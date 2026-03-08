Club de Leones Los Azahares impulsa acciones sociales en Salto

El Club de Leones Salto Los Azahares impulsa proyectos sociales, educativos y comunitarios en el departamento, incluyendo banco de alimentos, apoyo a becarios y trabajo con niños.

Club de Leones Salto Los Azahares impulsa acciones sociales y educativas en el departamento

El Club de Leones Salto Los Azahares continúa desarrollando diversas iniciativas solidarias orientadas a fortalecer el apoyo social, educativo y comunitario en distintas zonas del departamento.

- espacio publicitario -

Entre los principales proyectos que actualmente impulsa la institución se encuentra la planificación y puesta en marcha del Banco de Alimentos y Materiales de Salto, una iniciativa que busca articular esfuerzos con empresarios, organizaciones sociales y vecinos para canalizar ayuda hacia sectores vulnerables, promoviendo además la solidaridad organizada en la comunidad.

En el plano deportivo y social, el club también acompaña el trabajo de su Filial de Belén, donde actualmente se desarrollan actividades deportivas con 55 niños, fomentando el deporte como herramienta de integración, formación en valores y desarrollo personal para los más jóvenes.

Asimismo, se mantiene el apoyo permanente a la Filial Andresito, donde se sostiene un merendero comunitario que brinda asistencia a familias de la zona de Barrio Nuevo Uruguay. Paralelamente, se trabaja en la búsqueda de soluciones para una problemática sensible del área: el acceso al agua potable en el extremo este de la ciudad, donde existen dificultades de suministro e incluso indicios de posible contaminación, situación que preocupa a la comunidad local.

Desde la directiva del club se señaló que estos temas forman parte de una agenda social prioritaria y que el compromiso es continuar trabajando de forma sostenida junto a instituciones y vecinos para mejorar las condiciones de vida en distintos puntos del departamento.

Otro aspecto relevante es el acompañamiento al Hogar Estudiantil Dr Gonzalo Leal, apoyado por la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, que desde hace años permite que jóvenes provenientes de otros departamentos puedan ser becados para radicarse en Salto para cursar estudios universitarios. En este marco, se continúa trabajando en el ingreso y desarrollo de nuevos becarios, promoviendo oportunidades educativas y el crecimiento profesional de jóvenes del interior del país.

Desde el Club de Leones Salto Los Azahares remarcaron que todas estas acciones reflejan el espíritu de servicio que caracteriza a la institución, reafirmando el compromiso de seguir generando proyectos y acciones que contribuyan al bienestar social.

“A seguir dejando huellas”, es la consigna que guía el trabajo de los leones, quienes continúan apostando al servicio solidario como motor de transformación comunitaria.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/0dc0