Ciudades hermanas: Salto y Concordia refuerzan su integración regional

- espacio publicitario -

En el marco de las celebraciones por el Bicentenario de la Independencia, los intendentes de Concordia, Francisco Azcué, y de Salto, Carlos Albisu, se reunieron días atrás para reafirmar la importancia de trabajar conjuntamente en el desarrollo regional.

Azcué destacó que ya se ha comenzado a coordinar con Albisu y sus equipos en programas culturales y en temas vinculados al turismo, que consideró fundamentales para ambas comunidades. “Tengo buenas expectativas en que vamos a avanzar muy bien y a poder seguir trabajando en beneficio de nuestros pueblos y ciudades”, subrayó.

Por su parte, Albisu remarcó el compromiso de avanzar hacia una integración real. “Queremos trabajar en la cultura, en el turismo, en varios aspectos que hacen a la vida de estas dos comunidades hermanas. Ese río que tenemos ahí atrás nos une, no nos separa, y tenemos que trabajar en función de eso”, expresó.

- espacio publicitario -

El jefe comunal salteño agregó que esta región, conocida como Salto Grande, debe proyectarse al mundo como un destino integral. “En turismo, en cultura, tenemos que tener una agenda en común para generar movimiento durante todo el año. Así nuestros hoteleros y comerciantes puedan mantener ocupación constante y, al mismo tiempo, ofrecer a los visitantes la posibilidad de disfrutar de una experiencia completa, que no se limite a dos o tres días, sino que abarque toda una semana en la región”, sostuvo Albisu.

El encuentro reafirmó la voluntad de ambos gobiernos de potenciar la cooperación binacional, proyectando a Salto y Concordia como dos ciudades hermanas que trabajan juntas por el desarrollo cultural, turístico y social de la región de Salto Grande.