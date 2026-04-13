Cipem avanza en Plan Nacional de Cuidados en San José

La Cipem sesionó en San José y analizó avances del Plan Nacional de Cuidados, convenios con MSP y mejoras en la tarjeta dorada.

La Comisión Interdepartamental de Personas Mayores (Cipem), dependiente del Congreso de Intendentes, llevó adelante una nueva sesión en el Centro Diurno para Personas Mayores de San José, con la participación de representantes de distintos departamentos del país.

Durante la jornada, estuvo presente la directora de la Secretaría Nacional de Cuidados, Susana Muñiz, quien adelantó que el próximo 20 de abril se presentará oficialmente el Plan Nacional de Cuidados. En ese marco, subrayó la importancia de que estas políticas se implementen de forma efectiva en cada territorio, tanto a nivel departamental como municipal.

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En la instancia se destacaron los principales ejes del plan, centrados en el derecho al cuidado como política pública, el fortalecimiento de los servicios existentes, la formación de recursos humanos y la generación de empleo, así como la necesidad de impulsar un cambio cultural en torno al cuidado de las personas mayores.

Por su parte, el presidente de la Cipem, Emiliano Ortega del Río, informó que la comisión evaluará la implementación de convenios entre el Ministerio de Salud Pública y las intendencias. El objetivo es facilitar el acceso a fondos para los establecimientos de larga estadía, permitiéndoles cumplir con los requisitos de habilitación, tomando como referencia una experiencia ya desarrollada en el departamento de Canelones.

Asimismo, durante la sesión se actualizó la información vinculada a la tarjeta dorada, destinada a personas mayores de 60 años. Este beneficio ofrece descuentos en productos, servicios y actividades, y se planteó la necesidad de ampliar su alcance, mejorar su difusión y sumar nuevos comercios adheridos para potenciar su impacto a nivel nacional.

La reunión permitió consolidar líneas de trabajo conjuntas entre los distintos niveles de gobierno, en un contexto donde el envejecimiento de la población plantea nuevos desafíos para el diseño e implementación de políticas públicas sostenibles.

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