sillas de ruedas, camas articuladas o andadores, que muchas veces no son fáciles de conseguir”, indicó.

Estos recursos se obtienen a través del esfuerzo del propio club. “Realizamos actividades de recaudación para poder adquirir estos elementos y luego ponerlos a disposición de la población en calidad de préstamo”, explicó.

Finalmente, Tironi reflexionó sobre el compromiso que implica formar parte del leonismo. “Es una de las pocas instituciones donde se paga para trabajar. Nosotros aportamos mensualmente y además brindamos nuestro tiempo, que es lo más valioso porque es irrecuperable”, expresó.

“Muchas veces dejamos de lado actividades personales, familiares o profesionales para poder trabajar en beneficio de quienes más lo necesitan”, agregó.

A modo de cierre, definió el espíritu de la institución: “El leonismo es una forma de vida. Es compromiso, es vocación de servicio y es estar siempre al lado de la comunidad”.

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