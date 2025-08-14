Ciclismo; Codecam: el Clausura comienza el 7 de setiembre en Salto

La 1ª fecha del Torneo Clausura del Codecam Nacional se correrá el domingo
7 de setiembre en la pista del Autódromo de Salto.
Vale resaltar que el Codecam Nacional tuvo cuatro fechas en el torneo
Apertura y serán cinco fechas en el Clausura.
Fuera del Clausura para los días 12, 13 y 14 de diciembre se correrá la 31ª
edición de la Vuelta del Codecam en sede a confirmar por la organización.
Con el calendario que se viene del Clausura:
Aquí tienes el fixture del Clausura ordenado en formato tabla para más claridad:
|Fecha
|Día
|Ciudad/Sede
|1ª
|7 de setiembre
|Salto
|2ª
|18 de octubre
|Durazno
|3ª
|19 de octubre
|Flores
|4ª
|16 de noviembre
|Colonia
|5ª
|7 de diciembre
|Ecilda Paullier – San José
Pablo Troncoso y Mariana García campeones en Montevideo.
El pasado domingo se corrió la última fecha del Campeonato invierno
organizado por la Federación Ciclista Montevideo en conjunto con Accvu
Ciclistas Veteranos del Uruguay.
El certamen tuvo tres fechas en las categorías Femenina, Junior, Master y Elite
Sub 23. Al final Pablo Troncoso se llevó la victoria en la última etapa luego de
varias intentos de fuga y fue asì que se quedó con el campeonato.
En la categoría Femenina Mariana García fue la campeona, en Junior Iván
Salvagno fue el campeón. Repasemos los podios:
3ª Fecha – Campeonato Invierno 2025
Prueba de Fondo – Elite / Sub23 / Femenina / Junior / Master
Resultados de la 3ª Fecha
|Puesto
|Nombre
|Club/Equipo
|1
|Pablo Troncoso
|Libre
|2
|Juan Echeverría
|C.C. Cerro Largo
|3
|Diego Jamen
|C.C. Punta del Este
|4
|Nahuel Hernández
|C.C. Punta del Este
|5
|Ignacio Maldonado
|Armonía Fray Bentos
Clasificación Final
|Puesto
|Nombre
|Club/Equipo
|1
|Pablo Troncoso
|Libre
|2
|Diego Jamen
|C.C. Punta del Este
|3
|Juan Echeverría
|C.C. Cerro Largo
|4
|Gabriel Larrauri
|Olimpia Melo
|5
|Pedro Monroy
|Libre
Femenina
Resultados de la 3ª Fecha
|Puesto
|Nombre
|1
|Mariana García
|2
|Florencia Larzábal
|3
|Vikla López
|4
|Valeria Mesa
|5
|Natalia Guedes
Clasificación Final
|Puesto
|Nombre
|1
|Mariana García
|2
|Vikla López
|3
|Valeria Mesa
|4
|Natalia Guedes
|5
|Silvana Clark
Campeonato invierno en Trinidad: Martin Castro fue el campeón.
Se corrió la 9° y definitoria fecha, en la oportunidad Martín Castro del Dolores
Cycles Club fue el campeón en la categoría Vale Todo, con el 3° puesto
logrado en la fecha superó a Lucas Gaday en la clasificación general.
Por su parte Estéfano Urán, compañero de equipo de Castro ganó la fecha.
Romina Moreira del C.C. Aguas Corrientes ganó en Damas. L. Techeira y B.
Agual en Preliminar y CODECAM.
Pablo Bonilla y Florencia Revetria corrieron en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción.
Pablo Bonilla culminó en el puesto 17° en la prueba Contrarreloj individual. Con
un tiempo de 54:37 completó la distancia de 39,8 Kilómetros con un promedio
de 43,8 km/h. Florencia Revetria culminó en el puesto 11° de 19 competidoras
en la prueba contrarreloj individual. Con un tiempo de 40:36:28 la pandense
campeona de Rutas de América femenina 2024, hizo un promedio de 39,3
Km/h al completar los 26,5 Kilómetros de la prueba.
Prueba de la Amistad 2025
Sigue las inscripciones abiertas. 37° edición a disputarse durante el 16 y 17 de
Agosto en Pista de ciclismo José Asconeguy en Trinidad, Flores.
Las categorías en carrera serán: Juveniles: Hombres (de 14 a 18 años) –
Mujeres: (de 15 años en adelante) Multiplicación: 7,93 metros
(siete metros noventa y tres centímetros) (54 x 14)
Cronograma de Etapas
|Día
|Hora
|Actividad
|Detalles
|Sábado 16 de agosto
|10:00
|Congreso Técnico
|—
|10:30
|Primera Etapa – Contrarreloj
|10 km
|14:30
|Segunda Etapa – Pista «José Asconeguy»
|75 minutos
|Domingo 17 de agosto
|8:30
|Concentración
|—
|9:00
|Tercera Etapa – Pista «José Asconeguy»
|90 minutos