Clausuran local en Costanera Sur por falta de seguridad

Gobierno de Salto clausuró un local en Costanera Sur por no cumplir normas de seguridad, sin habilitación y con riesgo de incendio, según informes técnicos.

El Gobierno de Salto resolvió la clausura de un local utilizado para bailes y eventos sociales en la zona de la Costanera Sur, tras constatar que no reúne las condiciones mínimas de seguridad para recibir público.

La medida se adoptó en base a informes técnicos elaborados por distintas reparticiones, en particular del Departamento de Obras, que concluyeron que el establecimiento presenta deficiencias constructivas y carece de las habilitaciones correspondientes.

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Según se informó, el local —propiedad de la Intendencia— funcionaba con un contrato vencido y sin habilitación comercial vigente, además de no contar con la autorización de Bomberos ni cumplir con lo establecido en el decreto 6407/09 de Espectáculos Públicos.

Uno de los aspectos más relevantes señalados en los informes es la existencia de un “riesgo elevado” de siniestro por incendio, lo que implicaría una amenaza directa para la integridad de las personas que concurran al lugar.

La resolución fue firmada por el intendente Carlos Albisu y por Pablo Bonet, estableciendo además una multa de 15 Unidades Reajustables para los responsables de la explotación del local.

Desde la administración departamental se señaló que, ante este escenario, no era posible mantener una actitud pasiva frente a los riesgos detectados, considerando las posibles consecuencias de un eventual siniestro.

Los responsables del establecimiento fueron notificados de la clausura y de la necesidad de regularizar la situación, lo que implica cumplir con las exigencias normativas vigentes y tramitar las habilitaciones correspondientes.

Controles en otros locales

La clausura no es un hecho aislado. Días antes de la Semana de Turismo, las autoridades también dispusieron el cierre de otro local bailable ubicado en barrio Artigas por motivos similares.

En paralelo, el Gobierno de Salto viene desarrollando una serie de inspecciones en distintos espacios donde se realizan eventos y bailes, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normativa vigente y garantizar condiciones de seguridad adecuadas para el público.

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