Ciclismo; Codecam: el Clausura comienza el 7 de setiembre en Salto

La 1ª fecha del Torneo Clausura del Codecam Nacional se correrá el domingo

7 de setiembre en la pista del Autódromo de Salto.

Vale resaltar que el Codecam Nacional tuvo cuatro fechas en el torneo

Apertura y serán cinco fechas en el Clausura.

Fuera del Clausura para los días 12, 13 y 14 de diciembre se correrá la 31ª

edición de la Vuelta del Codecam en sede a confirmar por la organización.

Con el calendario que se viene del Clausura:

Aquí tienes el fixture del Clausura ordenado en formato tabla para más claridad:

Fecha Día Ciudad/Sede 1ª 7 de setiembre Salto 2ª 18 de octubre Durazno 3ª 19 de octubre Flores 4ª 16 de noviembre Colonia 5ª 7 de diciembre Ecilda Paullier – San José



Pablo Troncoso y Mariana García campeones en Montevideo.

El pasado domingo se corrió la última fecha del Campeonato invierno

organizado por la Federación Ciclista Montevideo en conjunto con Accvu

Ciclistas Veteranos del Uruguay.

El certamen tuvo tres fechas en las categorías Femenina, Junior, Master y Elite

Sub 23. Al final Pablo Troncoso se llevó la victoria en la última etapa luego de

varias intentos de fuga y fue asì que se quedó con el campeonato.

En la categoría Femenina Mariana García fue la campeona, en Junior Iván

Salvagno fue el campeón. Repasemos los podios:

3ª Fecha – Campeonato Invierno 2025

Prueba de Fondo – Elite / Sub23 / Femenina / Junior / Master

Resultados de la 3ª Fecha

Puesto Nombre Club/Equipo 1 Pablo Troncoso Libre 2 Juan Echeverría C.C. Cerro Largo 3 Diego Jamen C.C. Punta del Este 4 Nahuel Hernández C.C. Punta del Este 5 Ignacio Maldonado Armonía Fray Bentos

Clasificación Final

Puesto Nombre Club/Equipo 1 Pablo Troncoso Libre 2 Diego Jamen C.C. Punta del Este 3 Juan Echeverría C.C. Cerro Largo 4 Gabriel Larrauri Olimpia Melo 5 Pedro Monroy Libre

Femenina

Resultados de la 3ª Fecha

Puesto Nombre 1 Mariana García 2 Florencia Larzábal 3 Vikla López 4 Valeria Mesa 5 Natalia Guedes

Clasificación Final

Puesto Nombre 1 Mariana García 2 Vikla López 3 Valeria Mesa 4 Natalia Guedes 5 Silvana Clark



Campeonato invierno en Trinidad: Martin Castro fue el campeón.

Se corrió la 9° y definitoria fecha, en la oportunidad Martín Castro del Dolores

Cycles Club fue el campeón en la categoría Vale Todo, con el 3° puesto

logrado en la fecha superó a Lucas Gaday en la clasificación general.

Por su parte Estéfano Urán, compañero de equipo de Castro ganó la fecha.

Romina Moreira del C.C. Aguas Corrientes ganó en Damas. L. Techeira y B.

Agual en Preliminar y CODECAM.



Pablo Bonilla y Florencia Revetria corrieron en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción.

Pablo Bonilla culminó en el puesto 17° en la prueba Contrarreloj individual. Con

un tiempo de 54:37 completó la distancia de 39,8 Kilómetros con un promedio

de 43,8 km/h. Florencia Revetria culminó en el puesto 11° de 19 competidoras

en la prueba contrarreloj individual. Con un tiempo de 40:36:28 la pandense

campeona de Rutas de América femenina 2024, hizo un promedio de 39,3

Km/h al completar los 26,5 Kilómetros de la prueba.



Prueba de la Amistad 2025

Sigue las inscripciones abiertas. 37° edición a disputarse durante el 16 y 17 de

Agosto en Pista de ciclismo José Asconeguy en Trinidad, Flores.

Las categorías en carrera serán: Juveniles: Hombres (de 14 a 18 años) –

Mujeres: (de 15 años en adelante) Multiplicación: 7,93 metros

(siete metros noventa y tres centímetros) (54 x 14)

Cronograma de Etapas

Día Hora Actividad Detalles Sábado 16 de agosto 10:00 Congreso Técnico — 10:30 Primera Etapa – Contrarreloj 10 km 14:30 Segunda Etapa – Pista «José Asconeguy» 75 minutos Domingo 17 de agosto 8:30 Concentración — 9:00 Tercera Etapa – Pista «José Asconeguy» 90 minutos