Salto
jueves, agosto 14, 2025
CICLISMO

Ciclismo; Codecam: el Clausura comienza el 7 de setiembre en Salto

José Luis Toriani
Por José Luis Toriani
Diario EL PUEBLO digital
La 1ª fecha del Torneo Clausura del Codecam Nacional se correrá el domingo
7 de setiembre en la pista del Autódromo de Salto.
Vale resaltar que el Codecam Nacional tuvo cuatro fechas en el torneo
Apertura y serán cinco fechas en el Clausura.
Fuera del Clausura para los días 12, 13 y 14 de diciembre se correrá la 31ª
edición de la Vuelta del Codecam en sede a confirmar por la organización.
Con el calendario que se viene del Clausura:
Aquí tienes el fixture del Clausura ordenado en formato tabla para más claridad:

FechaDíaCiudad/Sede
7 de setiembreSalto
18 de octubreDurazno
19 de octubreFlores
16 de noviembreColonia
7 de diciembreEcilda Paullier – San José


Pablo Troncoso y Mariana García campeones en Montevideo.

El pasado domingo se corrió la última fecha del Campeonato invierno
organizado por la Federación Ciclista Montevideo en conjunto con Accvu
Ciclistas Veteranos del Uruguay.
El certamen tuvo tres fechas en las categorías Femenina, Junior, Master y Elite
Sub 23. Al final Pablo Troncoso se llevó la victoria en la última etapa luego de
varias intentos de fuga y fue asì que se quedó con el campeonato.
En la categoría Femenina Mariana García fue la campeona, en Junior Iván
Salvagno fue el campeón. Repasemos los podios:

3ª Fecha – Campeonato Invierno 2025

Prueba de Fondo – Elite / Sub23 / Femenina / Junior / Master

Resultados de la 3ª Fecha

PuestoNombreClub/Equipo
1Pablo TroncosoLibre
2Juan EcheverríaC.C. Cerro Largo
3Diego JamenC.C. Punta del Este
4Nahuel HernándezC.C. Punta del Este
5Ignacio MaldonadoArmonía Fray Bentos

Clasificación Final

PuestoNombreClub/Equipo
1Pablo TroncosoLibre
2Diego JamenC.C. Punta del Este
3Juan EcheverríaC.C. Cerro Largo
4Gabriel LarrauriOlimpia Melo
5Pedro MonroyLibre

Femenina

Resultados de la 3ª Fecha

PuestoNombre
1Mariana García
2Florencia Larzábal
3Vikla López
4Valeria Mesa
5Natalia Guedes

Clasificación Final

PuestoNombre
1Mariana García
2Vikla López
3Valeria Mesa
4Natalia Guedes
5Silvana Clark


Campeonato invierno en Trinidad: Martin Castro fue el campeón.
Se corrió la 9° y definitoria fecha, en la oportunidad Martín Castro del Dolores
Cycles Club fue el campeón en la categoría Vale Todo, con el 3° puesto
logrado en la fecha superó a Lucas Gaday en la clasificación general.
Por su parte Estéfano Urán, compañero de equipo de Castro ganó la fecha.
Romina Moreira del C.C. Aguas Corrientes ganó en Damas. L. Techeira y B.
Agual en Preliminar y CODECAM.


Pablo Bonilla y Florencia Revetria corrieron en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción.
Pablo Bonilla culminó en el puesto 17° en la prueba Contrarreloj individual. Con
un tiempo de 54:37 completó la distancia de 39,8 Kilómetros con un promedio
de 43,8 km/h. Florencia Revetria culminó en el puesto 11° de 19 competidoras
en la prueba contrarreloj individual. Con un tiempo de 40:36:28 la pandense
campeona de Rutas de América femenina 2024, hizo un promedio de 39,3
Km/h al completar los 26,5 Kilómetros de la prueba.


Prueba de la Amistad 2025
Sigue las inscripciones abiertas. 37° edición a disputarse durante el 16 y 17 de
Agosto en Pista de ciclismo José Asconeguy en Trinidad, Flores.
Las categorías en carrera serán: Juveniles: Hombres (de 14 a 18 años) –
Mujeres: (de 15 años en adelante) Multiplicación: 7,93 metros
(siete metros noventa y tres centímetros) (54 x 14)

Cronograma de Etapas

DíaHoraActividadDetalles
Sábado 16 de agosto10:00Congreso Técnico
10:30Primera Etapa – Contrarreloj10 km
14:30Segunda Etapa – Pista «José Asconeguy»75 minutos
Domingo 17 de agosto8:30Concentración
9:00Tercera Etapa – Pista «José Asconeguy»90 minutos
