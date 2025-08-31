back to top
21.1 C
Salto
domingo, agosto 31, 2025
InicioGOBIERNO

Ciudades hermanas: Salto y Concordia refuerzan su integración regional

EL PORTAL Digital
Por EL PORTAL Digital
0
Tiempo de lectura: 1 min.
- espacio publicitario -
Diario EL PUEBLO digital
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/67py

En el marco de las celebraciones por el Bicentenario de la Independencia, los intendentes de Concordia, Francisco Azcué, y de Salto, Carlos Albisu, se reunieron días atrás para reafirmar la importancia de trabajar conjuntamente en el desarrollo regional.

Azcué destacó que ya se ha comenzado a coordinar con Albisu y sus equipos en programas culturales y en temas vinculados al turismo, que consideró fundamentales para ambas comunidades. “Tengo buenas expectativas en que vamos a avanzar muy bien y a poder seguir trabajando en beneficio de nuestros pueblos y ciudades”, subrayó.

Por su parte, Albisu remarcó el compromiso de avanzar hacia una integración real. “Queremos trabajar en la cultura, en el turismo, en varios aspectos que hacen a la vida de estas dos comunidades hermanas. Ese río que tenemos ahí atrás nos une, no nos separa, y tenemos que trabajar en función de eso”, expresó.

- espacio publicitario -SOL - Calidez en compañía

El jefe comunal salteño agregó que esta región, conocida como Salto Grande, debe proyectarse al mundo como un destino integral. “En turismo, en cultura, tenemos que tener una agenda en común para generar movimiento durante todo el año. Así nuestros hoteleros y comerciantes puedan mantener ocupación constante y, al mismo tiempo, ofrecer a los visitantes la posibilidad de disfrutar de una experiencia completa, que no se limite a dos o tres días, sino que abarque toda una semana en la región”, sostuvo Albisu.

El encuentro reafirmó la voluntad de ambos gobiernos de potenciar la cooperación binacional, proyectando a Salto y Concordia como dos ciudades hermanas que trabajan juntas por el desarrollo cultural, turístico y social de la región de Salto Grande.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/67py
- espacio publicitario -Bloom
Te recomendamos leer:

¡VIDEO! Pablo Alves: sigo siendo de izquierda y voy a colaborar...

Dr. Andrés Lima, Intendente de Salto y Cra. Ana Verme, Directora de Hacienda de la Intendencia de Salto

247 millones de pesos: Pago de la 9ª Cuota del Fideicomiso...

El Grupo Administrador del Parque Gabinito de Belén obtuvo la mayor...