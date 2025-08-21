Ciclismo: Thomas Silva y Eric Fagúndez corren La Vuelta a España 2025

- espacio publicitario -



La Vuelta a España recorrerá tres países (Italia, Francia y España), con salida

en Turín el sábado 23 de agosto y llegada a Madrid el domingo 14 de

setiembre tras 21 etapas.

El ciclismo uruguayo tendrá dos representantes en la tercera prueba más

importante del pedal internacional por detrás del Tour de Francia y el Giro de

Italia. Participarán del mismo Thomas Silva, confirmado en el equipo Caja

Rural, y Eric Fagúndez, quien volverá a decir presente en BH Burgos.

Silva acumula tres triunfos esta temporada, será uno de los tres ciclistas

debutantes, junto al checo Jakub Otruba y el alicantino Jaume Guardeño, en el

equipo español Caja Rural-Seguros RGA que competirá en La Vuelta.

El ciclista fernandino llege a La Vuelta como campeón de su país en ruta y

ganador de una etapa en el Gran Premio de Fronteras y la Sierra de la Estrella

(Portugal) y otra en la Vuelta al Lago Qinghai (China), convirtiéndose en el que

más victorias ha firmado esta temporada en el equipo.

Por su parte Fagúndez, del equipo BH Burgos, será el otro uruguayo en el

pelotón de La Vuelta, tendrá su segunda participación en la prueba tras haberla

corrido en 2023.



Ciro Pérez fue plata en el Panamericano de Ruta de Asunción.

En la prueba Masculina de los Panamericanos de Ruta de Asunción, el ciclista

uruguayo Ciro Pérez se adjudicó la medalla de plata.

El resto de los pedalistas orientales quedaron del puesto 30 para arriba. Pablo

Bonilla fue Nº 30 con un tiempo de 3:23:26, Nº 31 fue Felipe Reyes con un

tiempo de 3:23:26 y Nº 32 fue Facundo Revetria con un tiempo de 3:23:26.

El podio final fue el siguiente:

1) José Luna (México) 3:18:34

2) Ciro Pérez (Uruguay) 3:18:34

3) Octavio Salmón (Argentina) 3:18:34

Por su parte en Ruta femenina las uruguayas, Florencia Revetria fue la mejor

ubicada, alcanzando el puesto Nº 11 con un tiempo de 2:52:02.

En tanto que Romina Rodríguez se posicionó en el puesto Nº 18, también con

2:52:02 y Xiomara Morales completó la competencia en el puesto Nº 38 con un

tiempo de 3:03:50.